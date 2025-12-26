Bitcoin: Ανεβαίνει στα 89.000 δολ. παρά τις εκροές ETF

Το Bitcoin αναρριχήθηκε ξανά κοντά στα 89.000 δολάρια την Παρασκευή, αλλά παρέμεινε κάτω από το βασικό όριο των 90.000 δολαρίων, καθώς η περιορισμένη ρευστότητα στο τέλος του έτους και οι συνεχιζόμενες εκροές κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια κράτησαν τους επενδυτές επιφυλακτικούς.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά κατά 1,6% υψηλότερα, στα 89.182,2 δολάρια, στις 02:09 ET (07:09 GMT).

Το Bitcoin ανέκαμψε κατά 1% αυτή την εβδομάδα, αλλά η τιμολογιακή του δράση παρέμεινε περιορισμένη σε σχέση με το εύρος τιμών, αντανακλώντας την υποτονική συμμετοχή κατά την περίοδο των διακοπών.

Φέτος, το Bitcoin επρόκειτο να χάσει σχεδόν 5%, μετά από τα απότομα κέρδη νωρίτερα μέσα στο έτος, τα οποία ώθησαν το αρχικό κρυπτονόμισμα πάνω από τα 126.000 δολάρια.

Το Bitcoin παραμένει κάτω από τα 90.000 δολάρια

Το Bitcoin δυσκολεύτηκε να ανακτήσει τα επίπεδα πάνω από τα 90.000 δολάρια, ένα ψυχολογικό όριο που έχει περιορίσει τα πρόσφατα κέρδη. Το κλίμα επιβαρύνθηκε επίσης από τις συνεχείς εκροές από τα spot Bitcoin που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια. Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι οι επενδυτές αποσύρουν χρήματα από πολλά μεγάλα ETF, σηματοδοτώντας αποκόμιση κερδών και μειωμένη θεσμική ζήτηση μετά την ισχυρή άνοδο του Bitcoin στις αρχές του έτους.

Οι ευρύτερες αγορές κρυπτονομισμάτων αντικατόπτριζαν την υποτονική απόδοση του Bitcoin, με τα περισσότερα σημαντικά tokens να διαπραγματεύονται σε στενά εύρη τιμών. Οι επενδυτές παρέμειναν επικεντρωμένοι στα τεχνικά επίπεδα και τις βραχυπρόθεσμες ροές, αντί στα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς η απουσία μακροοικονομικών δεδομένων και σημάτων πολιτικής κατά την περίοδο των διακοπών διατήρησε χαμηλή την πεποίθηση.

Τα στοιχήματα για χαλάρωση της Fed υποστηρίζουν τις αγορές κρυπτονομισμάτων

Οι προσδοκίες για χαλαρότερη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ το 2026 και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως εναλλακτική πηγή αποθήκευσης αξίας έχουν βοηθήσει στην αποτροπή βαθύτερων μειώσεων, ακόμη και καθώς οι ροές των ETF παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Οι traders παρακολουθούν επίσης τον αντίκτυπο της τοποθέτησης σε παράγωγα προς το τέλος του έτους, με τις μεγάλες λήξεις δικαιωμάτων προαίρεσης να συμβάλλουν πιθανώς στη βραχυπρόθεσμη συμπίεση των τιμών. Τέτοιες δυναμικές συχνά διατηρούν τις τιμές καθηλωμένες σε στενά εύρη μέχρι να λήξουν τα συμβόλαια.