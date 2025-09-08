Οι μετοχές με χρυσές αποδόσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Όπως φαίνεται, και όπως αναμενόταν από πολλούς, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει τους πολύ έντονους ανοδικούς ρυθμούς της αρχής του Αυγούστου και έχει μπει σε μία περίοδο αναζήτησης κατεύθυνσης ή κάποιου προσωρινού σημείου ισορροπίας.

Σε αυτή τη μάλλον διορθωτική κίνηση έχουν παίξει σίγουρα ρόλο και οι ανησυχίες σχετικά με τη δημοσιονομική και πολιτική κατάσταση στη Γαλλία (αργότερα σήμερα θα μάθουμε αν θα επαληθευθεί η εκτίμηση των αγορών για πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού), η αναταραχή στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ανησυχία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, οι προβληματισμοί σχετικά με τις συνεχείς πιέσεις του Αμερικανού προέδρου προς την κεντρική τράπεζα, το γεγονός πως η ειρήνη αργεί να έρθει στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή και άλλοι διεθνείς παράγοντες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως όταν μία χρηματιστηριακή αγορά έχει κάνει μία τόσο ισχυρή ανοδική κίνηση, η εκδήλωση φαινομένων κόπωσης είναι απλά θέμα χρόνου. Στις 2023,05 μονάδες που ήταν το κλείσιμο της Παρασκευής, η απόδοση του Γενικού Δείκτη από την αρχή του χρόνου είναι 37,65%, οπότε δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Το ερώτημα βέβαια είναι το τι θα πρέπει να περιμένουμε από το Χρηματιστήριο για το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αφομοίωσης των κερδών των προηγούμενων μηνών, το χώνεμα όπως λένε χαρακτηριστικά οι επαγγελματίες της αγοράς, και με την προϋπόθεση πως οι διεθνείς συνθήκες δεν θα «σαμποτάρουν» το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα.

Έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα, υπό ομαλές συνθήκες θα πρέπει να περιμένουμε την επιστροφή του ελληνικού χρηματιστηρίου σε μία ανοδική πορεία, όχι κατ’ ανάγκην τόσο έντονη όσο αυτή των προηγούμενων μηνών αλλά πάντως σαφώς ανοδική. Το ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της ανόδου από την πλευρά των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης δεν είναι πολύ δύσκολο να το φανταστούμε.

Λογικά δεν θα διαφέρουν και πολύ από τους μέχρι τώρα στυλοβάτες της ανόδου. Με βάση ό,τι γνωρίζουμε αυτή την στιγμή έχουμε στο νου μας ορισμένες μετοχές που εκτιμούμε πως θα πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη ανοδική κίνηση, όποτε αυτή ξεκινήσει.

Όπως είναι λογικό, θα ξεκινήσουμε με τις τράπεζες, οι οποίες δίνουν εδώ και δύο χρόνια και πάλι τον τόνο στη χρηματιστηριακή αγορά μας. Η απόδοση του κλαδικού τους δείκτη είναι ενδεικτική της πολύ ισχυρής φετινής ανόδου τους, αφού ο Δείκτης Τραπεζών με το κλείσιμό του την Παρασκευή που μας πέρασε στις 2.204,25 είναι ανεβασμένος κατά 71,40% από την αρχή του χρόνου. Όπως είναι φυσικό, πολύ καλές είναι και οι αντίστοιχες αποδόσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών επενδυτών.

Η Alpha Bank είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια με άνοδο 117,56% από την αρχή του χρόνου, η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί με 77,71%, η Εθνική Τράπεζα με 59,73% και η Eurobank έχει αποδώσει 42,78%, χαμηλότερα δηλαδή από τις υπόλοιπες τρεις αλλά πιο πάνω από την αντίστοιχη απόδοση του Γενικού Δείκτη.

Ένα χαρακτηριστικό της πορείας των παραπάνω τραπεζών είναι πως όλο πλησιάζουν τους στόχους που έχουν θέσει οι χρηματιστηριακοί αναλυτές στις εκθέσεις τους και όλο αυτοί αναπροσαρμόζουν ανοδικά τους στόχους, κάτι που έχει αρχίσει και πάλι να γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες. Σε αυτό βοηθούν οι πολύ καλές επιδόσεις των τεσσάρων τραπεζών στον τομέα της πιστωτικής επέκτασης, οι επιχειρηματικές κινήσεις τους εντός και εκτός Ελλάδος και βέβαια η σταθερή υπέρβαση των στόχων τους από πλευράς περιθωρίων κέρδους και καθαρής κερδοφορίας, πράγμα που ανεβάζει σημαντικά και τα μερίσματα προς διανομή και το ύψος των αγορών ιδίων μετοχών.

