Bitcoin: Σε φάση ανάκαμψης μετά τη «βουτιά» 7% της περασμένης εβδομάδας

Το Bitcoin τη Δευτέρα αναπληρώνει μέρος των απωλειών του μετά την πτώση του σε χαμηλό εξαμήνου κάτω από τα 95.000 δολάρια, όμως η πίεση παραμένει ελέω Fed και της απαισιοδοξίας για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κινείται ανοδικά 1,1% στα 95.357 δολάρια αν και έπεσε στα 93.043,5 δολάρια τις τελευταίες 24 ώρες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν 7% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων υποδηλώνουν πλέον περίπου 40% πιθανότητα μείωσης στα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση της Fed στις 10-11 Δεκεμβρίου, από περίπου 90% νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι αγορές crypto, οι οποίες είχαν ανακάμψει νωρίτερα φέτος χάρη στις επιθετικές προβλέψεις για χαλάρωση της Fed, χάνουν τώρα τη δυναμική τους.

Τα ETF spot Bitcoin έχουν επίσης σημειώσει επιταχυνόμενες εκροές, καθώς οι επενδυτές εκκαθαρίζουν θέσεις που συνδέονται με πιο χαλαρές νομισματικές συνθήκες.

Το κλίμα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από την πρόσφατη διακοπή της δημοσίευσης δεδομένων που προκλήθηκε από το shutdown, το οποίο άφησε τους επενδυτές χωρίς βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες για εβδομάδες.

Asahi: Η Ιαπωνία εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξινομήσει τα κρυπτονομίσματα ως χρηματοοικονομικά προϊόντα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi, η Ιαπωνική Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) ετοιμάζεται να επαναταξινομήσει τα crypto ως χρηματοοικονομικά προϊόντα στο πλαίσιο του νόμου περί χρηματοοικονομικών μέσων και χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, περίπου 105 κρυπτονομίσματα - συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin και Ethereum - θα υπόκεινται στους νόμους περί εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, απαγορεύοντας τις συναλλαγές που βασίζονται σε μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες.

Η FSA πιέζει επίσης για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών από κρυπτονομίσματα σε ένα σταθερό 20%, ευθυγραμμίζοντας τη μεταχείριση με τις μετοχές, από έναν ανώτατο συντελεστή που μπορεί να υπερβαίνει το 55%, σύμφωνα με την Asahi.

Κατά τ' άλλα, το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ανακάμπτει δυναμικά 2,74% στα 3.183,13 δολάρια.

Μεταξύ των meme tokens, το Dogecoin κερδίζει 2,8%, ενώ το $TRUMP υποχωρεί 1,83%.