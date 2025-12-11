Το Bitcoin στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων και τα μεταμεσονύκτια ETF

Δύο χρόνια μετά την ιστορική απόφαση της αμερικανικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς να επιτρέψει την δημιουργία διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) που επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, αρχικά στο Bitcoin και αργότερα και σε άλλα, μία άλλη εποπτική αρχή από τις ΗΠΑ έλαβε προ ημερών μία απόφαση που μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική για την κρυπτοβιομηχανία.

Την προηγούμενη Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, η προσωρινή πρόεδρος της CFTC (Commodity Futures Trading Commission), ανακοίνωσε πως από εδώ και στο εξής προϊόντα crypto θα μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων που εποπτεύονται από αυτήν.

Η CFTC εποπτεύει τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων της χώρας, όπως το CME, το ICE και διάφορα άλλα, στα οποία διαπραγματεύονται εδώ και δεκαετίες πλήθος εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χαλκός, χρυσός, σόγια, καλαμπόκι, προθεσμιακά συμβόλαια ομολόγων και χρηματιστηριακών δεικτών, καφές, ζάχαρη, κακάο και ό,τι άλλο μπορεί να περάσει από το μυαλό μας.

Σε αυτά πρόκειται να προστεθούν σύντομα και τα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να προβλέπεται λογικά πως θα είναι το πρώτο, κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες.

Ανακοινώνοντας την απόφασή της, η Caroline Pham ανέφερε μεταξύ άλλων πως «τώρα, για πρώτη φορά, crypto προϊόντα θα μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της CFTC και τα οποία αποτελούν εδώ και σχεδόν 100 χρόνια τον χρυσό κανόνα, με την προστασία των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς που πρέπει στους Αμερικανούς».

Αυτή η απόφαση δεν αποτελεί βέβαια έκπληξη, καθώς κινείται πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές που έχει δώσει ο πρόεδρος Τραμπ προς τις αρχές που εποπτεύουν όλα τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων και μετοχών.

Ο πρόεδρος είχε ζητήσει ξεκάθαρα από αυτές να αναλάβουν δράση έτσι ώστε να περάσουν κάτω από την επίβλεψή τους την διαπραγμάτευση των κρυπτονομισμάτων ακόμα και αν το Κονγκρέσο δεν έχει κινηθεί ακόμα προς την ίδια κατεύθυνση.

Όπως είδαμε σε σχετικό άρθρο στο Bloomberg, την ίδια ακριβώς μέρα το χρηματιστήριο παραγώγων προϊόντων Bitnomial, το οποίο εποπτεύεται από την CFTC και εδρεύει στο Σικάγο, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ξεκινήσει την διαπραγμάτευση στις πλατφόρμες του διαφόρων crypto προϊόντων.

Bitcoin και άλλα νομίσματα με χρήση μόχλευσης, futures, options και άλλα σχετικά παράγωγα προϊόντα πιθανότατα είναι ήδη διαθέσιμα αφού η σχετική ανακοίνωση ανέφερε πως η έναρξη διαπραγμάτευσης τοποθετείτο στην εβδομάδα που ξεκίνησε την 8η Δεκεμβρίου, δηλαδή την τρέχουσα.

Πιθανότατα θα δούμε και άλλες τέτοιες ανακοινώσεις πριν περάσει πολύς καιρός και είναι σχεδόν βέβαιο πως θα μπουν στο παιχνίδι και τα μεγάλα χρηματιστήρια όπως το CME του Σικάγου και όσα ανήκουν στον όμιλο της ICE (πρώην Intercontinental Exchange).

Μέχρι τώρα, οι Αμερικανοί επενδυτές μπορούσαν να κάνουν συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα πάνω σε κρυπτονομίσματα, κυρίως σε διάφορες πλατφόρμες αμερικανικών συμφερόντων όπως το Coinbase και το Gemini και διεθνείς όπως η πολύ γνωστή και αμφιλεγόμενη Binance και άλλες μικρότερες.

Η απόφαση της CFTC να επιτρέψει και την διαπραγμάτευση σε spot επίπεδο, δηλαδή στα ίδια τα κρυπτονομίσματα και όχι μόνο στα παράγωγα προϊόντα, θα αλλάξει εντελώς τα πράγματα και όσοι επενδυτές επιθυμούν θα μπορούν πλέον να πραγματοποιούν συναλλαγές σε μεγάλα χρηματιστήρια με πολύ σαφείς και αυστηρούς κανόνες συναλλαγών και εκκαθάρισης συναλλαγών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της CFTC, αλλά και του Αμερικανού προέδρου, σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος των crypto συναλλαγών που γίνονται στις διάφορες διεθνείς πλατφόρμες που εδρεύουν σε offshore δικαιοδοσίες θα περάσει μέσα στο αμερικανικό έδαφος κάτω από την εποπτεία των αμερικανικών αρχών.

Όπως αναφέρεται και σε προχθεσινό άρθρο του Bloomberg, η βιομηχανία crypto είναι πολύ πιθανόν να περάσει σε μία διαδικασία onshoring. Αυτή είναι η σαφής επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να κάνει τις ΗΠΑ την «κρυπτοπρωτεύουσα» του κόσμου, κάτι που ανέφερε και η Caroline Pham όταν ανακοίνωσε τις αποφάσεις της CFTC.

Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως εκτιμούν ο Τραμπ και η Pham, η είσοδος των μεγάλων χρηματιστηρίων σε αυτή την αγορά δεν θα δώσει μόνο την ευκαιρία στους λιανικούς επενδυτές να ασχοληθούν με τα crypto προϊόντα με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ότι μέχρι τώρα.

Πιο σημαντικό είναι το ότι θα ανοίξει τον δρόμο και για τους θεσμικούς επενδυτές που δεν τολμούσαν να κινηθούν σε αυτές τις όχι και τόσο ασφαλείς και διαφανείς πλατφόρμες. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα νέο λαμπρό κεφάλαιο της κρυπτοβιομηχανίας; Δεν αποκλείεται, μπορεί όμως να υπάρξουν και κάποιες παρενέργειες.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg στο ίδιο άρθρο, με αυτή την κίνηση γίνεται ακόμα πιο στενός ο εναγκαλισμός της κρυπτοβιομηχανίας με την παραδοσιακή χρηματοοικονομική βιομηχανία, κάτι που σημαίνει πως τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στις crypto αγορές είναι ακόμα πιθανότερο να επηρεάσουν όλη την χρηματοοικονομική βιομηχανία.

Το πόσο πετυχημένη θα αποδειχθεί αυτή η προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης και των εποπτικών αρχών θα φανεί τους επόμενους μήνες. Καθώς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, θα παρακολουθούμε και κάτι άλλο στον χώρο των crypto. Το πώς θα πάει ένα νέο ETF που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Το όνομά του είναι «Nicholas Bitcoin and Treasuries After Dark» και το σύμβολό του, εφόσον πάρει την έγκρισή των εποπτικών αρχών, θα είναι NGHT. Τι θα κάνει αυτό το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο; Θα αγοράζει Bitcoin μετά τις 16:00 ώρα Νέας Υόρκης, όταν δηλαδή κλείνουν τα μεγάλα αμερικανικά χρηματιστήρια, και θα τα πουλάει πριν τις 09:30 ώρα Νέας Υόρκης το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Κατά την διάρκεια των χρηματιστηριακών συνεδριάσεων θα επενδύει το ενεργητικό του σε τραπεζικές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια του αμερικανικού δημοσίου ή αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, τα οποία (όπως πιθανώς να έχετε ήδη καταλάβει) κατά το κλείσιμο της αγοράς.

Είναι γεγονός πως όλο αυτό ακούγεται μάλλον παλαβό, φαίνεται όμως πως δεν είναι. Ο λόγος για τον οποίον δημιουργείται αυτό το ETF είναι το γεγονός πως το Bitcoin έχει συνήθως καλύτερη πορεία κατά το διάστημα που είναι κλειστά τα αμερικανικά χρηματιστήρια από ότι όταν είναι ανοικτά.

Όπως είδαμε σε προχθεσινή ανάρτηση της γνωστής εταιρείας αναλύσεων Bespoke στο δίκτυο X (πρώην Twitter) τα νούμερα είναι σχεδόν εντυπωσιακά για τα τελευταία δύο χρόνια και συγκεκριμένα από την στιγμή που κυκλοφόρησε το μεγαλύτερο ETF που επενδύει σε Bitcoin, το IBIT της Blackrock.

Σύμφωνα με το διάγραμμα που ανάρτησε η Bespoke, αν κάποιος αγόραζε το ΙΒΙΤ σε κάποια πλατφόρμα μόλις έκλεινε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το πουλούσε με το ξεκίνημα της επόμενης συνεδρίασης, θα είχε μέχρι τώρα συνολική απόδοση 222%.

Αν έκανε το αντίθετο, δηλαδή αγόραζε στο ξεκίνημα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και πουλούσε με την λήξη θα είχε ζημιά 40,5%. Αυτό βέβαια δεν λέει και πολλά, καθώς αυτή η στρατηγική δεν ακολουθείται από πολλούς επενδυτές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως όποιος αγόρασε τον Ιανουάριο του 2024 το IBIT και το κράτησε χωρίς να κάνει τίποτα έχει κέρδος 92,1%.

Είναι προφανές πως μιλάμε για τεράστια διαφορά μεταξύ των αποδόσεων για την παραδοσιακή στρατηγική «αγοράζω και κρατάω» και την στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει το νέο αυτό ETF.

Θεωρητικά λοιπόν, το NGHT, έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει σημαντικές αποδόσεις και δεν αποκλείεται αρκετοί επενδυτές να αποφασίσουν να επενδύσουν σε αυτό. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί οι αγορές δεν είναι χαζές και αν το NGHT συγκεντρώσει πολλά κεφάλαια είναι βέβαιο πως δεν θα είναι τόσο εύκολο να αξιοποιήσει αυτή την «μεταμεσονύκτια» συμπεριφορά του Bitcoin.

Η ιστορία των αγορών έχει δείξει πως όταν μία ανωμαλία ή ένα παράξενο χαρακτηριστικό των αγορών δεν απασχολεί πολλούς μπορεί να διαρκέσει για χρόνια. Όταν όμως το πάρει χαμπάρι όλος ο επενδυτικός κόσμος, το πάρτι δεν κρατάει πολύ ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον την πορεία του NGHT, εφόσον φυσικά πάρει την έγκριση των εποπτικών αρχών, και θα επανέλθουμε όταν φανεί πως τα πάει.