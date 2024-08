Η Goldman Sachs έχει επενδύσει 418 εκατ. δολάρια στο Bitcoin

H Goldman Sachs αποκάλυψε ότι κατέχει διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που σχετίζονται με το Bitcoin, συνολικής αξίας 418 εκατ. δολαρίων.

Η αποκάλυψη, σύμφωνα με το crypto.news, ήρθε μέσω της τελευταίας υποβολής 13F της τραπεζικής εταιρείας για το β' τρίμηνο του 2024 που δημοσιεύθηκε στις 14 Αυγούστου. Σύμφωνα με αυτήν, η επενδυτική τράπεζα κατέχει σχεδόν 7 εκατομμύρια μερίδια αξίας άνω των 238 εκατ. δολαρίων στο iShares Bitcoin της BlackRock Bitcoin.

Σχετικά με το μετοχικό της κεφάλαιο σε άλλες εταιρείες, η Goldman Sachs κατέχει επίσης 1,5 εκατ. μετοχές του Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF, συνολικής αξίας σχεδόν 80 εκατ. δολαρίων, καθώς και 940.443 μετοχές του Invesco Galaxy Bitcoin ETF συνολικής αξίας 56,19 εκατ. δολαρίων.

Άλλες, μικρότερες, επενδύσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν μια συμμετοχή ύψους 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Bitwise Bitcoin ETF, μια επένδυση περίπου 750.000 δολαρίων στο BTCW ETF της WisdomTree και μία ακόμη σχεδόν 300.000 δολαρίων στο ARKB ETF της ARK 21Share.

Ωστόσο, τα επικριτικά σχόλια κορυφαίων στελεχών της Goldman Sachs σχετικά με την αγορά των κρυπτονομισμάτων είναι αυτά που δημιουργούν αλγεινή εντύπωση για την ενεργή συμμετοχή της τραπεζικής εταιρείας σε αυτή.

Για παράδειγμα, μόλις τον Απρίλιο του 2024, η επικεφαλής επενδύσεων της Goldman Sachs, Σάρμιν Μοσαβάρ-Ραχμάνι, δήλωσε ότι η Goldman Sachs «δεν πιστεύει στα κρυπτονομίσματα» και στις επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιάσουν.

Η αλλαγή στάσης πολλών «παραδοσιακών» επενδυτών ήρθε εξαιτίας της δυνατότητας να έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα χωρίς να διαθέτουν κεφάλαιο. Ειδικότερα, τα τελευταία στοιχεία από την Coinglass αναφέρουν ότι τα Bitcoin ETFs έχουν σήμερα συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς 57,39 δισ. δολαρίων και συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση με αξία 48,74 δισ δολαρίων.

Σύμφωνα με τον οικοδεσπότη του ETF Prime, Νέιτ Γκεράτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της BlackRock έχει καταγράψει εισροές συνολικής αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων από τον Ιανουάριο του 2024.

iShares Bitcoin ETF has taken in approx $20.5bil this yr…



Out of *all* 375 new ETF launches in 2024, next closest non-spot btc ETF = $1.3bil.



Numbers are comical at this point.



Spot btc ETFs (IBIT, FBTC, ARKB, BITB) = top 4 launches of 2024.



Global X Russell 2000 ETF = 5th.