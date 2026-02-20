Aναθεώρηση δεικτών FTSE

Aνακοινώθηκαν από τον οίκο FTSE Russell οι αλλαγές στους δείκτες που προέκυψαν κατά την τριμηνιαία αναθεώρηση στις αναδυόμενες αγορές. Σε ό,τι αφορά στις ελληνικές μετοχές, στο δείκτη FTSE Large Cap προστέθηκε η Credia Bank, ενώ μετακινήθηκε από τον Μid Cap (μεσαία κεφαλαιοποίηση) η Viohalco.

Στον FTSE Small Cap, εντάσσονται οι μετοχές των ΑΒΑΞ και Qualco. Παράλληλα, στον Micro Cap εισέρχονται οι μετοχές των εταιρειών Ίλυδα, Mevaco, Παπουτσάνης και Real Consulting, ενώ αποχωρεί ο τίτλος της ΕΥΑΘ.

Σε ό,τι αφορά στους παγκόσμιους δείκτες, η Crediabank προστέθηκε και στον FTSE All-World, ενώ στον FTSE All-Cap προστίθενται οι μετοχές των ΑΒΑΞ, Crediabank και Qualco.

Στον FTSE Total-Cap πρστέθηκαν οι μετοχές των ΑΒΑΞ, Crediabank, Ίλυδα, Mevaco, Παπουτσάνης, Qualco και Real Consulting.

Αντιθέτως, από τον FTSE Total-Cap διεγράφη η ΕΥΑΘ λόγω αποτυχίας του κριτηρίου συνολικής κεφαλαιοποίησης. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από το τέλος της συνεδρίασης στις 20 Μαρτίου (rebalancing) και αναμένεται με ενδιαφέρον πως θα επηρεαστούν οι μετοχές από τις συναλλαγές των θεσμικών επενδυτών που ακολουθούν τους δείκτες FTSE.