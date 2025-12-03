Ολοκληρώνεται το reverse merger των συστημικών τραπεζών - Τι σημαίνει για τους μετόχους

Σήμερα με την έκτακτη γενική συνέλευση της Eurobank Holdings και την Παρασκευή με τη συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings ολοκληρώνεται το reverse merger των συστημικών τραπεζών, καθώς η Αlpha Bank Ηoldings έχει ήδη απορροφηθεί από την τραπεζική της εταιρεία.

Σήμερα είναι εισηγμένες στο ΧΑ οι εταιρείες holdings των τραπεζών Eurobank και Πειραιώς και η κάθε μία από κάτω της έχει 100% θυγατρική την αντίστοιχη τράπεζα. Αυτό συνέβη το 2020 στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των τραπεζών, ώστε να μη γράψουν ζημιές από τη μείωση των κόκκινων δανείων τους. Ήταν το επονομαζόμενο hive -down. Τώρα υπάρχει ειλημμένη απόφαση οι τράπεζες να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση με εισηγμένη την τραπεζική εταιρεία.

Έτσι, οι θυγατρικές εκδίδουν νέες μετοχές αλλά δεν θα γίνει δημόσια εγγραφή. Το IPO θα έγκειται στην ανταλλαγή μετοχών της θυγατρικής με τη μητρική με αναλογία μία προς μία, ώστε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι θυγατρικές να έχουν απορροφήσει τις μητρικές holding. Eίναι μια διαδικασία που οι μέτοχοι δεν χρειάζεται να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία και όλα γίνονται αυτόματα.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της Eurobank. Οι μετοχές της Holding θα παύσουν να διαπραγματεύονται στις 9 Δεκεμβρίου. Στις 12 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση και στις 15 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει και πάλι η διαπραγμάτευση της τραπεζικής εταιρείας. Μάλιστα, η μετοχή θα αρχίσει να διαπραγματεύεται και στο χρηματιστήριο της Κύπρου με πιθανή ημερομηνία όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο την 19η Δεκεμβρίου.

Η Πειραιώς Financial Holdings έχει προγραμματίσει τη δική της γενική συνέλευση για τις 5 Δεκεμβρίου. H Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε την αρχική εισαγωγή - χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης - όλων των 4,9 δισ. κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και ενόψει της σχεδιαζόμενης αντίστροφης συγχώνευσης με την Piraeus Financial Holdings, που αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 19 Δεκεμβρίου. Οι μετοχές θα διαπραγματευτούν για τελευταία φορά στις 16 Δεκεμβρίου. Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς θα επιστρέψουν στο Χ.Α. στις 22 Δεκεμβρίου.

Πλέον μόνο με μία οντότητα και όχι με δύο επιταχύνεται η δημιουργία αξίας υπέρ των μετόχων, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους και ενδυναμώνεται η εταιρική διακυβέρνηση μέσω της απλοποιημένης εταιρικής δομής.

Σημειώνεται πως από τη διαδικασία συγχώνευσης των Αlpha Bank (έχει ολοκληρωθεί) Εurobank και Πειραιώς η ΕΧΑΕ, εκτιμάται ότι θα εισπράξει περί τα 10 εκατ. ευρώ καθώς η συγχώνευση λογίζεται ως δημόσια προσφορά αφού εκδίδονται νέες μετοχές. Το ποσό αυτό θα εισπραχθεί άμεσα αλλά θα αναγνωριστεί λογιστικά εντός πενταετίας, δηλαδή 2 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.