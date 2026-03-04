Άνοδος 2,18% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

'Aνοδο της τάξεως του 2,18% καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τετάρτη, ο οποίος διαμορφώνεται στις 2.125,08 μονάδες, με την αγορά να δείχνει κάποια αντίδραση. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε 61,38 εκατ.ευρώ.

Η αγορά, στο σύνολό της επιχειρεί να ισοσταθμίσει μέρος των απωλειών που σημειώθηκαν στις τρεις τελευταίες πτωτικές συνεδριάσεις. Στο διάστημα αυτό, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε συνολικά κατά 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

Από τους επιμέρους, κλαδικού δείκτες, εκείνος των τραπεζών κερδίζει 0,94%, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Large Cap) βρίσκεται στο +0,48%. Αντίθετα ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης βρίσκεται στο -0,25%.

Οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που παρουσίασαν, χθες, μεγάλη πτώση καταγράφουν άνοδο. Η Εθνική βρίσκεται στο +1,73%, η Eurobank στο +2,29%, η Alpha Bank στο 2,18% και η Πειραιώς στο +1,41%.

Από τα blue chips σημαντική αύξηση καταγράφουν ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Allwyn, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τα ΕΛΧΑ και η Βιοχάλκο.

Στο σύνολο της αγοράς, 77 μετοχές κινούνται ανοδικά, 21 υποχωρούν και 13 παραμένουν αμετάβλητες.