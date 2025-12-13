Xρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος εν αναμονή

Διεκπεραιωτική ήταν η εβδομάδα που πέρασε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με βασικό χαρακτηριστικό τη διαφύλαξη των «κεκτημένων» και τη διατήρηση της επαφής με τα φετινά υψηλά.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ακριβώς στο ίδιο εύρος διακύμανσης με εκείνο της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου, στοιχείο που καταδεικνύει την ισορροπία δυνάμεων στην αγορά, ενώ οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές διατηρήθηκαν κοντά στον μέσο όρο της χρονιάς. Είναι γεγονός ότι, μετά από άνοδο περίπου 42% από τις αρχές του έτους, δεν υφίσταται έντονο κίνητρο για ουσιαστικές αλλαγές στη συνολική εικόνα της αγοράς από χαρτοφυλάκια με σημαντική έκθεση στο ΧΑ.

Ωστόσο, σε επιμέρους τίτλους καταγράφονται αξιοσημείωτες κινήσεις, είτε λόγω εξελίξεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα (ΔΕΗ, Titan, Motor Oil, Cenergy) είτε σε συνάρτηση με τα οικονομικά αποτελέσματα που συνεχίζουν να ανακοινώνονται (Άβαξ, ΑΔΜΗΕ κ.ά.) αποσβένοντας επιμέρους πιέσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την καταγραφή κάποιων υπεραξιών.

Η περίοδος που διανύουμε δεν χαρακτηρίζεται από εσωτερικές ειδήσεις με αυξημένο ειδικό βάρος επομένως η συσχέτιση με τον διεθνή παράγοντα είναι πιο σφιχτή και η πορεία της αγοράς διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής και επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Στο εξωτερικό, οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο, με τον Dow να ηγείται των κερδών καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η εικόνα αυτή αντανακλά τη στροφή των επενδυτών από τις μετοχές τεχνολογίας προς κυκλικούς κλάδους καθώς και σε μετοχές αξίας, υποκινούμενοι από τη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη καθώς και από τις κατευθυντήριες γραμμές της που αποδείχθηκαν λιγότερο «επιθετικές» (hawkish) απ’ ό,τι ανέμενε η πλειοψηφία της αγοράς.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις αποφάσεις για τα επιτόκια και τη μεσοπρόθεσμη προοπτική την προσεχή Πέμπτη με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις να μην αναμένουν μεταβολές για το επιτόκιο αναφοράς του ευρώ καθώς και στην ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ στις 19 Δεκεμβρίου. Επίσης την ερχόμενη Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας συνεδριάζει για τα επιτόκια με την αγορά να τιμολογεί πιθανότητα 85% για μια αύξηση 25 μονάδων βάσης (0,75%) με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το κλείσιμο θέσεων carry trade.

Σε τεχνικό επίπεδο δεν άλλαξε κάτι, η πλάγια κίνηση συντήρησε το σενάριο επαναπροσέγγισης των φετινών υψηλών αφού το σύνολο των τεχνικών δεικτών παρέμεινε αγορασμένο. Οι ταλαντωτές παραμένουν σε ουδετερότητα υποδεικνύοντας ανοδικό περιθώριο στις 2.175 – 2.180 μονάδες πριν την είσοδο τους σε υπεραγορασμένες ζώνες.

Η μεγάλη εικόνα δείχνει «άνοδο εν αναμονή» καθώς οι ενδοσυνεδριακές διορθώσεις αναχαιτίζονται εύκολα χωρίς υψηλό τζίρο ενώ η συντήρηση δυνάμεων στο μεγαλύτερο μέρος των δεικτοβαρών μετοχών στηρίζει τη θετική τεχνική εικόνα της αγοράς. Προς το παρόν η αγορά παραμένει σε εύρος και αναμένει την κίνηση διαφυγής με τις πιθανότητες να κλείνουν υπέρ της καταγραφής νέων υψηλών έτους.