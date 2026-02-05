Ο Ιανουάριος, πέρα από μήνας-ρεκόρ σε επίπεδο συναλλαγών και ισχυρών χρηματιστηριακών αποδόσεων, αποτέλεσε και μήνα ουσιαστικής επιστροφής των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΧΑ, οι αλλοδαποί επενδυτές εμφανίζονται καθαροί αγοραστές κατά 130 εκατ. ευρώ έως τις 30 Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας μια θετική τάση που είχε ήδη διαμορφωθεί από τις πρώτες εβδομάδες της νέας χρονιάς. Ενδεικτικά, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του έτους, οι ξένοι κωδικοί είχαν πραγματοποιήσει καθαρές αγορές ύψους 61 εκατ. ευρώ, στοιχείο που υποδηλώνει σταθερό ρυθμό εισροών και όχι μια συγκυριακή κίνηση.

Στον αντίποδα, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι εγχώριοι ιδιώτες επενδυτές κινήθηκαν κυρίως ως πωλητές, μαζί με ένα μικρό τμήμα θεσμικών νομικών προσώπων. Η διαφοροποίηση αυτή στη συμπεριφορά των επενδυτών αναδεικνύει τον αυξημένο ρόλο των διεθνών χαρτοφυλακίων στη διαμόρφωση της τάσης της αγοράς, σε μια περίοδο όπου το επενδυτικό αφήγημα για την Ελλάδα φαίνεται να ενισχύεται εκ νέου.

Η θετική αυτή μεταστροφή έρχεται μετά από έξι διαδοχικούς μήνες καθαρών εκροών, οι οποίες συνολικά προσέγγισαν τα 437 εκατ. ευρώ. Η αλλαγή κατεύθυνσης δεν είναι τυχαία και σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την ανακοίνωση της έναρξης της διαδικασίας επανεξέτασης της κατηγοριοποίησης της ελληνικής αγοράς από τον MSCI, με στόχο την ένταξή της στις ώριμες αγορές. Η προοπτική αυτή φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για την επανατοποθέτηση ξένων κεφαλαίων, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικό ρίσκο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι οι εισροές αυτές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο όπου δεν υπήρξαν σημαντικές εταιρικές πράξεις, όπως αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή διαθέσεις πακέτων από βασικούς μετόχους. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει μια περισσότερο «αυθόρμητη» διάθεση τοποθέτησης στην ελληνική αγορά, βασισμένη στις προοπτικές της οικονομίας και των εισηγμένων εταιρειών, και όχι σε τεχνικούς ή συγκυριακούς λόγους. Αναμενόμενα, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στις συναλλαγές εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει ή ακόμη και θα υπερβεί τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 70% για τον πρώτο μήνα του έτους.

Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα η τάση παραμένει ξεκάθαρα θετική: από το 2021 έως και το τέλος Ιανουαρίου, οι ξένοι επενδυτές είναι καθαροί αγοραστές κάθε χρόνο, με τις συνολικές καθαρές εισροές να ανέρχονται σε 1,143 δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, θετικά είναι τα μηνύματα και από τον χώρο της θεσμικής διαχείρισης, καθώς καταγράφονται εισροές 73,4 εκατ. ευρώ στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2004. Σημαντικές ήταν και οι εισροές στα μικτά αμοιβαία κεφάλαια, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 81,5 εκατ. ευρώ, με μέρος αυτών να προέρχεται από εκροές περίπου 10 εκατ. ευρώ από αμοιβαία διαχείρισης διαθεσίμων.

Η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των εισροών παραμένει το βασικό ζητούμενο για μια αγορά που πλέον έχει υπερβεί σε συνολική κεφαλαιοποίηση τα 164 δισ. ευρώ. Ο επόμενος κρίσιμος σταθμός για τη ρευστότητα και τη βραχυπρόθεσμη πορεία του ΧΑ είναι η επικείμενη αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI στο τέλος του μήνα.

Με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται πλέον σε αποτιμήσεις που απαιτούν αυξημένη εμπιστοσύνη και συνέχιση των καθαρών εισροών, το στοίχημα για το επόμενο διάστημα δεν είναι απλώς η διατήρηση των υψηλών επιπέδων, αλλά η επιβεβαίωση ότι το ανοδικό momentum στηρίζεται σε «φρέσκο χρήμα». Σε τελική ανάλυση, οι αγορές μπορεί να κινούνται με προσδοκίες και αφηγήματα, αλλά η κατεύθυνσή τους κρίνεται πάντα από το ισοζύγιο ρευστότητας: ανεβαίνουν με λεφτά και πέφτουν με χαρτιά.