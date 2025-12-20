Bloomberg: Πού οφείλεται η βουτιά στο Bitcoin

Οι πιο σταθεροί επενδυτές του bitcoin εξακολουθούν να ρευστοποιούν τις επενδύσεις τους και η πίεση αρχίζει να γίνεται αισθητή, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bloomberg.

Περισσότερο από δύο μήνες μετά την επίτευξη του ρεκόρ των 126.000 δολαρίων, το bitcoin έχει πέσει σχεδόν 30% και αγωνίζεται να βρει στήριξη, καθώς οι μακροχρόνιοι κάτοχοι δεν έχουν σταματήσει να πωλούν.

Σύμφωνα με έκθεση της K33 Research, η ποσότητα bitcoin που παρέμεινε αμετάβλητη για τουλάχιστον δύο χρόνια έχει μειωθεί κατά 1,6 εκατομμύρια νομίσματα από τις αρχές του 2023, αξίας περίπου 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σηματοδοτεί συνεχή πώληση από μακροχρόνιους κατόχους.

Μόνο το 2025, bitcoin αξίας σχεδόν 300 δισ. δολαρίων που παρέμεναν αδρανή για πάνω από ένα χρόνο επανήλθαν στην κυκλοφορία.

Για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, αυτές οι πωλήσεις απορροφήθηκαν από την αύξηση της ζήτησης από τα νεοσύστατα ETF και τις εταιρείες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, η ζήτηση αυτή έχει εξασθενήσει. Οι ροές των ETF έχουν γίνει αρνητικές. Ο όγκος των παραγώγων έχει περιοριστεί και η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών έχει μειωθεί. Η ίδια προσφορά καταλήγει τώρα σε μια πιο αδύναμη αγορά με λιγότερους ενεργούς αγοραστές.

Η πίεση είναι πιο έντονη από τις 10 Οκτωβρίου, όταν καταγράφηκαν εκκαθαρίσεις ύψους 19 δισ. δολαρίων μετά από τα απροσδόκητα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση μόχλευσης στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Οι επενδυτές έχουν αποσυρθεί από τις αγορές παραγώγων μετά την κατάρρευση, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης.

Μετά από μια σύντομη άνοδο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στα 90.000 δολάρια, την οποία οι επενδυτές απέδωσαν σε μια σειρά εκκαθαρίσεων αρνητικών θέσεων, το bitcoin επανέλαβε γρήγορα την πτώση του. Το κρυπτονόμισμα υποχώρησε προς το κατώτερο άκρο του εύρους συναλλαγών που παρατηρήθηκε μετά την κατάρρευση του Οκτωβρίου, πέφτοντας κατά 2,8% στα 85.278 δολάρια.

Το ανοιχτό ενδιαφέρον, ο αριθμός των εκκρεμών συμβολαίων, τόσο για τα bitcoin options όσο και για τα αέναα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, παραμένει πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από το sell-off του Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass.

Όπως αναφέρει το Blommberg, η πτώση υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι επενδυτές παραμένουν αδρανείς, δεδομένου ότι αυτές οι αγορές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα.