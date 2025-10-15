Χρηματιστήριο Αθηνών

Με προφανή τα σημάδια διστακτικότητας, το ελληνικό Χρηματιστήριο ..ξέμεινε από καύσιμα, παρά την επαναφορά του θετικού κλίματος παγκοσμίως.

Προς επίρρωσιν, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε χωρίς κατεύθυνση, αλλάζοντας πρόσημο 13 φορές, για να κλείσει με απώλειες 0,54% στις 2.046 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν και πάλι υψηλή, στα 209 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 41 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 13 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν και πάλι το παρών σε ένα κατακερματισμένο ταμπλό. Ο Δείκτης Τραπεζών (σήμερα έκλεισε με οριακές απώλειες 0,17%) χάνει στο σύνολό του μόλις 3% από τα υψηλά του Αυγούστου, και μάλιστα με σωρευτικά κέρδη 86% (!) εντός του 2025.

Από μόνο του αυτό το στατιστικό είναι εντυπωσιακό, ωστόσο τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά είναι αυτά που τροφοδοτούν την τάση, εμπνέοντας εμπιστοσύνη, σε συνδυασμό με τη γενικότερη καλή εικόνα στα θεμελιώδη.

Η ανθεκτική αυτή συμπεριφορά «σώζει» τον Γενικό Δείκτη, διότι άλλα χαρτιά μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως EEE, MTLN, TITC και ΜΠΕΛΑ έχουν χάσει ..τη γη κάτω από τα πόδια τους.

Και λογικό είναι να ανησυχήσουν οι επενδυτές που βλέπουν, επί παραδείγματι, μια -κατά τ’ άλλα, αξιόλογη- MTLN (-5,09%) να χάνει 25% σε μόλις 9 εβδομάδες, ή την παραδοσιακά αμυντική ΕΕΕ (+1,13%) να χάνει 19%, αν και η τελευταία σήμερα κατάφερε να δώσει μια αξιοπρεπή συνεδρίαση κλείνοντας σε υψηλά ημέρας.

Εν πάση περιπτώσει, η μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει καλή, και μπορούμε να δεχτούμε ότι οι στρεβλώσεις αυτές αφορούν σε στενό χρονικό ορίζοντα, και παραμένουν διαχειρίσιμες έως έναν βαθμό.

Για άλλη μια φορά, η MTLN είχε απογοητευτική συμπεριφορά, σε νέα χαμηλά τριμήνου, ενώ συνέχισαν να πλαγιολισθαίνουν και ΜΟΗ-ΕΛΠΕ (-0,95% και -1,77% αντίστοιχα).

Απεναντίας, η ΑΡΑΙΓ (+3,01%) φαίνεται να αφυπνίζεται, μια μετοχή που παραμένει υποτιμημένη αναγνωρίζοντας την αυξημένη πιθανότητα να παραδώσει εξαιρετικό εννεάμηνο. Το πρόσφατο μέρισμα ήταν πολύ υψηλό, κάτι που φαίνεται να μπορεί να επαναλάβει για τη χρήση του 2025, αν όλα πάνε καλά, και πιθανόν κάτι τέτοιο να προσελκύσει νέους επενδυτές.

Πολύ καλή συμπεριφορά είχε σήμερα και η ΟΡΤΙΜΑ (+1,64%), με τους αγοραστές να μην αφήνουν «να πέσει» κανένα χαρτί στο ταμπλό, ενδεικτικό του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η ΔΕΗ (-1,11%), επίσης, διατηρεί επαφή με τα υψηλά 15ετίας με μια πολύ στιβαρή εικόνα που παραπέμπει σε αυξημένες πιθανότητες ανοδικής συνέχισης. Οι εκθέσεις των αναλυτών είναι αισιόδοξες και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε για την αυξημένη προσδοκία περαιτέρω ανόδου. Στο επίπεδο των 14,80€ αναχαιτίστηκαν για τέταρτη φορά στο τελευταίο τρίμηνο οι αγοραστές, επομένως μια ενδεχόμενη προσπέλαση ανοίγει τον δρόμο για τα 16.

Ο ΟΠΑΠ (-0,32%) έχει πρωταγωνιστήσει στην ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών, μιας και βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικής σημασίας εταιρικό γεγονός-συγχώνευση, εμφανίζοντας σταθεροποιητικές τάσεις λίγο κάτω από τα 19€.

Συνεχίστηκαν οι τοποθετήσεις στον ΔΑΑ (+0,39%). Τέλος, νέα ιστορικά χαμηλά είδε η ΦΑΙΣ (-1,38%), συνεχίζοντας την αποτυχημένη πορεία της. Από την πρόσφατη εισαγωγή της, στα τέλη Μαρτίου, χάνει ήδη 32%, χωρίς καμία διάθεση για υποστηρικτικές αγορές.