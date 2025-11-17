Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη διοίκηση, συνεργάτες και στελέχη της TREK Development, με αφορμή την ένταξη της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, και η αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, Μελίνα Λαζαροπούλου, κήρυξαν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η τιμή της μετοχής έκλεισε με υψηλά κέρδη 55,71%, στα 2,18 ευρώ.

«Η εισαγωγή της ΤREK Development στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή της πορεία. Η ένταξη στην Εναλλακτική Αγορά προσφέρει στην εταιρεία πρόσβαση σε ένα χρηματιστηριακό περιβάλλον, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων. Επιπλέον, η είσοδος της TREK Development στην ΕΝ.Α. αποτελεί αναγνώριση της επαγγελματικής της συνέπειας και των προοπτικών ανάπτυξής της» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΤREK Development, Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά αλλά και η ευθύνη τη σημερινή ημέρα. Θα εκτελέσουμε το επενδυτικό μας πλάνο για την επόμενη διετία με όση βεβαιότητα μπορούμε να έχουμε, αλλά με απόλυτη βεβαιότητα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό και την προστασία τής επένδυσης στην TREK και του τελευταίου μετόχου μας. Ευχαριστώ τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ομάδα εισαγωγών και βεβαίως τους πέντε θεσμικούς επενδυτές που μας εμπιστεύτηκαν, όπως και κάθε αρχικό, μικρό ή μεγάλο μέτοχο που συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου. 30 χρόνια και δεν είναι αρκετά, τώρα ξεκινάμε».

Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στους τομείς: