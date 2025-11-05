Bitcoin: Έπεσε για πρώη φορά από τον Ιούνιο κάτω από τα 100.000 δολάρια

Η αποφυγή ανάληψης ρίσκων από τους traders προκάλεσε την πτώση του bitcoin κάτω από τα 100.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούνιο εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των αποτιμήσεων των μετοχών, οι οποίες έχουν φτάσει σε αστρονομικά ύψη λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Bitcoin έπεσε την Τρίτη κάτω από τα 100.000 δολάρια για πρώτη φορά σε περισσότερο από τέσσερις μήνες, καθώς οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων απομακρύνθηκαν από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των αποτιμήσεων των μετοχών, οι οποίες έχουν φτάσει σε αστρονομικά ύψη λόγω του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης.

Την Τρίτη το Bitcoin έκλεισε με πτώση 5% στα 100.893 δολάρια, φτάνοντας σε κάποιο σημείο τα 99.966 δολάρια και ήταν η πρώτη φορά από τις 23 Ιουνίου που το κορυφαίο crypto διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 100.000 δολάρια. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε κεφαλαιοποίηση, έχασε σχεδόν 9% την Τρίτη και έκλεισε στα 3.275 δολάρια.

Σήμερα το Bitcoin καταγράφει άνοδο 0,7% στα 101.349 δολάρια.

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα προσελκύουν πολλούς από τους ίδιους επενδυτές με τις μετοχές Tεχνητής Nοημοσύνης, συνδέοντας τις δύο συναλλαγές όταν η μία πηγαίνει άσχημα.

Ο Nasdaq όπου βρίσκονται οι κορυφαίες μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης, έπεσε περισσότερο από 1% την Τρίτη, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν μετοχές της Palantir, που συνδέεται με την AI, λόγω ανησυχιών για την υψηλή αποτίμησή της, παρά τα σταθερά αποτελέσματα κερδών το γ' τρίμηνο.

«Το Bitcoin και η ευρύτερη αγορά των crypto έχουν εξαντληθεί», δήλωσε ο Haonan Li, ιδρυτής της πλατφόρμας σταθερών νομισμάτων Codex με βάση το Ethereum, στο CNBC.

«Ακόμη και με την ανάπτυξη των σταθερών νομισμάτων, την αύξηση του όγκου [των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων] και το Bitcoin να συμπεριφέρεται όλο και περισσότερο σαν θεσμικό αποθεματικό αξίας, η αγορά δεν ενδιαφέρεται. Οι κακές ειδήσεις είναι πολύ κακές για τα κρυπτονομίσματα αυτή τη στιγμή... και οι καλές ειδήσεις δεν επηρεάζουν σχεδόν καθόλου την κατάσταση».