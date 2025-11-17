Χρηματιστήριο Αθηνών

Άνευ ετέρου, η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας δεν είχε να προσθέσει κάτι στην υφιστάμενη ανάλυση, μιας και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ελάχιστες απώλειες 0,19%, και μάλιστα με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα περίπου 147 εκατ. ευρώ και μόλις 3 εκατ. ευρώ εξ αυτών σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ωστόσο, μια προσεκτική ανάλυση θα αφήσει ερωτηματικά για τη συνέχεια, μιας και η σημερινή συμπεριφορά εγείρει ανησυχίες. Η προβληματική εδράζεται επί της επιθετικής τοποθέτησης των αγοραστών στην έναρξη της συνεδρίασης (ενδοσυνεδριακό υψηλό +0,85%), αλλά η αισιοδοξία αντικαταστάθηκε γρήγορα από διστακτικότητα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης παρέμεινε εντός του εύρους 1.950-2.130 μονάδων, χωρίς ενδείξεις για τη βραχυπρόθεσμη συνέχεια, αν και κοιτώντας μεσοπρόθεσμα, η πιθανότητα ανοδικού σεναρίου είναι μεγαλύτερη.

Ο Δείκτης άλλαξε πρόσημα 9 φορές, ενδεικτικό της αδυναμίας εξεύρεσης κατεύθυνσης. Το θετικό ήταν ότι σταθήκαμε αξιοπρεπώς σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο γερμανικός DAX40 έχανε 0,8% στο κλείσιμο του ΧΑ και ο Euronext100 0,4%.

Κατά τα λοιπά, αύριο αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου/εννεαμήνου της ΔΕΗ, ώστε να επιβεβαιωθεί η τόσο ισχυρή κίνηση στο ταμπλό τους τελευταίους μήνες.

Υπενθυμίζοντας ότι η μετοχή έχει καταγράψει +36% εντός του 2025, χωρίς να έχει τρομάξει ποτέ τους επενδυτές, έχοντας ήδη κλείσει 7 ανοδικές εβδομάδες στις τελευταίες 8, με την ποιότητα της ανοδικής τάσης να είναι το προφανές.

Απογοητευτική η εικόνα από την MTLN (-3,59%), που όχι μόνο δεν κατάφερε να συντηρηθεί πάνω από τα 44€, αλλά σημείωσε και τη χειρότερη απόδοση σήμερα από τον 25άρη, κλείνοντας σε χαμηλά ημέρας. Η μετοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα διότι παρά την προσπάθεια «ανασυγκρότησης» των περασμένων ημερών και την ολιγοήμερη προσπέλαση της αντίστασης των 44€, τελικά κατέληξε να χάνει και το επίπεδο 41,5-42 που έχει δοκιμαστεί 10 συνεδριάσεις.

Παράξενη η συμπεριφορά της ΑΡΑΙΓ (-0,73%), που για άλλη μια συνεδρίαση έμεινε απαθής. Η μετοχή ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς την εβδομάδα (ενδοσυνεδριακό υψηλό +1,31%), όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, και η μετοχή επέστρεψε στην αδιάφορη ζώνη των 13,70€. Σε μεγάλη εικόνα, τα 13 είναι ο άξονας περιστροφής για την υποτιμημένη μετοχή, με μεγάλο στόχο τα 16,60.

Σε νέα ιστορικά υψηλά ευρέθη η CENER, με κέρδη ημέρας +3,3%, αναμένοντας κι εδώ τα αποτελέσματα εννεαμήνου (Τετάρτη, 19/11, μετά το κλείσιμο) ενώ η μετοχή της μητρικής, ΒΙΟ, συνεχίζει να υπεραποδίδει με +84% στο έτος, σε μια από τις καλύτερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας.

Θα περιμέναμε πολλά περισσότερα από τον AKTR (+1,21%), μιας και η πρόσφατη εξέλιξη στην αγορά LNG δίνει εξαιρετική ορατότητα για το εγγύς μέλλον. Βέβαια, δεν θα μπορούσε κανείς να είναι ..απογοητευμένος, ακόμα κι εδώ, μιας και η μετοχή χαρίζει 90% στο έτος, και με τεράστιες πιθανότητες να συνεχίζει να υπεραποδίδει με τις υφιστάμενες μεταβλητές.

Από τον τραπεζικό, η BOCHGR (-0,73%) συνεχίζει να έχει την καλύτερη συμπεριφορά από όλες, με μόλις 1,7% απόσταση από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά της υψηλά, και αρνείται να διορθώσει σοβαρά, αποτυπώνοντας την πολύ ισχυρή μετοχική της βάση. Σήμερα προσπάθησε να διασπάσει τα 8,20 με πιθανότητα να δει τα 8,80, ωστόσο ..άφησε την άνοδο για άλλη μέρα.

Η ΟΡΤΙΜΑ (+0,38%) εμφανίζεται αδύναμη αυτό το διάστημα, πλαγιολισθαίνοντας χωρίς στηρίξεις κάτω από τα 8€. Η μετοχή έχει χάσει 12% από τις κορυφές του καλοκαιριού, δεύτερη χειρότερη απόδοση μετά την -πολύ επιθετικότερη, όμως- CREDIA (-14%), και παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα εννεαμήνου.

Και αναφερόμενοι στην CREDIA, σίγουρα παραμένει το στοίχημα του 2026 για τον τραπεζικό κλάδο (και όχι μόνο), καθώς αφενός έχει τεράστια περιθώρια ανόδου (φέτος καταγράφει +110%), αφετέρου μοιάζει η πλέον ευάλωτη σε περίπτωση αρνητικής έκβασης.

Τέλος, από τη μεσαία, τα ΕΧΑΕ πιέζονται κάτω από τα 6€ στη δύση της διαδικασίας της δημόσιας πρότασης, ενώ και η ΙΝΛΟΤ επέστρεψε σε χαμηλά τετραμήνου και οριακά κάτω από την τιμή της πρόσφατης ΑΜΚ.