Εκτός από τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες, σημαντικές πιθανότητες να πρωταγωνιστήσει στην συνέχεια από πλευράς αποδόσεων έχει η Credia Bank, πρώην Attica Bank, η οποία ολοκληρώνει την διαδικασία λειτουργικής ενοποίησης του πέμπτου τραπεζικού πόλου και ταυτόχρονα κινείται με αξιώσεις και εκτός Ελλάδος, όπως φαίνεται από τις κινήσεις της στην Μάλτα. Από την αρχή της χρονιάς, η μετοχή της έχει σημειώσει άνοδο κατά 110% και αν τα πράγματα εξελιχθούν στην Μάλτα όπως σχεδιάζει η διοίκηση της τράπεζας, η άνοδος μάλλον θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο της χρονιάς.

Στους πρωταγωνιστές είναι λογικό να περιμένουμε πως θα βρεθούν και οι τρεις βασικές κατασκευαστικές εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η οποία από την αρχή του χρόνου ανεβαίνει κατά 18,85%, συνεχίζει την σταθερή άνοδο των τελευταίων ετών, καθώς διευρύνει το ήδη πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και εκτελεί και μεγάλα έργα όπως την κατασκευή του νέου αεροδρομίου του Ηρακλείου Κρήτης και του καζίνο στο Ελληνικό, ενώ οι τιμές στόχοι των αναλυτών είναι αρκετά παραπάνω από την τωρινή τιμή της μετοχής.

Ο όμιλος Aktor, η μετοχή του οποίου έχει ανεβεί κατά 61,60% από την αρχή του χρόνου, ολοκληρώνει τον μετασχηματισμό του με την ενσωμάτωση της Aktor Παραχωρήσεις, κάτι που σημαίνει πως λογικά δεν θα αργήσουμε να δούμε και τις σχετικές εκθέσεις των αναλυτών. Τη μετοχή αναμένεται να βοηθήσει και η ισχυρή παρουσία της εταιρείας στη Ρουμανία. Η μετοχή της τρίτης σε μέγεθος εταιρείας του κλάδου, η Avax, έχει και αυτή σημαντική άνοδο τη φετινή χρονιά, κατά 47,69%, εξακολουθεί όμως να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τις τιμές των εκθέσεων των χρηματιστηριακών αναλυτών.

Το μεγάλο έργο που έχει αναλάβει δηλαδή η 4η γραμμή του Μετρό Αθηνών και οι σημαντικές δραστηριότητες της σε χώρες του εξωτερικού αναμένεται να συνεχίσουν να ενισχύουν τα μεγέθη της εταιρείας.

Ο μετοχή του ΟΠΑΠ έχει σημειώσει για φέτος άνοδο 19,55%, αρκετά σημαντική για μία εταιρεία που θεωρητικά απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές που επιθυμούν να λαμβάνουν σημαντικά ετήσια μερίσματα. Σε αυτό έχει βοηθήσει η πολύ καλή φετινή πορεία του κύκλου εργασιών και των κερδών του, γεγονός που έχει εκτιμηθεί από τους επενδυτές. Κατά τα φαινόμενα, οι εξαιρετικές επιδόσεις του θα συνεχιστούν, πράγμα που σημαίνει πως λογικά θα συνεχίσουν να τον προτιμούν οι επενδυτές.

Μία άλλη μετοχή που απευθύνεται συνήθως σε επενδυτές που αναζητούν μερισματικές αποδόσεις είναι αυτή του ΟΤΕ, η οποία φέτος έχει υστερήσει σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη, με άνοδο 9,48%. Η καθυστέρηση της αποχώρησής της εταιρείας από την Ρουμανία έχει κοστίσει στη μετοχή, όμως η αυξανόμενη παρουσία του στον τομέα της πληροφορικής μπορεί να δώσει στην μετοχή την ώθηση που χρειάζεται για να κινηθεί και να βοηθήσει και αυτή στην άνοδο του Γενικού Δείκτη, δεδομένου του σημαντικού βάρους που έχει σε αυτόν.

Σχετικά συγκρατημένη είναι η φετινή άνοδος της μετοχής της Cenergy Holdings, η οποία είναι 12,92% πάνω από την αρχή της χρονιάς, επηρεασμένη ίσως από τη διεθνή αναταραχή στον τομέα των δασμών και από το «χώνεμα» της μεγάλης περσινής αύξησης κεφαλαίου. Όμως οι προοπτικές της είναι εξαιρετικές, αφού και στους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητάς της είναι βέβαιο πως για τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών παγκοσμίως, ενώ και οι στόχοι των χρηματιστηριακών αναλυτών βρίσκονται αρκετά πάνω από την τωρινή της τιμή.

Προφανώς, οι παραπάνω μετοχές δεν είναι οι μόνες που θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση ανόδου του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει, μπορεί σήμερα, μπορεί σε μερικές εβδομάδες. Είναι όμως σίγουρο πως θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν.