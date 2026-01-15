Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 1,28% σε νέα κορυφή 16 ετών

Ασταμάτητος, για άλλη μια μέρα, ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα, καθώς αφενός κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος και μόνιμα ανοδικός, αφετέρου σκαρφάλωσε σε νέα πολυετή υψηλά με κέρδη 1,28%, κλείνοντας σε υψηλά ημέρας στις 2.247,69 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 313 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 38 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Μολονότι οι τραπεζικές μετοχές είχαν και πάλι τον πρώτο λόγο, μολαταύτα το ταμπλό ήταν ολοζώντανο, με πολυφωνία τόσο σε ανοδικές όσο και σε πτωτικές μετοχές, κάτι που αποτυπώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον και την υγεία της τάσης.

Ειδικότερα, οι ΕΤΕ (+2,56%), ΕΥΡΩΒ (+2,24%) και ΠΕΙΡ (+1,29%) συνέχισαν σε νέα πολυετή υψηλά «τραβώντας» και με τη στάθμισή τους Δείκτες υψηλότερα, όμως τα φώτα έκλεψαν οι ΟΡΤΙΜΑ (+6,13%) και CREDIA (-6,07%), για διαφορετικούς λόγους.

Η μεν ΟΡΤΙΜΑ κάλυψε γρήγορα ένα μεγάλο μέρος του εδάφους που είχε «χάσει» όλο αυτό το διάστημα, καθώς εξόφθαλμα είχε «μείνει πίσω» σε σχέση με τις λοιπές τραπεζικές.

Και προφανώς υπό την αίρεση ότι έχει ενδιαφέρον και θεμελιωδώς, ενώ παρά το γεγονός ότι βάσει οικονομικών μεγεθών διαπραγματεύεται με μεγάλο premium έναντι του κλάδου, παραμένει επενδυτικός προορισμός, ίσως με μικρότερα περιθώρια ανόδου.

Η δε CREDIA, σήμερα επιβαρύνθηκε, και μάλιστα μα ασύμμετρα υψηλό όγκο συναλλαγών 3,27 εκατ. τεμαχίων, που αντιστοιχεί στο 500% του μεσοσταθμικού της.

Αφορμή για τις άτσαλες ρευστοποιήσεις φαίνεται να ήταν η ασαφής ανακοίνωση περί της αναζήτησης τρόπων για «ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές», που παρέπεμψε σε κάποιου είδους εταιρικό γεγονός, ώστε αρκετοί να φοβήθηκαν κάποιο dilution. Θεωρητικά, οι ρευστοποιήσεις ήρθαν αντανακλαστικά λόγω και του... έκλυτου βίου της απερχόμενης ΑΤΤ, όμως η παρούσα συγκυρία είναι εντελώς διαφορετική, επιτρέποντας έτσι και σε νέους επενδυτές να αγοράσουν τον τίτλο χαμηλότερα.

Αφήνοντας το τραπεζικό κλάδο, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+7,04%) έλαμψε για άλλη μια φορά. Η μετοχή είδε νεότερα ιστορικά υψηλά, ερχόμενη μάλιστα από το εντυπωσιακό χθεσινό +8% (την καλύτερη συνεδρίαση από τις ακραίες διακυμάνσεις την εποχή της πανδημίας). Εν τω μεταξύ, η υπεραπόδοσή της μπορεί να ήρθε ξαφνικά και να μην συνάδει με τον χαρακτήρα μιας τόσο αμυντικής μετοχής, ωστόσο ήρθε επάξια. Το δεδομένο της έκθεσης της Santander (49€ τιμή-στόχο) δεν ολοκληρώνει την επιχειρηματολογία μιας τόσο «ακραίας» (για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ) υπεραπόδοσης, ώστε να στρέφεται το ενδιαφέρον είτε σε κάποια είδηση (επομένως η κίνηση έρχεται προεξοφλητικά), ή στην απλή ανάγνωση της ανατροφοδότησης της ισχύουσας, πολύμηνης ανοδικής τάσης.

Ο ΟΤΕ (+2,6%) αντέδρασε πανηγυρικά από τη στήριξη των 16,60€, δίνοντας ευκαιρία σε όσους «ψάχνουν» την αμυντική αυτή μετοχή να ξαναμπούν.

Η ΔΕΗ επανήλθε στα δικά της πολυετή υψηλά με κέρδη 1,65%, συντηρώντας τη στήριξη στα 18€, με επόμενο στόχο τα 19,40€.

Ουραγός η ΜΠΕΛΑ (-3,33%), συνέχισε πτωτικά, και όσο βρίσκεται κάτω από τα 27,80€, δεν μπορεί να βρει πατήματα. Μάλιστα, σήμερα έχασε και τη στήριξη των 27,20, και πρέπει μέχρι αύριο να μην δει κλείσιμο κάτω από εκεί, διότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

Αδυναμία και για την ΑΡΑΙΓ, στο -0,84%, δεν λέει να «ξεκολλήσει» από τη διαδρομή 14-14,70€. Πάντως, ευρισκόμενη στο κάτω όριο αυτής της περιοχής και με δεδομένη την καλή χρηματοοικονομική της εικόνα, φαντάζει ενδιαφέρουσα.