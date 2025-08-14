Το bitcoin ξεπέρασε την Παρασκευή για πρώτη φορά στα χρονικά τα επίπεδα των 124.000 δολαρίων, εν μέσω της αυξανόμενης διάθεσης των επενδυτών για τοποθετήσεις στα κρυπτονομίσματα.

Μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδας) το bitcoin κέρδιζε 2,16% στα 121.990 δολάρια, ενώ τα ξημερώματα είχε βρεθεί πρόσκαιρα στα επίπεδα των 214.480 δολαρίων.

Η άνοδος έρχεται καθώς τα κρυπτονομίσματα εδραιώνουν τη θέση τους ως θεσμικά assets στις προτιμήσεις των επενδυτών και καθώς η διάθεση για ρίσκο επανέρχεται στις αγορές ενόψει των μειώσεων των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Παράλληλα, το bitcoin ωφελείται από τις κινήσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο των crypto που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ άνοιξε τον δρόμο για την αποδοχή κρυπτονομισμάτων σε συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, τύπου 401(k).

«Εταιρείες όπως η MicroStrategy και η Block Inc. συνεχίζουν να αγοράζουν bitcoin», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της IG, Τόνι Σάικαμορ.

«Τεχνικά, μια διαρκής άνοδος πάνω από τα 125.000 δολάρια θα μπορούσε να ωθήσει το bitcoin στα 150.000 δολάρια» συμπλήρωσε.