Οι πωλητές επικράτησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διστακτικοί εμφανίστηκαν σήμερα οι επενδυτές, μετά την αγοραστική έξαρση της Πέμπτης, ώστε να απορροφηθούν τα νέα επίπεδα.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, και με ελεγχόμενες απώλειες 0,49% έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη σημερινή χλιαρή εικόνα, ο Δείκτης έκλεισε τη δέκατη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες 11, και μάλιστα με την «πτωτική» να είχε καταγράψει -0,03%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 243 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η γενικότερη εικόνα παραπέμπει σε ανοδική συνέχιση, με πολλούς τίτλους που «είχαν μείνει πίσω» να βγαίνουν στο προσκήνιο, ενώ άλλους που είχαν υπεραποδώσει να δέχονται μέτριες ρευστοποιήσεις.

Ο τραπεζικός κλάδος είχε μικτή εικόνα, με ΟΡΤΙΜΑ (+0,97%) και BOCHGR (+0,46%)να συντηρούνται ανθεκτικές, και τις λοιπές να πισωπατούν, χωρίς φυσικά να μιλάμε για κίνδυνο απώλειας ανοδικότητας, αλλά μάλλον για αναδιαρθρώσεις στενού εύρους (ΔΤΡ -0,79%).

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η ΜΟΗ, εν μέσω φημολογίας για ένταξή της στον Δείκτη MSCI, εν ευθέτω χρόνω.

Παρόμοια συμπεριφορά και για ΓΕΚΤΕΡΝΑ, επίσης σε ιστορικές κορυφές, με τους επενδυτές να βλέπουν «μόνο πάνω» στα θεμελιώδη του Ομίλου.

Σημαντικό ενδιαφέρον είχε σήμερα η υποτιμημένη ΑΡΑΙΓ, που κατάφερε να υπεραποδώσει με κέρδη 3,25%, με αυξημένο τζίρο σχεδόν 3 φορές ανώτερο του Μ.Ο. Η μετοχή έδειξε τις διαθέσεις της από νωρίς, ενώ να τονιστεί ότι πέρασαν δύο πακέτα 100 χιλ. τεμαχίων με σημαντικό discount (14 και 14,06€) στο πρώτο δίωρο της συνεδρίασης, με το επίπεδο πλέον να αφορά σε στήριξη για τη μετοχή. Κλείσιμο σε υψηλά ημέρας, με 39 χιλ. τεμάχια στους αγοραστές μετά τις δημοπρασίες, πράγμα αρκετά σπάνιο για την ΑΡΑΙΓ, ενώ στην αγορά παραγώγων έγιναν ..έκτροπα, καθώς πέρασαν 5 φορές περισσότερα συμβόλαια από ό, τι συνήθως. Ο στόχος για τη μετοχή είναι αρχικά τα 16€.

Κατά τα λοιπά, η ΜΠΕΛΑ ξαναπήρε αμυντική στάση, απέχοντας 20% από τα υψηλά της περιόδου, μιας και προεξοφλείται (κατ’ αντιστοιχία με ΜΟΗ) έξοδο από MSCI.

Γενικά μιλώντας, το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε άλλη μια ευκαιρία να αποδείξει (και το έκανε) ότι έχει μεταμορφωθεί σε πολύ ανθεκτική αγορά με πολύ ελκυστικούς τίτλους, μιας και προσπέρασε άκοπα άλλη μια κακή συγκυρία λόγω του ζητήματος της Γροιλανδίας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για τη συνέχεια.