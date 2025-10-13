Χρηματιστήριο Αθηνών

Το ελληνικό Χρηματιστήριο απογοήτευσε σήμερα, καθώς δεν ακολούθησε ούτε τη μέτρια ανοδική κίνηση των υπολοίπων ευρωπαϊκών, ούτε και την ισχυρή ανοδική αντίδραση των αμερικανικών.

Τουναντίον, ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο έκλεισε αρνητικός -1,09%, αλλά τερμάτισε σε χαμηλά ημέρας, με μια αδικαιολόγητη πλαγιοπτωτικότητα, που οφείλεται κυρίως στις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές (ΔΤΡ -1,37%), την κατακρήμνιση της MTLN (-3,04%) και τη χλιαρή συμπεριφορά των ΕΛΠΕ (-2,7%), ΑΡΑΙΓ (-1,62%) και ΔΕΗ (-1,96%). Κρίσιμη θεωρείται και η υποχώρηση πολλών τίτλων από τα υψηλά ημέρας (και από θετικό έδαφος), ώστε να ελλοχεύει η γνωστή παγίδα αγοραστών που συνήθως έχει βαρύ αντίκτυπο.

Σε κάθε περίπτωση, προς το παρόν τουλάχιστον, η μεσοπρόθεσμη τάση συντηρείται ως έχει, και η σημερινή πλαγιολίσθηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως «αναγκαία» μετά τις 4 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και τη συν αυτώ προτερόχρονη προσπέλαση των 2090 μονάδων.

Τονίζεται, δε, ότι ο Δείκτης «διατρέχει» τον 12ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, με τον Οκτώβριο να καταγράφει +2,7% ακόμα και μετά τη σημερινή αδυναμία.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 200 εκατ. ευρώ έως τις δημοπρασίες, και άλλα 52 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 30 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Πρωταγωνιστής στη σημερινή συνεδρίαση ήταν ο ΟΠΑΠ (-0,3%). Η ανακοινωθείσα συγχώνευση (εν ευθέτω χρόνω) με την Allwyn, που ήταν ούτως ή άλλως ο βασικός μέτοχος, οδηγεί σε ένα νέο, πολύ μεγαλύτερο σχήμα με (ακόμα) ισχυρότερη προβλεψιμότητα κερδών και πιο γενναιόδωρη κατανομή κεφαλαίου.

Η είδηση χαιρετίστηκε αρχικά από την επενδυτική κοινότητα, με τη μετοχή να κινείται επιθετικά ανοδικά στην αρχή, σε νέα υψηλά 16 ετών, κάτι που δυστυχώς δεν συντηρήθηκε για πολύ. Η ώριμη συμπεριφορά που παραδοσιακά έχει ο ΟΠΑΠ δεν επέτρεψε ακρότητες, πάντως αν δούμε τη συνολική εικόνα, η μετοχή έχει καλά περιθώρια ανόδου, τουλάχιστον για μια προσέγγιση των 22€. Πολύ μεγάλη ήταν και η συναλλακτική δραστηριότητα, 1,31 εκατ. τεμάχια, που αντιστοιχεί σε 4 φορές τον μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας και το γνήσιο αγοραστικό ενδιαφέρον. Το αντεπιχείρημα όμως είναι ότι ο ΟΠΑΠ δεν πείθει για το μέλλον του στο ΧΑ, μιας και η συνδυασμένη αφήγηση της πιθανής διαπραγμάτευσης του νέου σχήματος σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού και η μεγάλη ποσοστιαία μετοχική ιδιοκτησία της Allwyn αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «εύκολης» εξόδου του ιστορικής σημασίας Οργανισμού από το ΧΑ.

Κοντά στον ΟΠΑΠ, έδωσε πολύ θετική ειδησεογραφία η Εurobank. Η συμφωνία με τη Fairfax για την απόκτηση του 80% της Eurolife FFH Life Insurance έναντι €813 εκατ. σηματοδοτεί την πλήρη επαναφορά της Τράπεζας στον χώρο των ασφαλίσεων. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη βάση κερδοφορίας της Eurobank, καθώς η πλήρης ενοποίηση της Eurolife Life θα αυξήσει τις προμήθειες και τα έσοδα προμηθειών κατά περίπου 12% σύμφωνα με τη διοίκηση, με τη συνεισφορά των ασφαλιστικών και της διαχείρισης κεφαλαίων να ξεπερνά το 30% του συνόλου, ενώ και τα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων θα ενισχυθούν κατά περίπου 5%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2 λεπτά, βελτιώνοντας την απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Η μετοχή δοκίμασε νέα πολυετή υψηλά ενδοσυνεδριακά, με κέρδη 1,69%, ωστόσο επηρεάστηκε από το γενικότερο αρνητικό κλίμα και τελικά υπέκυψε στους πωλητές με οριακές απώλειες -0,16%.

Αντανακλαστικά, η ΙΝΛΙΦ συνέχισε σε νέα ιστορικά υψηλά με κέρδη ημέρας 3,73%, όμως με μέτριο τζίρο. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή μοίρασε τον Ιούνιο μέρισμα 0,2€ (4%), το οποίο απορρόφησε γρήγορα.

Ωραία η κίνηση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,65%), που επέστρεψε σε υψηλά 25ετίας, εν μέσω μιας από τις πιο συμπαγείς ανοδικές μεσοπρόθεσμες τάσεις. Επάξια, βεβαίως, αν συνυπολογίσουμε τόσο την εξαιρετική χρηματοοικονομική της εικόνα, όσο και τις προσδοκίες για τον Όμιλο.

Απογοητευτική η εικόνα της MTLN, η οποία για άλλη μια συνεδρίαση έβγαλε ρευστοποιήσεις. Αν και παραμένει κερδισμένη εντός του 2025 (+37%), η σοβαρή υποαπόδοση σε σχέση με τον ΓΔ (-19% από τα υψηλά της περιόδου, έναντι -2.25% του ΓΔ) δίνει την εντύπωση ότι οι επενδυτές «αδιαφορούν», και μάλιστα χωρίς σημαντικό έρεισμα από πλευράς του Ομίλου.

Χλιαρή ήταν και η εικόνα της πολλά υποσχόμενης ΑΡΑΙΓ (-1.62%), που επίσης «εγκλώβισε» αγοραστές στην αρχή της συνεδρίασης. Η μετοχή μοιάζει υποτιμημένη, καθώς ακόμα κι αν αποτιμάτο στα ..17€, πάλι «φθηνή» θα φάνταζε, πόσο μάλλον στις τρέχουσες τιμές κάτω από 14€. Και μάλιστα, είναι προφανές ότι υπάρχει πωλητής σε αυτήν τη ζώνη, διότι σε κάθε βραχυπρόθεσμη ανοδική προσπάθεια (όπως η σημερινή με το ενδοσυνεδριακό +1,5%) ο τίτλος πισωγυρίζει.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η εικόνα ήταν εξίσου κακή, μιας και οι μόνες μετοχές που κατάφεραν αμελητέα κέρδη ήταν το πολύ καλό ΚΡΙ (+1,49%), ο ΟΛΠ (+0,91%) και η ΟΤΟΕΛ (+0,5%), με την ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ στο αμετάβλητο.