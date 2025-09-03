Απώλειες κοντά στο 1,5% για το πετρέλαιο, μετά από αναφορές για αύξηση της παραγωγής του OPEC+

O Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι του (OPEC+) θα εξετάσουν την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά τη συνάντηση που θα έχουν στις 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το Reuters.

Μετά από το δημοσίευμα, οι τιμές του «μαύρου χρυσού» κατέγραψαν πτώση εν μέσω των σεναρίων για τόνωση της προσφοράς και περιορισμό της ζήτησης.

Μετά τις 12:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- έχαναν 1,5% στα 68,13 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- υποχωρούσαν άνω του 1,6% στα 64,49 δολάρια ανά βαρέλι.

Το πρακτορείο σημείωσε πως ο OPEC+ -παρέχει περίπου το 50% του παγκοσμίου πετρελαίου θα μπορούσε να «παγώσει» την αύξηση στην παραγωγή τον Οκτώβριο.

Το Reuters δημοσίευσε πως δεν έχουν παρθεί οριστικές αποφάσεις για την τηλεδιάσκεψη της Κυριακής.