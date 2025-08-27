Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεδρίαση μεταβλητότητας, με συνεχείς εναλλαγές προσήμων και με τελική «νίκη» των πωλητών, οι οποίοι επικράτησαν κυριολεκτικά στο φίνις και πιο συγκεκριμένα στις τελικές δημοπρασίες.

Της ενδοσυνεδριακής αντίδρασης ηγήθηκε ο τίτλος της Alpha Bank (+0,59%), ο οποίος συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις με υψηλούς όγκους συναλλαγών.

Από εκεί και πέρα και η σημερινή συνεδρίαση ήλθε να επιβεβαιώσει ότι καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του συνολικού κλίματος παραμένει η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, την ώρα που η αγορά καλείται να διαχειριστεί τις επιρροές από τα διεθνή χρηματιστήρια και την ευδιάκριτη επιστροφή της επιφυλακτικότητας.

Σύμφωνα με αναλυτές, «αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλές αποτιμήσεις έχουν φτάσει σε επίπεδα που χρειάζονται περισσότερους καταλύτες, πολλά χαρτοφυλάκια να αναζητούν τις ευκαιρίες εκείνες που θα τους δώσουν τις αποδόσεις που αποζητούν, προχωρώντας σε κινήσεις κατοχύρωσης σημαντικών κερδών, χωρίς αυτές να παίρνουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, επιθετικό χαρακτήρα».

Τεχνικά, οι 2.060 – 2.050 μονάδες είναι η κοντινότερη στήριξη για τον γενικό δείκτη, που μόνο διάσπαση μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 2.000 μονάδες, ενώ θα είναι θετική ένδειξη αν η εβδομάδα ολοκληρωθεί με τον γενικό δείκτη υψηλότερα των 2.100 μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι απομένουν μόλις δύο συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του μήνα και του χρηματιστηριακού οκταμήνου.

Από εκεί και πέρα η προσοχή παγκοσμίως στρέφεται πλέον σε αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί το πλέον "καυτό" επενδυτικό γεγονός κάθε τριμήνου, καθώς το βράδυ, μετά το κλείσιμο των συναλλαγών στη Wall Street, ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα η Nvidia.

Σε μικρή αύξηση της τιμής - στόχου για τη μετοχή της Coca Cola Hellenic στα €46 (από €45), προχωρά η Eurobank Equities που παράλληλα επαναλαμβάνει τη σύσταση «Hold».

Η βρετανική Autonomous Research προχωρά σε επανεκτίμηση στον τραπεζικό κλάδο. Το συμπέρασμα είναι ότι ο χώρος για περαιτέρω rerating στην Εθνική στενεύει, ενώ η Eurobank παραμένει η μόνη τράπεζα με ουσιαστικό περιθώριο ανόδου.

Οι νέες συστάσεις και τιμές - στόχοι είναι οι ακόλουθες:

Εθνική Τράπεζα: τιμή - στόχος €13,4 (από €11,6), αλλά υποβάθμιση σε “Neutral”.

Τράπεζα Πειραιώς: τιμή - στόχος €7,3 (από €5,3), παραμένει με σύσταση “Neutral”.

Eurobank: τιμή - στόχος €3,8 (από €2,9), “Outperform”.

Alpha Bank: τιμή -στόχος €2,8 (από €2,1), παραμένει με σύσταση “Underperform”.

Ο γενικός δείκτης κινήθηκε μεταξύ 2.060,83 (-0,76%) και 2.091.04 μονάδων (+0,70%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.069,74 μονάδες (-0,33%), ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 225,5 εκατ., από τα οποία τα 45,1 εκατ. αφορούσαν «πακέτα».

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τα μεγαλύτερα κέρδη οι AKTR (+2,11%), Jumbo (+3,32%), ΕΛΧΑ (+2,95%), ΟΤΕ (1,37%), Σαράντης (+1,65%).

Οι μεγαλύτερες απώλειες για Εθνική (-1,94%), Πειραιώς (-1,51%), Eurobank (-1,56%), Aegean (-1,33%), BOCHGR (-1,78%), Optima (-2,22%), ΔΑΑ (-1,38%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, πέτυχαν να διακριθούν, μεταξύ άλλων, ΑΤΕΚ (+6,25%), Βιοκαρπέτ (+5,40%), Interlife (+3,03%), Space Hellas (+2,78%).