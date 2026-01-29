Στην Euronext το 42% των εισαγωγών στην Ευρώπη το 2025

Η Euronext υποδέχθηκε το 42% των διεθνών εισαγωγών μετοχών στην Ευρώπη το 2025. Το τέλος της περασμένης χρονιάς βρήκε το ενιαίο χρηματιστήριο μετοχών που καλύπτει οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας με 1.900 εισηγμένες με συνολική κεφαλαιοποίηση 6,8 τρισ. ευρώ.

Στον προθάλαμο της Euronext φέτος βρίσκονται πάνω από 160 εταιρείες όπως προκύπτει από το πρόγραμμα IPOready 2026 το οποίο προετοιμάζει τις υποψήφιες προς εισαγωγή εταιρείες.

Ειδικότερα, το IPOready προσφέρει εξάμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη προετοιμασίας για IPO, με εργαστήρια υπό την καθοδήγηση ειδικών που καλύπτουν τη διαδικασία IPO, το equity story, τη χρηματοοικονομική επικοινωνία, νομικά ζητήματα, την εταιρική διακυβέρνηση και τις υποχρεώσεις μετά την εισαγωγή. Οι εταιρείες επωφελούνται επίσης από εκτεταμένες ατομικές συνεδρίες καθοδήγησης με ελεγκτικές εταιρείες, δικηγόρους, ειδικούς επικοινωνίας και επενδυτικών σχέσεων, οι οποίοι παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές.

Από αεροδιαστημική και άμυνα το 20% των εταιρειών που θα εισαχθούν το 2026

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από 22 χώρες, καθιστώντας τη φετινή ομάδα τη μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στα 11 χρόνια ζωής του θεσμού.

Όπως αναφέρει ο Μάθιου Καρόν, επικεφαλής Πρωτογενών Αγορών της Euronext, η φετινή ομάδα ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθος όσο και για την ποιότητά της, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στρατηγικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού άνω του 20% από την αεροδιαστημική και την άμυνα. Τα συνολικά ετήσια έσοδα των 22 εταιρειών ανέρχονται σε 29 δισ. και απασχολούν 140.000 εργαζομένους.

Οι τεχνολογικές εταιρείες εξακολουθούν να εκπροσωπούνται έντονα στο IPOready, με το 69% των συμμετεχουσών εταιρειών να προέρχονται από κλάδους που σχετίζονται με την τεχνολογία (TMT 43%, Healthtech 17%, Cleantech 9%). Η τάση αυτή αντανακλά τη θέση της Euronext ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο για εισαγωγές εταιρειών τεχνολογίας, με πάνω από 700 εισηγμένες τεχνολογικές εταιρείες και το 36% των νέων εισαγωγών το 2025 να προέρχεται από τον κλάδο.

Στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών της Euronext με έμφαση στο ESG, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και της τεχνολογικής κυριαρχίας, το IPOready 2026 εισάγει μια ειδική ενότητα για τις περισσότερες από 30 εταιρείες αεροδιαστημικής και άμυνας που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα. Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει θεματικά εργαστήρια και ευκαιρίες δικτύωσης με ομοτίμους του IPOready και εισηγμένες στην Euronext εταιρείες του κλάδου.

Το IPOready εγκαινιάζει επίσης τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως παγκόσμιο εταίρο, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Euronext για τη στήριξη των εταιρειών στην πρόσβασή τους σε κεφάλαια και στην κλιμάκωση της ανάπτυξής τους.