Χρηματιστήριο Αθηνών

Δυνατά έκλεισε η χρηματιστηριακή εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη αφενός να κινείται μόνιμα σε θετικό έδαφος, με κλείσιμο στο +0,95% (2076,71 μονάδες)˙αφετέρου να υπεραποδίδει έναντι των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών, μιας και ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx50 ήταν αμετάβλητος στο κλείσιμο του ΓΔ, ενώ και ο γερμανικός DAX40 αρνητικός στο -0,2%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 173 εκατ. ευρώ έως τις δημοπρασίες, και άλλα 38 στο κλείσιμο, με τα -μόλις- 4 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτη προσπέλασε πειστικά το εμπόδιο των 2060 μονάδων που είχε δοκιμάσει τρις στις τελευταίες 14 συνεδριάσεις (15/9, 23/9, 2/10).

Μολονότι η ορμή ανεκόπη στην τεχνικής σημασίας αντίσταση των 2080 μονάδων (ενδοσυνεδριακό υψηλό 2088), μολαταύτα οι συνθήκες ευνοούν το σενάριο της ανοδικής συνέχισης.

Τούτο δε δικαιολογείται επαρκώς από τη συντήρηση καλού επενδυτικού κλίματος παγκοσμίως (ακόμα και εν μέσω shutdown στις ΗΠΑ), που λογικά επιτρέπει στους εμπλεκομένους είτε να τοποθετούνται σε δεικτοβαρή χαρτιά ακόμα και σε τέτοιες αποτιμήσεις, ή έστω να μην αποεπενδύουν πρόθυμα, ακόμα και με τέτοια κέρδη.

Η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη το τελευταίο διάστημα αποτυπώνει μόνο μερικώς τη συνολικά εξαιρετική εικόνα στους επιμέρους τίτλους, τουλάχιστον στους «ενδιαφέροντες».

Η δικαιολογητική βάση εδράζεται επί των σωρευτικών (και έως έναν βαθμό, «άδικων») απωλειών σε δεικτοβαρείς μετοχές, όπως η ΕΕΕ (-1,54%) και η MTLN (-1,46%), «βαρύνοντας» τον ίδιο το Δείκτη, με την πρώτη να καταγράφει πάνω από 19% από τα ιστορικά υψηλά του Μαΐου και τη δεύτερη 17% από τα αντίστοιχα του Αυγούστου.

Ωστόσο, αξίζει να διευκρινιστεί ότι αμφότερες είναι κερδισμένες εντός του 2025, παρά τις προαναφερθείσες απομειώσεις, με την ΕΕΕ στο +16% και την MTLN στο +41%.

Μιλώντας, δε, για αρνητικές αποδόσεις, η μόνη «χαμένη» στο έτος από τον 25άρη είναι ο TITC με -9%.

Κατά τα λοιπά, οι τραπεζικές μετοχές στήριξαν την άνοδο όλη την απερχόμενη εβδομάδα, ενώ και σήμερα κατέγραψαν ιστορικά (ΟΡΤΙΜΑ +2,33%), ή πολυετή υψηλά (ΠΕΙΡ +1,72%), ή έστω προσέγγισαν αυτά (ΕΤΕ 3,44+%, ΑΛΦΑ +2,29%, ΕΥΡΩΒ +3,26%)., όλες με ικανοποιητικό τζίρο.

Ιστορικά υψηλά είδε για άλλη μια συνεδρίαση ο AKTR (+0,45%) στην 13η συνεχόμενη ανοδική του εβδομάδα, και άκρως δικαιολογημένα βάσει της συνολικής χρηματοοικονομικής εικόνας αλλά και των προσδοκιών.

Αν και με καλό κλείσιμο, απογοητευτικά κινήθηκε η πολλά υποσχόμενη ΑΡΑΙΓ (+1,2%), που πλαγιολισθαίνει για 6η συνεχόμενη εβδομάδα (και 5 στις 6 πτωτικές).

Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον στη μεσαία κεφ/ση. Το ΚΡΙ πήρε ανάσες και κατάφερε να βγάλει ανοδική αντίδραση με ενδοσυνεδριακό υψηλό +4%, ωστόσο με κλείσιμο πολύ χαμηλότερα, στο +1% και με καλές πιθανότητες να συνεχίσει ανοδικά μετά από σωρευτική καθίζηση 16% από τα πρόσφατα υψηλά του.

Το ΕΧΑΕ (-1,07%) παραμένει στο επίκεντρο με «ανοιχτό» το θέμα της πρότασης εξαγοράς από τη Euronext, συνεχίζει να διαπραγματεύεται 9% χαμηλότερα της τιμής πρότασης.

Η ΙΝΛΟΤ (-2,38%) πιέστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, μιας και οι ανακοινώσεις για την ΑΜΚ της έδωσαν αφορμή στους βραχυπρόθεσμους για περαιτέρω ρευστοποιήσεις, πιστεύοντας ότι θα την βρουν φθηνότερα. Η πλαγιολίσθηση επήλθε και πάλι με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, απόρροια του εξίσου υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος.