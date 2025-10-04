Χρηματιστήριο Αθηνών

Απομένουν 66 συνεδριάσεις πριν το ημερολογιακό τέλος της χρονιάς και ο Γενικός Δείκτης κερδίζει 40% έχοντας 11 μήνες συνεχούς ανόδου παρά τις απαιτητικές κεφαλαιακές δράσεις άντλησης κεφαλαίων που τρέχουν από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Το χρηματιστηριακό περιβάλλον παραμένει θετικά φορτισμένο κυρίως από τις τάσεις στις ξένες αγορές και τα ικανοποιητικά μάκρο που πλέον περιλαμβάνουν και στοιχεία από τον πληθωρισμό.

Οι δημοσιεύσεις των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων δεν ενθουσίασαν αλλά δεν απογοήτευσαν κιόλας με τη δυναμική να «σβήνει» - ως είθισται - στο τέλος της προθεσμίας. Το κέρδος του εξαμήνου είναι η αντοχή των εταιρικών κερδών σε κλάδους αναφοράς (τράπεζες κατασκευές, ενέργεια), τα προμερίσματα τα οποία θα διανεμηθούν για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα (750 εκατ. ευρώ) και η υπόσχεση ενός καλύτερου δεύτερου εξαμήνου, αναγκαία συνθήκη για πολλές εταιρίες που έχουν δει την κεφαλαιοποίησή τους να περιέχει πλέον και αρκετή προσδοκία.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αυξημένη διάθεση ρίσκου στο εξωτερικό δημιούργησαν εκ νέου εστίες ενδιαφέροντος και επανέφεραν την αγορά σε τροχιά επαναπροσέγγισης των φετινών υψηλών.

Στις ΗΠΑ τα ρεκόρ των δεικτών συνεχίζονται και δείχνουν να στηρίζονται στην ισχυρή κερδοφορία, παρά τις προκλήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους. Οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου εκκινούν τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ωστόσο στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου αποτυπώνονται ενδείξεις ενός ακόμα τριμήνου ισχυρής αύξησης της κερδοφορίας.

Η εκτιμώμενη αύξηση κερδών για το γ΄ τρίμηνο ανέρχεται σε 7,9% σε ετήσια βάση, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί θα σημάνει το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι εκτιμήσεις αναθεωρήθηκαν ανοδικά κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σε αντίθεση με τη συνηθισμένη πρακτική των προηγούμενων ετών όπου οι προσδοκίες συνήθως μειώνονταν.

Ομοίως, τα αναμενόμενα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,3%, που θα συνιστά το 20ο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης πωλήσεων. Ο τομέας της Τεχνολογίας ξεχωρίζει, με εκτιμώμενη αύξηση κερδών 20,9% και εσόδων 14,2%, με βασικό μοχλό τον κλάδο των ημιαγωγών.

Αντίθετα, οι κλάδοι της Ενέργειας (Εκτίμηση -3,4% στα κέρδη) και των Καταναλωτικών Βασικών Αγαθών (-3,2%) αναμένεται να σημειώσουν υποχώρηση, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και πιέσεων στα τρόφιμα. Με το PE του S&P -500 να έχει σκαρφαλώσει στις 22,5 φορές ως το τέλος Οκτωβρίου η εταιρική κερδοφορία αναμένεται να παίξει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης στις αγορές των ΗΠΑ. Μετά (28-29 Οκτωβρίου) τη σκυτάλη θα αναλάβει η FED.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται για τρίτη φορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου στο μεταίχμιο υπέρβασης της αντίστασης των 2.065 μονάδων. Αν και έχουν δοκιμαστεί επίπεδα υψηλότερα η έξοδος από τη ζώνη της συσσώρευσης δεν έχει τη σφραγίδα του ημερήσιου κλεισίματος που θα έθετε έμπρακτα την κυριαρχία των αγοραστών στο διάγραμμα της αγοράς.

Παρόλα αυτά οι τεχνικές ενδείξεις είναι ακόμα πιο θετικές από την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και το εύρος έχει μετατοπιστεί υψηλότερα (υψηλότερο υψηλό, υψηλότερο χαμηλό) και μάλλον είναι θέμα χρόνου η ανοδική διαφυγή με στόχο τα υψηλά της χρονιάς.

Οι ταλαντωτές δίνουν χρόνο και ανοδικό περιθώριο στον Γενικό Δείκτη και ο MACD - που έχει αλλάξει τέσσερις φορές άποψη σε διάστημα δύο εβδομάδων λόγω του χαμηλού εύρους κίνησης - επέστρεψε θετικός ενισχύοντας πλέον το ανοδικό σενάριο μετά την αποφασιστική κίνηση της συνεδρίασης της Τετάρτης που έκοψε ταυτόχρονα τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών. Συμπερασματικά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν βόρεια.

Οι πωλητές δεν κατάφεραν να χαλάσουν την τάση παρά τα συσσωρευμένα κέρδη των 11 μηνών. Η συσσώρευση από τα μέσα Αυγούστου απορρόφησε τους κερδισμένους και τώρα το πεδίο είναι ανοικτό για την επαναπροσέγγιση των φετινών υψηλών.