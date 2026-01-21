Oι αγοραστές επέστρεψαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Με κομμένη την ανάσα, οι επενδυτές άκουσαν την ομιλία του Τραμπ στο Νταβός, που διήρκησε πάνω από 1 ώρα.

Και παρά το ότι το επενδυτικό κλίμα ήταν αρνητικό έως τις 15:30, οι αγοραστές ξεκίνησαν να τοποθετούνται σταδιακά, προεξοφλώντας το σενάριο της εξομάλυνσης, τουλάχιστον αναφορικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας και τη συν αυτώ εφαρμογής δασμών στους 8 της Ευρωζώνης, εφόσον δεν υπήρξε συμβιβασμός.

Εν πάση περιπτώσει, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει σε υψηλά ημέρας μετά από 4 εναλλαγές προσήμου στο +0,53% (2.228 μονάδες), και με έντονη τη νευρικότητα τουλάχιστον μέχρι την εν λόγω ομιλία.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, απόρροια του εξίσου υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος για μια αγορά που όσο κι αν φαίνεται «υπεραγορασμένη», παραμένει ελκυστική.

Συνολικά, συναλλάχθησαν 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 72 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Επιμέρους, τα πρόσημα ήταν μικτά, καθώς αρκετές ήταν αυτές οι μετοχές που έμειναν ..αδιάφορες στην ανοδική προσπάθεια, απογοητεύοντας για άλλη μια φορά, ενώ άλλες κατάφεραν να εκπλήξουν θετικά ή έστω να συνεχίσουν την ανοδική τους τάση.

Μεταξύ αυτών, οι AKTR, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, CENER, MOH και ΕΛΠΕ.

Ο πρώτος, μια από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές αυτό το διάστημα, παραμένει παντοδύναμος στο ταμπλό, χωρίς ουσιαστικό αγοραστή, δικαιολογώντας τα σενάρια για μια ευκταία προσέγγιση των 15€. Σήμερα κατέγραψε νέα πολυετή υψηλή, μην έχοντας διορθώσει το ελάχιστο και παρά τις πιέσεις στη λοιπή αγορά, αποδεικνύοντας και την ανθεκτικότητά του.

Μιλώντας για ανθεκτικότητα, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκανε το 6/6, σε νέα υψηλά 25ετίας, ενώ και η CENER που είδε νέα ιστορικά υψηλά για έκτη φορά στις δεκατρείς συνεδριάσεις του 2026.

Κάτι που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν υπολογίσουμε την παρατεταμένη ανοδική κίνηση της μετοχής, που ενδεικτικά κερδίζει πάνω από 80% στο δωδεκάμηνο.

Από εκεί και πέρα, τα διυλιστήρια κέρδισαν έδαφος, με τη ΜΟΗ να προεξοφλεί την επανείσοδό της στον MSCI (10/2 η αναθεώρηση).

Αγοραστικό ενδιαφέρον υπήρξε και στις ΟΡΤΙΜΑ και ΠΕΙΡ από τον τραπεζικό, ο οποίος έκλεισε στο +0,61% με καλό στήσιμο να συνεχίσει προς τις 2700, επισημαίνοντας ότι στις 2670 έχει δώσει κορύφωση, με έξοδο κάτω από 2550 σε κλείσιμο ημέρας.

Απεναντίας, η MTLN απογοήτευσε, μην μπορώντας να συμμαζευτεί. Με αδύναμη συμπεριφορά έκλεισε σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 1,1% στα 41,54%, με τους «πιστούς» φίλους να έχουν εγκλωβιστεί προ πολλού, χάνοντας και την ψυχραιμία τους. Ο ΟΤΕ βρέθηκε σε χαμηλά μήνα, αν και αμυντικός με απώλειες 3,9% εντός του 2026, την ίδια ώρα που ο ΓΔ κερδίζει 5%.

Η ΑΡΑΙΓ κράτησε τις στηρίξεις των 13,60-13,70€, έτοιμη να επιστρέψει στα 14,80.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η DIMAND υπεραπέδωσε στο +7,56%, σε επίπεδα Φθινοπώρου 2023, διανύοντας την ένατη συνεχόμενη ανοδική της εβδομάδα, με κέρδη 14% στις λίγες συνεδριάσεις του 2026.

Tέλος, χαρακτήρα επέδειξε ο ΑΒΑΞ, παίρνοντας μέρος των χθεσινών απωλειών, διαπραγματευόμενος σε υψηλά 17ετίας.