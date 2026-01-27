Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ανακοίνωση για την αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον δείκτη MSCI Greece Standard των αναδυόμενων αγορών και τις τυχόν προσθαφαιρέσεις που μπορεί να συμβούν. Στον δείκτη σήμερα μετέχουν οκτώ μετοχές εταιρειών μετά την αφαίρεση της Metlen λόγω ένταξης στον small cap ανεπτυγμένων αγορών.



Πρόκειται για τις μετοχές της Εθνικής, της Eurobank, της Πειραιώς, της Alpha, του ΟΠΑΠ, της Jumbo, της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Ο δείκτης αποτελεί βαρόμετρο για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τις αναδυόμενες αγορές και η είσοδος ή η έξοδος μιας μετοχής από τον MSCI Greece Standard Index συνοδεύεται από μαζικές εισροές/εκροές

Οι προϋποθέσεις για την είσοδο μιας μετοχής στον ΜSCI Greece Standard Index

Για να ενταχθεί μια μετοχή στο συγκεκριμένο δείκτη παίζει ρόλο η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε συνδυασμό με την κεφαλαιοποίηση ομοειδών εταιρειών παγκοσμίως αλλά και το ύψος της κεφαλαιοποίησης που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών.

Το όριο της κεφαλαιοποίησης για να ενταχθεί μια μετοχή στους δείκτες Standard Index μετά και τις τελευταίες ανοδικές κινήσεις των αγορών ξεπερνά τα 3,5 δισ. δολ ή τα 3,04 δισ. ευρώ.

Δεν φτάνει όμως μόνο η συνολική κεφαλαιοποίηση της μετοχής αλλά, όπως προαναφέρθηκε, και η κεφαλαιοποίηση του free float, δηλαδή η αξία των μετοχών που δεν ανήκουν στους βασικούς μετόχους.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το free float σε αξία να υπερβαίνει τουλάχιστον το 50% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Κατά πάγια τακτική, η MSCI εντοπίζει μια τυχαία ημερομηνία το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα που προηγείται της αναδιάρθρωσης για να τσεκάρει την κεφαλαιοποίηση.

H περίπλοκη μεθοδολογία της MSCI για την ένταξη ή τη διαγραφή από τον δείκτη

Στην αναδιάρθρωση του Φεβρουαρίου, η ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης είναι μία από τις τελευταίες 10 εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου. Δηλαδή η προηγούμενη εβδομάδα και αυτή που τρέχει.

Γενικότερα, ενώ υπάρχουν κάποια δεδομένα για να εντοπίσει κάποιος τις υποψήφιες προς ένταξη μετοχές, η μεθοδολογία της MSCI είναι περίπλοκη αφού υπολογίζει τη μέση κεφαλαιοποίηση των αγορών και τη μέση κεφαλαιοποίηση της αξίας του free float και βγάζει τα δικά της συμπεράσματα για αυτό και συνήθως οι αναλυτές και οι επενδυτές πέφτουν έξω. Επίσης, πολύ πιθανό είναι να μην υπάρξουν ανακατατάξεις στον MSCI Greece Standard Index.

Ο ρόλος του primary listing και το Euronext

Mε τα μέχρι τώρα δεδομένα θα μπορούσαν να ενταχθούν στον δείκτη οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με κεφαλαιοποίηση 3,9 δισ. ευρώ και free float 77%, o Τιτάν με κεφαλαιοποίηση 4,48 δισ. ευρώ και free float άνω του 50%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κεφαλαιοποίηση 3,3 δισ. ευρώ και free float 65% και η Motor Oil με κεφαλαιοποίηση 3,6 δισ. ευρώ και free float 55%.

Για το αν κάποιες μετοχές έχουν χάντικαπ επειδή το primary listing είναι σε άλλο χρηματιστήριο (π.χ. ο Τιτάν στις Βρυξέλλες) οι αναλυτές αναφέρουν πως πλέον δεν ισχύει γιατί με την ένταξη της ΕΧΑΕ στο Εuronext υπάρχει πλέον διαφορετική αντιμετώπιση, ενώ πολλές φορές στις primary listing αγορές διακινούνται σημαντικά λιγότερα τεμάχια σε σχέση με τη Λεωφόρων Αθηνών.