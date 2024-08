Μια πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ισχυρίζεται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη χρήση κρυπτονομισμάτων αυξάνονται κατακόρυφα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπέρμαχου του Bitcoin Ντάνιελ Μπάτεν.

Η έκθεση προτείνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επιβάλουν έναν φόρο επί των εκπομπών άνθρακα που προκαλεί το crypto mining λόγω των υποτιθέμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης Bitcoin.

Ο Μπάτεν υποστήριξε ότι η έκθεση βασίζεται σε λανθασμένες συγκρίσεις και ξεπερασμένα δεδομένα, συνεχίζοντας να επικρίνει τη χρήση από το ΔΝΤ της τεχνικής «ενοχή από συσχέτιση», εξισώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα της εξόρυξης Bitcoin με αυτό των κέντρων δεδομένων AI χωρίς σύγχρονα στοιχεία.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η εξόρυξη Bitcoin, σε αντίθεση με τα κέντρα δεδομένων AI, έχει αποδειχθεί ότι έχει καθαρή επίδραση στην αποσυμφόρηση των ενεργειακών δικτύων, παραθέτοντας μελέτες που αναδεικνύουν αυτές τις διαφορές.

Despite #Bitcoin's price and hash rate growth over 4 years, its network emissions have remained relatively static. This suggests improving energy efficiency in Bitcoin mining, countering the narrative of ever-increasing environmental impact. pic.twitter.com/E9d9kAGxK5