Xρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 0,41% ξεπέρασε τις 2.100 μονάδες

Καλή η εικόνα στο ελληνικό Χρηματιστήριο για τη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, και έκλεισε με κέρδη 0,41% στις 2.107,88 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να αναρριχηθεί στις παρυφές της κρίσιμης, τεχνικού χαρακτήρα αντίστασης, στο άνω όριο της παρατεταμένης συσσώρευσης 1.950-2.105 μονάδων.

Τούτο δε οδηγεί ευχερώς σε δύο συμπεράσματα. Αφενός, η άρνηση των αγοραστών να «ανέβουν» υψηλότερα υποδεικνύει και την αξία της αντίστασης, ώστε να τεκμαίρεται και η εκρηκτική συνέχεια, σε ευκταία περίπτωση προσπέλασης αυτής˙ αφετέρου, η επαναφορά στο άνω όριο της συσσώρευσης συνοδεύτηκε από ανοδική κίνηση πολλών μετοχών διαφορετικών κλάδων, υποστηρίζοντας την ποιότητα της ανόδου.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, πάνω από 220 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 52 κατευθύνθηκαν σε πακέτα), και κατά πολύ υψηλότερη από αυτήν αρκετών προηγούμενων συνεδριάσεων

Επιμέρους, αίσθηση προκάλεσαν οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, που μετά από αρκετές ημέρες «παύσης» από το ισχυρό ανοδικό ράλι, επανήλθαν δυναμικά. Η ΒΙΟ, υπεραέδωσε αισθητά με κέρδη ημέρας 5,66% σε νέα πολυετή υψηλά, ενώ και η ΕΛΧΑ ακολούθησε με +2,72%, πολύ κοντά στα αντίστοιχα δικά της.

Εξαιρετική η συμπεριφορά της ΔΕΗ, που με τις ελάχιστες δυνατές ρευστοποιήσεις των περασμένων ημερών, υποστηρίχτηκε εμφανώς, σήμερα με κέρδη 2,48%.

Ο τραπεζικός κλάδος δείχνει να αφυπνίζεται, αφήνοντας θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια, μιας και εικάζεται ότι η επόμενη μεγάλη ανοδική κίνηση θα στηριχτεί σε αυτές. Σήμερα, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ σημείωσαν υψηλά μήνα, η CREDIA έβγαλε κίνηση πάνω από τα 1,50 με τζίρο 839 χιλ. τεμαχίων και κέρδη 4,41%, ενώ παραμένει το ερωτηματικό της υποτιμημένης ΟΡΤΙΜΑ.

Ο ΟΠΑΠ επανήλθε στα 18€, ενώ και ο ΟΤΕ κέρδισε 1,1% κλείνοντας σε υψηλά τριμήνου.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, -επιτέλους- η ΟΤΟΕΛ κατάφερε να κατοχυρώσει τα 11,60€, στον δρόμο για τα 12˙ ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνέχισε απτόητος σε υψηλά 7μήνου με φόντο το ευμέγεθες προμέρισμα, ενώ και η ΙΝΛΟΤ φαίνεται να σταθεροποιείται μετά τo sell off, πάνω από 1,04€, δίνοντας πολύτιμες ανάσες στους ταλαιπωρημένους μετόχους της.