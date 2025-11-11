Πώς φτάσαμε στο νέο ιστορικό ρεκόρ μερισμάτων από τις εισηγμένες

Τα κέρδη των εισηγμένων το 2024 διαμορφώθηκαν στα 11,5 δισ. ευρώ που αποτέλεσε ιστορικό ρεκόρ για το ΧΑ. Οπότε ήταν αναμενόμενο ότι τα μερίσματα που θα μοιράζονταν εντός του 2025 με βάση τα καθαρά κέρδη του 2024 θα κυμαίνονταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι προσδοκίες όμως ξεπεράστηκαν αφού εκτός από τα υψηλά μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου που μοιράστηκαν με βάση τα κέρδη του 2024, οι εισηγμένες αποδίδουν και υψηλά προμερίσματα από τα κέρδη του 2025, εντός της τρέχουσας χρήσης.

Τα κέρδη του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία του 9μηνου υπολείπονται ελάχιστα των κερδών του 2024 παρά το γεγονός ότι έχουν να συγκριθούν με μια χρονιά - ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ, έχουν ήδη μοιραστεί χρηματικές διανομές 5 δισ. ευρώ εντός του 2025, αλλά εκκρεμεί ακόμη η διανομή προμερισμάτων από τράπεζες και μεγάλες εισηγμένες εταιρείες που θα ανεβάσουν ακόμη το ποσό των χρηματικών απολαβών για τους μετόχους.

Πώς οι χρηματικές διανομές των τραπεζών άλλαξαν τα δεδομένα

Γενικότερα, με τη συνδρομή των τραπεζών από το 2024, τα μερίσματα που μοίραζαν οι εισηγμένες εκτινάχθηκαν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μοίρασαν μερίσματα για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια το 2024 (κέρδη χρήσης 2023) συνολικού ύψους 820 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη χρήσης του 2024 μοίρασαν εντός του 2025 ποσό 1,23 δισ., αλλά πλέον ανακοίνωσαν και τη διανομή προμερισμάτων εντός του 2025.

Η Eurobank θα μοιράσει 170 εκατ. ευρώ, η Εθνική 200 εκατ. ευρώ και η Αlpha 111 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται, επίσης, ότι με αφορμή την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μηνου σήμερα, προμέρισμα για τη χρήση του 2025 θα ανακοινώσει και η τράπεζα Κύπρου. Παράλληλα, προμερίσματα μοιράζει ο ΟΠΑΠ (185 εκατ. ευρώ), η Ελλάκτωρ (174 εκατ. ευρώ) και η Motor Oil (38,7 εκατ. ευρώ) αλλά της Μotor Oil θα πληρωθεί αρχές του 2026 και δεν θα συμπεριληφθεί στις χρηματικές διανομές του 2025. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται και από την Helleniq Energy που θα ανακοινώσει αποτελέσματα 9μηνου την ερχόμενη Πέμπτη. Όπως προκύπτει, οι χρηματικές διανομές του 2025 (μερίσματα προμερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, κέρδη παρελθουσών χρήσεων κ.α.) θα ανέλθουν με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στα 5,8 δισ. ευρώ και θα αποτελέσουν το νέο ρεκόρ του Χρηματιστηρίου.

Μέχρι τώρα, η καλύτερη επίδοση στα χρονικά του ΧΑ στις χρηματικές διανομές προς τους μετόχους ήταν το 2007, όταν μοιράστηκαν 5,4 δισ. ευρώ, αλλά τότε οι εταιρείες ήταν διπλάσιες σε αριθμό σε σχέση με σήμερα και είχαμε και 12 τράπεζες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται συνεχώς, όπως και τα κέρδη των εισηγμένων που «γεννάνε» και μεγαλύτερα μερίσματα. Το 2021 οι χρηματικές διανομές ανήλθαν στα 1,7 δισ. ευρώ, το 2022 στα 2,4 δισ. ευρώ, το 2023 στα 2,9 δισ. ευρώ, το 2024 στα 4,2 δισ. ευρώ και φέτος θα προσεγγίσουν τα 5,8 δισ. ευρώ.

Τα 5,8 δισ. ευρώ του 2025 συνιστούν μια μέση μερισματική απόδοση της τάξης του 4,2% για την αγορά με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση τα 138 δισ. ευρώ. Μια άκρως ικανοποιητική επίδοση, πολύ πάνω από τις αποδόσεις κρατικών και εταιρικών ομολόγων και σίγουρα πολύ πάνω από τις πενιχρές αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων.

Μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις είχαν καταγραφεί το 2008 με 6,6% και το 2011 με 4,4%. Μέχρι τώρα έχουν ανταμείψει ή πρόκειται να ανταμείψουν τους μετόχους τους περίπου 80 εισηγμένες εταιρείες, ένα μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των εισηγμένων που δείχνει τη δυναμική της αγοράς.

Σημειώνεται πως οι χρηματικές διανομές προσαυξάνονται και από τις ίδιες μετοχές που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι εισηγμένες, καθώς οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται μέρισμα. Επίσης, οι επιστροφές κεφαλαίου δεν φορολογούνται, όπως δεν φορολογούνται και τα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ και των εταιρειών χαρτοφυλακίου.