Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα το ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα προ μηνών επιτευχθέντα πολυετή υψηλά του Γενικού Δείκτη.

Ο οποίος κινήθηκε μόνιμα σε ανοδικά και μόνιμα σε θετικό έδαφος, κλείνοντας σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,04% στις 2.075 μονάδες.

Κι έτσι, σημειώθηκε η τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, και όσο πάνω από τις 2.040 μονάδες έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίσει την αντίσταση των 2.100-2.110.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 255 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η διάχυση της ρευστότητας συνεχίστηκε και στη σημερινή συνεδρίαση, με τις τραπεζικές μετοχές να παίρνουν τη σκυτάλη.

Ο Τραπεζικός Δείκτης υπεραπέδωσε με κέρδη 2,01%, υπενθυμίζοντας ότι έχει εν ισχύ αγοραστικό σήμα από τις 2.200 μονάδες, και δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε νέα πολυετή υψηλά εν ευθέτω χρόνω.

Εξάλλου, και η παρατεταμένη συσσώρευση του Γενικού Δείκτη μόνο με μια ευκταία άνοδο των τραπεζικών μετοχών μπορεί να επιτευχθεί, τουλάχιστον στον βαθμό που θα πείσει για τη συνέχεια.

Εξάλλου, και στα τέλη Νοεμβρίου, όταν και η MTLN θα έχει εκροές, ενδέχεται να υπάρξουν εισροές σε αυτές τις μετοχές, ελέω στάθμισης.

Επίσης, τα αποτελέσματα των 6 που ήδη ανακοίνωσαν ήταν αξιοπρόσεκτα, ειδικά των ΟΡΤΙΜΑ και BOCHGR (+2,5%), με την τελευταία να μοιάζει εξαιρετικά ανθεκτική, έχοντας και την καλύτερη συμπεριφορά από όλες.

Μένει μόνο η CREDIA (20/11), αν και δεν έχει μεγάλη επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα, που επαναλαμβάνεται ήταν πολύ καλό στο σύνολό του, ενώ και η ίδια έχει καλές προοπτικές για το 1,8€

Πέραν από τις τραπεζικές μετοχές, είδαμε τη ΔΕΗ (+1,76%) να συνεχίζει ανοδικά σε νέα πολυετή υψηλά, στην 15η ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες 18˙ τoν TITC (+2,12%) να σημειώνει νέα μηνιαία κορυφή˙ τη ΜΟΗ (+1,16%) να αντιμετωπίζει τα 28€ που είχε να δει από τον Μάιο του 2024, στην 5η συνεχόμενη ανοδική ημέρα.

Εντύπωση προκάλεσε η ΒΙΟ (-0,51%), που έφθασε τα 10€ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 18 έτη, αν και το κλείσιμο ήταν τραγικό. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,58%), επίσης με απαράμιλλη ανθεκτικότητα σε κάθε προσπάθεια ρευστοποιήσεων, σημείωσε νέα υπερπολυετή υψηλά στα 24,22€.

Προφανές και το αγοραστικό κρεσέντο της MTLN (με ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 44,58€. Από την άλλη, είδαμε «άδειασμα» στην ΑΡΑΙΓ, που από τα υψηλά ημέρας στα 14,18€ (+1,14%), τελικά έκλεσιε σε χαμηλά ημέρας και μάλιστα με απώλειες 0,29%. Ωστόσο, ειδικότερα για την ΑΡΑΙΓ, η συνδυασμένη μετάφραση των -για άλλη μια φορά- αξιόλογων χρηματοοικονομικών για το γ’ τρίμηνο και της πρόσφατης προσπέλασης των 13,60€ έχει ανοίξει τον δρόμο για τα 16,60.

Παράδοξη η αδύναμη συμπεριφορά του ΟΤΕ (-3,02%), παρά τα καλά αποτελέσματα του εννεαμήνου, ενώ και τα ΕΧΑΕ έμειναν σιωπηλά (-1,10%), ακόμα και μετά την ανακοίνωση ότι καλύφθηκε η δημόσια πρόταση (με τα νέα όρια του 50% +1μετοχή).

Στη μεσαία κεφ/ση, είχαμε τη θετική εξέλιξη για τον ΑΔΜΗΕ (+4,58%) με τη συμφωνία των κ.κ. Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη για την άμεση επικαιροποίηση των οικονομικοτεχνικών παραμέτρων του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου. Το ταμπλό «άκουσε» την είδηση και τίμησε τον τίτλο, αν και ο δρόμος προς την επαναπροσέγγιση των 3,50 είναι ανοιχτός.