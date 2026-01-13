Xρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,21% - Κράτησαν οι 2.200 μονάδες

Με ελεγχόμενες απώλειες 0,21% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης, μετά από 7 εναλλαγές προσήμου.

Το εύρος διακύμανσης ήταν στενό, χωρίς να μπορεί να διευκρινιστεί η βασική κατεύθυνση, με τους επενδυτές να δείχνουν σημάδια διστακτικότητας, χωρίς ωστόσο να απειλείται η κραταιά ανοδική τάση.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 214 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 65 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 47 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης έχασε το ανοδικό σερί των τελευταίων 4 συνεδριάσεων, υπενθυμίζοντας αφενός ότι διόρθωσε από υψηλά 16 ετών, αφετέρου διανύει τον 14ο ανοδικό μήνα στους τελευταίους 15.

Κάτι που με τη σειρά του αφήνει να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ρευστοποίησης είναι άκρως δικαιολογημένη, καθώς δύσκολα μπορεί να βρεθεί «χαμένο» χαρτοφυλάκιο στο τελευταίο μεγάλο διάστημα, ενώ παράλληλα θα συνιστά και ευκαιρία επανατοποθέτησης.

Η γενικότερη εικόνα παραπέμπει σε αγορά που «χωνεύει» τα πρόσφατα κέρδη της και επαναξιολογεί επίπεδα.

Οι διεθνείς εξελίξεις, από την άνοδο του πετρελαίου (σε υψηλό διμήνου) λόγω των γεγονότων στο Ιράν έως την αναμονή στοιχείων πληθωρισμού στις ΗΠΑ (τελικά ανακοινώθηκε «ουδέτερος» και αμετάβλητος σε επίπεδα Μαρτίου 2021), λειτούργησαν περισσότερο ως φόντο και όχι ως καθοριστικός παράγοντας.

Επίσης, ο Γενικός Δείκτης υποαπέδωσε έναντι των ευρωπαϊκών, καθώς ενδεικτικά, στο κλείσιμο του ΧΑ ο γερμανικός DAX40 και ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx50 ευρίσκοντο στο +0,1% και +0,2% αντίστοιχα, ωστόσο παρόμοια ράθυμοι.

Επιμέρους, τα ΕΛΠΕ είχαν την τιμητική τους, μιας και κινήθηκαν μόνιμα σε θετικό έδαφος υπεραποδίδοντας όλης της αγοράς, με ενδοσυνεδριακό υψηλό +5,6% και κλείσιμο στο +3,75%. Η μετοχή δοκίμασε χωρίς αποτέλεσμα για άλλη μια φορά το άνω όριο των 8,80€, που συνιστά και αντίσταση σε τριετή συσσώρευση, ενώ ενδεχομένως να ωθείται και από την ανάγκη και αναζήτηση μερισματοφόρων επιλογών στο ΧΑ, ελέω εξελίξεων στον «ανταγωνιστή» στα μερίσματα, ΟΠΑΠ. Ο τζίρος στη μετοχή ήταν υψηλός, υπερδιπλάσιος του μεσοσταθμικού, περίπου 810 χιλ. τεμάχια.

Μιλώντας για μερισματοφόρες μετοχές, η μεν BOCHGR (-1,18%) άντεξε για άλλη μια μέρα τις πιέσεις, και μόλις 3% χαμηλότερα από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά της˙ η δε ΑΡΑΙΓ (-0,84%), μόνιμα υποτιμημένη, πιέστηκε (και) σήμερα απομακρυνόμενη από τα δικά της υψηλά των 15 ευρώ, που είχε δει μερικούς μήνες πριν.

Ο TITC κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, με κέρδη ημέρας 1,29% βλέποντας για πρώτη φορά τα 55€.

Επίσης, η ΠΕΙΡ κατάφερε να «σώσει» την παρτίδα στο κλείσιμο, με άνοδο 1,79% σε νέα πολυετή υψηλά.

Απεναντίας, αίσθηση προκάλεσαν οι πιέσεις σε ΣΑΡ (-3,57% με 37 χιλ. αγοραστές στο ανεκτέλεστο), ΕΕΕ (-1,41% με 5 χιλ. αγοραστές) και ΔΕΗ (-1,57%), και αναμένεται σύντομα η «απάντηση» από τους αγοραστές, ενώ και ο AKTR πιέστηκε μέσα στην ημέρα (ενδοσυνεδρ. -2,46%) αλλά γρήγορα αντέδρασε κλείνοντας στο -0,51%.