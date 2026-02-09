Η αύξηση των ενεργών κωδικών και η προσέλκυση Ελλήνων επενδυτών το επόμενο στοίχημα για το ΧΑ

Το ελληνικό χρηματιστήριο επί πέντε στη σειρά έτη κλείνει με θετικό πρόσημο και ενίοτε φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των κεφαλαιαγορών σε ό,τι αφορά στις αποδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το τέλος του 2020 όταν ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 808 μονάδες ακολούθησαν πέντε έτη με θετικές αποδόσεις με αποτέλεσμα στο τέλος του 2025 ο Γενικός Δείκτης να κλείσει στις 2.120 μονάδες και η σωρευτική απόδοση να ανέρχεται στο 162%. Αν συνυπολογιστούν και οι πρώτες ημέρες του 2026 με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής στις 2.362 μονάδες η σωρευτική απόδοση ξεπερνά το 192%.

Η σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ από το 2019 στο 2,3% έναντι 1,1% της ΕΕ, η δημοσιονομική πειθαρχεία, η καταγραφή πλεονασμάτων, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το φθινόπωρο του 2023, η ανοδική πορεία της κερδοφορίας των εισηγμένων και η παγκόσμια πλεονάζουσα ρευστότητα οδήγησαν επενδυτικά κεφάλαια στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά που έκαναν τη διαφορά.

Η φθίνουσα πορεία από το 1999 και μετά

Ακόμη όμως η αγορά δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει περισσότερους Έλληνες επενδυτές. Η τραυματική εμπειρία από το 1999 φαίνεται να μην έχει κλείσει. Τότε σε ένα έτος είχαν ανοίξει 1.100.000 νέες μερίδες και οι ενεργές μερίδες -δηλαδή οι κωδικοί που έκαναν πράξη έστω και μια φορά το μήνα- είχαν προσεγγίσει το 1,5 εκατομμύριο. Μετά ακολούθησε το κραχ της αγοράς και λίγο αργότερα η δεκαετής οικονομική κρίση.

Στο τέλος του 2008 οι ενεργοί κωδικοί είχαν υποχωρήσει στις 61.631 και στο τέλος του 2019 ήταν μόλις 18.785. Από τότε ακολούθησε μια σταθερή ανοδική κίνηση και στο τέλος του 2025 οι ενεργοί κωδικοί έφτασαν τους 26.322 εκ των οποίων οι 25.390 ήταν ημεδαποί επενδυτές και οι 932 ξένοι. Ο συνολικός αριθμός των μερίδων είχε διαμορφωθεί στις 945.402 αλλά μόλις οι 461.552 είχαν μέσα υπόλοιπα μετοχών ή μετρητών.

Πού εντοπίζει το πρόβλημα η διοίκηση του ΧΑ

Όπως είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ο CEO του ΧΑ Γιάννος Κοντόπουλος, πρόθεση της διοίκησης είναι να προσελκύσει εκ νέου Έλληνες επενδυτές στο ΧΑ μεταξύ 25-35 ετών, καθώς σε αυτή την παραγωγική ηλικία υπάρχει έλλειψη ενεργής παρουσίας στο ΧΑ μέσω ενεργών μερίδων.

Επίσης, ενώ στην Ευρώπη η σχέση καταθέσεις προς συλλογικές επενδύσεις βρίσκεται περίπου στο 1/1, στην Ελλάδα οι καταθέσεις σε σχέση με τις συλλογικές επενδύσεις βρίσκεται στο 5 προς 1, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει πεδίο δράσης για την προσέλκυση φρέσκου χρήματος στο Ελληνικό χρηματιστήριο.

Ένα Ελληνικό χρηματιστήριο που αναμένεται να ωφεληθεί και από τις πιθανές αναβαθμίσεις σε ανεπτυγμένη αγορά. Πρώτα από τον οίκο Stoxx τον Απρίλιο του 2026 (είναι ήδη σε watch list), από την MSCI τον Αύγουστο του 2026 και στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026 από τον FTSE.

Οι ξένοι προς το παρών είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο, καθώς στο τέλος του 2025 έλεγχαν το 69,3% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ και οι πράξεις τους αντιπροσώπευαν το 64% των συνολικών συναλλαγών.