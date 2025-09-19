Η Cenergy καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Στην χρήση του 2021 η Cenergy έσπαγε για πρώτη φορά το φράγμα του 1 δισ. ευρώ στον κύκλο εργασιών, με λειτουργικά κέρδη 85 εκατ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία 22 εκατ. ευρώ. Φέτος το φράγμα του 1 δισ. ευρώ έχει ξεπεραστεί από το εξάμηνο, τα λειτουργικά κέρδη είναι διπλάσια (171 εκατ. ευρώ) και η καθαρή κερδοφορία έχει τετραπλασιαστεί στα 95,2 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά περιθώρια εμφανίζουν βελτίωση για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο, το ανεκτέλεστο έργων διατηρήθηκε σε ιστορικά υψηλά, η διοίκηση προχώρησε σε θετική αναθεώρηση της εκτίμησης για τις λειτουργικές επιδόσεις της χρονιάς και όλα αυτά χωρίς το εργοστάσιο του Βαλτιμόρη να μπει στην εικόνα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από μια εταιρία που πλέον και αυξανόμενο μέρισμα δίνει και παρά τις επενδύσεις καταφέρνει να κρατήσει σχετικά χαμηλά τον δανεισμό της.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η Cenergy οδεύει προς ένα νέο ιστορικό ρεκόρ επιδόσεων στην φετινή χρήση. Η συγκυρία στην οποία βρίσκεται η εταιρία από πλευράς των τάσεων του κλάδου είναι ο ορισμός του ιδανικού περιβάλλοντος δραστηριότητας.

Για το οποίο ωστόσο η εταιρία φρόντισε να είναι παρούσα με αυξημένη δυναμικότητα ώστε να εκμεταλλευθεί στο μέγιστο την ευκαιρία: Η βελτίωση της σύνθεσης πωλήσεων, με αυξημένη συμμετοχή έργων υψηλής αξίας, οδήγησε σε σημαντική διεύρυνση περιθωρίων και στα δύο βασικά τμήματα.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στα 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, διασφαλίζοντας ικανοποιητική ορατότητα τουλάχιστον για τις επόμενες δύο χρήσεις.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 43% στα 171 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να ανέρχεται σε 16,7% από 14,7% πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 69% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ (+70%).

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνεται κατά 178 μονάδες βάσης στο εξάμηνο, ενώ το καθαρό περιθώριο ανεβαίνει στις 237 μονάδες στην τελική γραμμή. Για μια εταιρεία που πραγματοποιεί πωλήσεις δύο δισ. ευρώ η βελτίωση κατά 100 μονάδες βάσης είναι 10 εκατ. ευρώ. Και το εντυπωσιακό στην Cenergy είναι ότι και οι δύο κλάδοι παρουσιάζουν λειτουργική βελτίωση πάνω από 200 μονάδες βάσης.

Ο τομέας καλωδίων παρουσίασε εξαιρετική επίδοση, με έσοδα 742 εκατ. ευρώ (+33%). Η μεγαλύτερη ώθηση προήλθε από τα έργα, των οποίων τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 63%, χάρη στη νέα αυξημένη παραγωγική ικανότητα για υποβρύχια καλώδια στο εργοστάσιο Κορίνθου, που πλέον λειτουργεί πλήρως. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 121 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 52%, με το περιθώριο να φτάνει το 16,3%.

Η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις 108 εκατ. ευρώ για περαιτέρω ενίσχυση παραγωγικής δυναμικότητας, με έργα σε Θήβα και Ελαιώνα, ενώ ξεκίνησε και την κατασκευή νέας μονάδας χερσαίων καλωδίων στη Βαλτιμόρη (ΗΠΑ). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του τομέα καλωδίων ανήλθε σε 2,8 δισ. ευρώ, με νέες σημαντικές αναθέσεις, όπως για το αιολικό πάρκο Dunkerque στη Γαλλία και το έργο Silver Run στις ΗΠΑ.

Ο τομέας χαλυβδοσωλήνων σημείωσε έσοδα 280 εκατ. ευρώ (+11%) και ρεκόρ περιθωρίου EBITDA στο 18,2% (από 16,1% το 2024). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 33 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε 560 εκατ. ευρώ, με νέες σημαντικές αναθέσεις, όπως το έργο HyNet CCS στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 343 εκατ. ευρώ, αυξημένος λόγω υψηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών (119 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο) και αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Παρά την αύξηση του καθαρού δανεισμού, η ρευστότητα παραμένει ισχυρή, ενισχυμένη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Οκτωβρίου 2024, με το μητρικό σχήμα να διατηρεί καθαρή ταμειακή θέση 162 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμηση για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2025, τα οποία αναμένονται μεταξύ 310–340 εκατ. ευρώ (από 300–330 εκατ. ευρώ).

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εταιρίας η διοίκηση επεσήμανε ότι το δεύτερο εξάμηνο θα κινηθεί σε ρυθμούς τουλάχιστον ανάλογους με αυτούς του α’ εξαμήνου αφήνωντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπερβεί ακόμα και τον αναθεωρημένο στόχο λειτουργικής κερδοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος των λειτουργικών κερδών είναι τα 400 εκατ. ευρώ χωρίς την συνεισφορά της επένδυσης των ΗΠΑ. Με αυτά ως δεδομένα η Cenergy διαπραγματεύεται 12,9 φορές τα κέρδη της φετινής χρήσης και 7,9 φορές την επιχειρηματική αξία των λειτουργικών κερδών της.

Οι εταιρίες καλωδίων με υψηλά περιθώρια κέρδους, σταθερό EBITDA, και παρουσία σε ανεπτυγμένες αγορές, συνήθως αποτιμώνται σε διψήφιο EV/EBITDA και ΡΕ άνω των 20 φορών. Το απόλυτο must-have για ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που στοχεύει σε αποδόσεις, ανάπτυξη και αυξανόμενο μέρισμα από ένα παγκόσμιο –πλέον- παίκτη της αγοράς καλωδίων.