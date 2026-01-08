Xρηματιστήριο Αθηνών: Με «άλμα» 1,87% ξεπέρασε τις 2.200 μονάδες

Ξεκάθαρα ανοδική η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος και μόνιμα ανοδικά, για να κλείσει τελικά σε υψηλά ημέρας με ισχυρά κέρδη 1,87% στις 2.204 μονάδες.

Καταρχάς, ο Δείκτης κατέγραψε πανηγυρικά νέα πολυετή υψηλά επίπεδα, που είχε να δει από τον Ιανουάριο του 2010, με πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 661 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 290 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση τόσο υψηλού τζίρου, καθώς και εχθές πέρασαν από το ταμπλό καθαρά 330 εκατ. ευρώ (εξαιρ. των πακέτων).

Επιπλέον, το ελληνικό Χρηματιστήριο υπεραπέδωσε αισθητά από όλα τα μεγάλα Χρηματιστήρια. Ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX40 έχανε 0,2% στο κλείσιμο του ΓΔ, o S&P500 ήταν αμετάβλητος και ο Nasdaq Comp. πιεζόταν στο -0,5%.

Η άνοδος ήρθε με τη βοήθεια λίγων μετοχών, με κυριότερες τις ΠΕΙΡ (+6,04%), ΕΤΕ (+4,98%), ΕΥΡΩΒ (+5,17%) και ΕΕΕ (+4,74%), που συνιστούν και τις 4 μεγαλύτερες σε κεφ/ση (16,7 δισεκ. ευρώ, 13,6, 13,3 και 9,4 αντίστοιχα). Οι τρεις πρώτες σημείωσαν νέα πολυετή υψηλά, η τέταρτη υψηλά τριμήνου και μόλις 7% απόσταση από τα ιστορικά της υψηλά.

Η BOCHGR έκλεισε σε νέα υψηλά ζωής, με κέρδη 0,7%.

Κατά τα λοιπά, η ΜΠΕΛΑ προσπάθησε να κάνει κάτι αξιόλογο, παραμένοντας σε μια ζώνη 27-28,50. Η ΔΕΗ ευρέθη σε νέα πολυετή υψηλά, έστω και μικρά κέρδη 1,25%, με τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ να καταγράφει νέες ιστορικές κορυφές, λίγο κάτω από τα 26€. Ουραγός η ΜΟΗ που πιέστηκε σε χαμηλά μήνα με απώλειες 3,38% και ο ΟΠΑΠ (-1,97%), μετά και τις -μάλλον απογοητευτικές- εξελίξεις στο θέμα της Allwyn.

Η μεσαία κεφ/ση έδειξε αδυναμία, με μόλις δύο μετοχές (ΟΛΠ και ΑΔΜΗΕ) να αντέχουν σε θετικό εδαφος.

Η ΠΕΡΦ κατάφερε να επιστρέψει στα ιστορικά της υψηλά, η ΜΕΡΚΟ προσπαθεί να αντιδράσει από τη βάση των 33-34€που έχει αντέξει τουλάχιστον δύο έτη.

Τέλος, η ΟΛΥΜΠ ξεκίνησε πολύ δυνατά τη συνεδρίαση, όμως ξέμεινε από δυνάμεις, και από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2,61€ έκλεισε χαμηλότερα, στα 2,55€, με σχεδόν 7 φορές μεγαλύτερο τζίρο από τον μεσοσταθμικό. Η μετοχή έχει στήριξη τα 2,50€.