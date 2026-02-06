Βαθαίνει η κρίση των crypto, μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για τους επενδυτές

Η αποστροφή κινδύνου φαίνεται να κερδίζει έδαφος τις τελευταίες ημέρες στις αγορές και τα κρυπτονομίσματα είναι τα συνήθη θύματα. Σε συνθήκες «risk-off mode», η bear market βαθαίνει και οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα assets υψηλότερου κινδύνου, με αποτέλεσμα το bitcoin να χάνει περίπου 50% από το ιστορικό υψηλό του περασμένου Οκτωβρίου.

Είναι τόσο μαζικό το κύμα φυγής από τα crypto που οι απώλειες του bitcoin αγγίζουν το 25% μόνο στον τελευταίο μήνα. Η ακραία μόχλευση σε περιβάλλον… πανικού, έχει διαμορφώσει συνθήκες κατάρρευσης καθώς μέσα σε 20 ημέρες έχουν εξαϋλωθεί από την αγορά του bitcoin περί τα 600 δισ. δολάρια ενώ οι συνολικές απώλειες της αγοράς των crypto ανέρχονται σε 1 τρισ. δολάρια στο ίδιο διάστημα.

Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στους κινδύνους της ακραίας μεταβλητότητας και στο γεγονός πως όσοι κάνουν χρήση μόχλευσης σε ψηφιακές πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως δηλαδή συμβαίνει την τελευταία εβδομάδα που το bitcoin υποχωρεί κατά 20%, το ethereum σημειώνει πτώση 30%, ενώ XRP και Solana χάνουν 28%.

Οι κίνδυνοι μεγαλώνουν για τους ερασιτέχνες επενδυτές που στοχεύουν σε εύκολα κέρδη, ποντάροντας δυστυχώς στις τάσεις που διαμορφώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ώρα που στις αγορές κυριαρχούν μεγάλα funds που έχουν την ισχύ να αλλάξουν απότομα την τάση και παράλληλα διαθέτουν τη ρευστότητα να αγοράσουν χαμηλότερα. Οι μικροεπενδυτές αντιθέτως πανικοβάλλονται, ρευστοποιούν ή χάνουν εντελώς τις θέσεις τους και κάπως έτσι φτάσαμε στο sell-off των 1 τρισ. δολαρίων.

Οι αναλύσεις-προβλέψεις των «ειδικών» για εκτίναξη του bitcoin στα 200.000, 500.000 ή ακόμα και στα 1 εκατομμύριο δολάρια είχαν κατακλύσει τις σχετικές ομάδες των social media τον περασμένο Οκτώβριο, όταν καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά. Οι αισιόδοξες προβλέψεις συνεχίστηκαν και προς το τέλος του 2025, παρά το γεγονός ότι τα crypto είχαν εμφανίσει σημάδια σοβαρής αδυναμίας να ακολουθήσουν το ράλι των μετοχών.

Τώρα, μέχρι και ο ιδρυτής της Binance, Τσάνγκπενγκ Ζάο, δηλώνει ότι έχει χάσει την πίστη του στον «υπερκύκλο» του bitcoin, επικαλούμενος το γεγονός ότι στην αγορά επικρατούν ο φόβος, η αβεβαιότητα και η αμφιβολία. Ορισμένοι ακόμα πιο απαισιόδοξοι προβλέπουν πλέον ότι δεν αποκλείεται ο βασιλιάς των crypto να δει την τιμή του να πέφτει έως το ορόσημο των 50.000 δολαρίων.

Όπως έχει αναφέρει το liberal η μεγάλη πτώση του τελευταίου μήνα είχε ως αποτέλεσμα να εξανεμιστούν τα κέρδη του λεγόμενου Trump effect. Το bitcoin δεν έχασε απλά το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν όταν κέρδισε τις εκλογές ο Τραμπ, αλλά κινείται επιθετικά χαμηλότερα, υπενθυμίζοντας ότι οι bear markets των crypto μπορούν να δώσουν απώλειες άνω του 50% για τα μεγάλα ψηφιακά νομίσματα και έως και 90% για τα μικρότερα.

Το έργο, όμως, το έχουμε ξαναδεί. Οι τιμές εκτινάσσονται στα ύψη, γράφουν νέα ιστορικά υψηλά και πολλοί αποκτούν περιουσίες που δεν ονειρεύονταν. Μόνο που οι μικροί «παίκτες» είναι αυτοί που πέφτουν πρώτοι στην παγίδα και χάνουν τις δικές τους περιουσίες όταν πανικοβάλλονται στα sell-off γιατί πολύ απλά έχουν ανάγκη τη ρευστότητα και παράλληλα δεν διαθέτουν την ψυχολογία να συνεχίσουν.

Ακόμα και στη Wall Street οι εταιρείες που έχουν χτίσει θέσεις στα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα τα τελευταία χρόνια, όπως η Strategy, η εταιρεία με τα μεγαλύτερα αποθέματα bitcoin στον κόσμο, βλέπουν τις μετοχές τους να καταρρέουν. Ο τίτλος της Strategy έχει υποχωρήσει σε ποσοστό 40% από τα μέσα Ιανουαρίου και περίπου 70% από τις αρχές Οκτωβρίου που σημειώθηκε το ρεκόρ του bitcoin.

Στο… βαρύ κλίμα έρχονται να προστεθούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις φιλικές προς την κοινότητα των crypto πολιτικές που είχε υποσχεθεί να εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως σημειώνει σε πρόσφατη έκθεσή της η Citi, χαρακτηρίζοντας αργή και άνιση την πρόοδο που σημειώνεται. Άλλοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση «τραβάει» ρευστότητα καθώς προσπαθεί τελευταία να γεμίσει τον Γενικό Λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών, προετοιμαζόμενη για το shutdown και όταν συμβαίνει αυτό τα crypto υποχωρούν.

Σε κάθε περίπτωση, τα crypto έχουν αποδείξει ότι δέχονται αλλεπάλληλα χτυπήματα όταν ο φόβος κυριαρχεί και το bitcoin όχι μόνο αδυνατεί να παίξει τον ρόλο του ψηφιακού χρυσού, αλλά απειλεί και μία ολόκληρη γενικά επενδυτών. Μία γενιά που έμαθε στην πανδημία να επενδύει τις οικονομίες της στα ψηφιακά assets με την ψευδαίσθηση πως όσοι τοποθετούνται σε αυτή τη νέα εποχή θα γίνουν πλούσιοι, κόντρα στο σύστημα. Μόνο που στα μεγάλα sell-off είναι αυτή η γενιά που χάνει περιουσίες, δύσκολα μπορεί να ανακάμψει και κινδυνεύει με «αφανισμό».