Ακόμα ένα ρεκόρ για το bitcoin - Ξεπέρασε και τα 125.000 δολάρια

Ακόμα ένα ιστορικό υψηλό κατέγραψε την Κυριακή το bitcoin, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τα επίπεδα των 125.000 δολαρίων καθώς συνεχίζεται η «δίψα» των επενδυτών για τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα.

Στις 10:00 της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), το bitcoin κέρδιζε 2,13% στα 125.020 δολάρια, έχοντας «αγγίξει» νωρίτερα και τα επίπεδα των 125.438 δολαρίων.

Το προηγούμενο ρεκόρ του bitcoin ήταν 124.480 δολάρια στα μέσα Αυγούστου, υποστηριζόμενο από φιλικότερες ρυθμίσεις από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές.

Όπως ανέφερε το Reuters, το κρυπτονόμισμα σημείωσε άνοδο την Παρασκευή για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενισχυμένο από τις πρόσφατες αυξήσεις στις μετοχές των ΗΠΑ και τις εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια bitcoin.

Το bitcoin παρουσιάζει κέρδη άνω του 30% εντός του 2025.

Μιλώντας για το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και το πως αυτό επηρεάζει τα κρυπτονομίσματα, ο Τζεφ Κέντρικ, παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Standard Chartered ανέφερε στο Bloomberg πως «αυτή τη φορά, το shutdown έχει περισσότερη σημασία».

Πρόσθεσε πως ότι το bitcoin βρισκόταν «σε διαφορετική θέση» κατά τη διάρκεια του shutdown μεταξύ 2018 και 2019, όταν θεωρούνται από την πλειοψηφία των επενδυτών ως περισσότερο «επικίνδυνο» asset.