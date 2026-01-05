Χρηματιστήριο Αθηνών

Το 2025 θα είναι άλλη μια χρονιά ρεκόρ για τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών και αυτό παρά το γεγονός πως τα πρώτα αποτελέσματα του τριμήνου και του εξαμήνου είχαν δείξει μια «κόπωση» στα εταιρικά κέρδη σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2024. Η «κόπωση» αυτή προήλθε κυρίως από τις μέτριες επιδόσεις των διυλιστηρίων, τα οποία όμως στη συνέχεια ανέκαμψαν και εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την άνοδο στα περιθώρια διύλισης με αποτέλεσμα να εμφανίσουν ένα ισχυρό 9μηνο.

Πλέον από το δείγμα των εισηγμένων που έχει ανακοινώσει αποτελέσματα 9μηνου προκύπτει μια αύξηση στα εταιρικά κέρδη της τάξης του 20%. Αρα είναι κάτι παραπάνω από πιθανό τα εταιρικά κέρδη στο σύνολο του έτους να ξεπεράσουν τα επίπεδα ρεκόρ του 2024.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές, η αγορά είχε καταγράψει τρεις στη σειρά καλές χρονιές σε επίπεδο κερδοφορίας. Το 2022 τα κέρδη των εισηγμένων ανήλθαν στα 10,3 δισ. ευρώ, το 2023 στα 10,8 δισ. ευρώ και το 2024 αυξήθηκαν στα 11,5 δισ. ευρώ. Μόνο η χρήση του 2007 συναγωνίζονταν αυτές τις επιδόσεις, όταν οι εισηγμένες είχαν σημείωσαν κέρδη 10,5 δισ. ευρώ, αλλά με σχεδόν τριπλάσιο αριθμό εισηγμένων εταιρειών σε σχέση με σήμερα.

Οπότε, τα 11,5 δισ. ευρώ του 2024 ήταν ένα απαιτητικό νούμερο που δυσκόλευε τις εισηγμένες να το πιάσουν ή να το ξεπεράσουν. Από την άλλη πλευρά είχαν αρχίσει και απέδιδαν τα φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα από τις εισηγμένες, ενώ πολλές εταιρείες ενίσχυσαν τα μεγέθη τους όχι μόνο με οργανική ανάπτυξη αλλά και με εξαγορές. Έτσι, αναμένουμε μετά το Φεβρουάριο τις ανακοινώσεις για την κερδοφορία των εισηγμένων για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια των εταιρικών κερδών του 2025.

Η αποτίμηση του ΧΑ και οι προοπτικές για το 2026

Σήμερα το P/E της αγοράς σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση των 146 δισ. ευρώ και των κερδών του 2024 ύψους 11,5 δισ. ευρώ διαμορφώνεται στο 12,5 που σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται απαιτητικό. Αντιθέτως, με την αύξηση των κερδών του 2025 θα περιοριστεί περαιτέρω και θα καταστήσει ελκυστική την ελληνική αγορά σε συνδυασμό και με την αναβάθμισή της σε αναπτυγμένο χρηματιστήριο.

Ευοίωνες όμως είναι και οι προοπτικές για την κερδοφορία του 2026. Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει από τη σταθεροποίηση του ενεργειακού κόστους και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της πτώσης των επιτοκίων του ευρώ που επέτρεψαν σε πολλές εταιρείες να βελτιώσουν τα spreads δανεισμού τους.

Επίσης, η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας -εκτιμάται τουλάχιστον στο 2%- θα ενισχύσει την κατανάλωση σε συνδυασμό με τις φοροελαφρύνσεις που ήδη διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι από τις απολαβές του Ιανουαρίου του 2026.

Ο τουρισμός εξακολουθεί και αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομίας και ευνοεί αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, εστίαση κ.α.

Παράλληλα, θα επιταχυνθούν οι επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να απορροφηθούν τα κονδύλια που μας αναλογούν.

Οι νέες πηγές εσόδων από τις τράπεζες

Οι τράπεζες που αποτελούν με τη σειρά τους την ατμομηχανή των κερδών του ΧΑ όπως συνέβη και το 2025 εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν την όποια μείωση στα κέρδη τους από τη διαφορά των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων μετά τις τελευταίες εξαγορές, καθώς εξασφάλισαν και νέες πηγές εσόδων.

Επίσης, η διαφαινόμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως της ευρωπαϊκής ενδεχομένως θα αυξήσει τις παραγγελίες για βιομηχανικές ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και για τις εταιρείες τροφίμων με εξαγωγική δραστηριότητα.

Τέλος, ο χορός των deals αναμένεται να συνεχιστεί και να δημιουργήσει μεγαλύτερα σχήματα, καθώς πολλές εισηγμένες διαθέτουν ισχυρό ταμείο και κυρίως γιατί οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις βοηθούν τις επιχειρηματικές συμφωνίες με ανταλλαγή μετοχών.