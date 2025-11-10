Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι αγοραστές επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με ώθηση από τη θετική ειδησεογραφία στις ΗΠΑ σχετικά με τις αυξημένες πιθανότητες άρσης του κυβερνητικού shutdown.

Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε θετικό έδαφος σε όλη τη συνεδρίαση, κλείνοντας στις 2015,51 μονάδες με κέρδη 1,44% και την πλειονότητα των μετοχών σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση να κλείνουν θετικές.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 254 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης επανήλθε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2000 μονάδων, το οποίο έχει χάσει μόλις 4 συνεδριάσεις στις τελευταίες 69 (17/10, 31/10, 6/11, 7/11).

Στο μεσοπρόθεσμο, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι μιας και συνεχίζει εντός του εύρους 1950-2130 μονάδων, κι όμως η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά, όπως αυξήθηκαν αντίστοιχα και οι πιθανότητες ανοδικής συνέχισης.

Η δικαιολογητική βάση της ως άνω αναφερθείσας παρατήρησης εδράζεται επί της προτερόχρονης έντονης συσχέτισης του ΧΑ με τις διεθνείς αγορές, και κυρίως με το πλαγιοκόπημα που δέχτηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις. Κι έτσι, όπως ο Δείκτης λύγιζε στο βάρος της διορθωτικής κίνησης των αμερικανικών δεικτών, έτσι και άμεσα επανήλθε το αγοραστικό κλίμα στο ΧΑ στην πρώτη ευκαιρία, με αφορμή την αυξημένη πιθανότητα άρσης του κυβερνητικού shutdown.

Έτι περαιτέρω, πολλές είναι οι μετοχές σήμερα που «τιμήθηκαν», αποδεικνύοντας ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο: ΑΚTR (+6,56%), ΒΙΟ (+3,26%), ΔΕΗ (+1,92%) σε νέα πολυετή υψηλά, ΟΤΕ (+0,49%), ΜΠΕΛΑ (+1,22%) και ΜΟΗ (+1,35%) σε υψηλά μήνα˙ΟPTIMA (+4,53%) και BOCHGR (+3,93%) σε αγοραστική έξαρση, με φόντο τα αυριανά (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) αποτελέσματα˙έναν ΔΤΡ που στο σύνολο υπεραπέδωσε με +2,3%. Κι όλα αυτά με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, όπως προηνεφέρθη, δείγμα της ποιότητας και της σημερινής συνεδρίασης.

Παράλληλα με τα αποτελέσματα των BOCHGR και ΟΡΤΙΜΑ, αναμένονται και από ΑΡΑΙΓ (επίσης αύριο), από HELLENiQ ENERGY (13/11 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) και από OTE (13/11 πριν την έναρξη της συνεδρίασης).

Το μυστήριο στα ΕΧΑΕ (-0,32%) παραμένει, μετά και την αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης (απαιτείται 50%+1 μετοχή για τη θετική εξέλιξη, και όχι 2/3), ενώ πέρασε και ευμέγεθες πακέτο 1,39 εκατ. τεμάχια προς 6,28€˙ το πάντα ενδιαφέρον ΚΡΙ (+0,96%) βάζει πάλι πλώρη για τα 21€, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,43%) παραδίδει μαθήματα ανθεκτικότητας, χωρίς πωλητές. Από την άλλη, MTLN (-0,52%), ΦΡΛΚ (-0,26%) και ΟΛΘ (-0,29%) απογοήτευσαν, με τον τρίτο σε νέα χαμηλά τριμήνου.