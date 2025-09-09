Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψηλή συμμετοχή αλλά και εκροές τον Αύγουστο

Οι Έλληνες επενδυτές έκαναν πιο αισθητή την παρουσία τους στο ΧΑ τον Αύγουστο εμφανίζοντας εισροές 68,6 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή 30.989 ημεδαπών κωδικών. Συνολικά δραστηριοποιήθηκαν 32.080 κωδικοί και μπορεί να είναι λιγότεροι από τους 33.764 του Ιουλίου αλλά μιλάμε για Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα αδειών της ελληνικής οικονομίας.

Στις «ελληνικές» εισροές σημαντικό ρόλο έχουν παίξει τα Αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρίες Επενδύσεων με 26,7 εκατ. ευρώ, μια επίδοση που ενισχύθηκε κυρίως από τις εισροές των Μετοχικών Αμοιβαίων εσωτερικού (+34 εκατ. ευρώ) συνεχίζοντας την καλή εικόνα του Ιουλίου (71,39 εκατ. ευρώ). Και όλα αυτά σε ένα μήνα που είχε και αναδιαρθρώσεις δεικτών του MSCI.

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκροές ήταν η Γερμανία (96,8 εκατ. ευρώ) και η Κύπρος με 81,2 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα τις μεγαλύτερες καθαρές εισροές εμφανίζει η Ιρλανδία (137,3 εκατ. ευρώ) και η Γαλλία με 65,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο 8μηνο οι ξένοι επενδυτές παραμένουν καθαροί αγοραστές με 350,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Εσωτερικού τρέχουν με εισροές 155 εκατ. ευρώ, ότι καλύτερο έχουμε δει στη συγκεκριμένη κατηγορία από το 2019.

Παρόλα αυτά η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στις συναλλαγές παρέμεινε ψηλά αφού οι 1.091 αλλοδαποί κωδικοί πραγματοποίησαν το 65,4% των συνολικών συναλλαγών που για ένα ακόμα μήνα ξεπέρασε τα 5,0 δισ. ευρώ. Η αύξηση των συναλλαγών είναι συνάρτηση τόσο της αύξησης των τιμών (ο Γενικός Δείκτης σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο έχει αυξηθεί κατά 41%) αλλά και των αριθμών μετοχών που διακινούνται (οι συναλλαγές σε τεμάχια ήταν 46,5 εκατομμύρια έναντι 25,9 εκατομμύρια πέρυσι). Οι ξένοι επενδυτές τέλος κατέχουν από τον Απρίλιο σταθερά ποσοστό που υπερβαίνει το 68% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς.

Συνολικά μέχρι το τέλος του Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί τρεις νέες εισαγωγές εταιριών και μια έκδοση ομολόγου συνολικής αξίας 473 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, άλλα 410 εκατ. ευρώ έχουν αντληθεί από διαθέσεις μετοχών, αυξήσεις κεφαλαίου και επανεπενδύσεις μερισμάτων προσεγγίζοντας έτσι αθροιστικά τα 900 εκατ. ευρώ που είναι μια πολύ ικανοποιητική επίδοση. Κοιτώντας μπροστά η αγορά θα αναζητήσει κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ που αφορούν την ΑΜΚ της Intralot και πιθανότατα δύο εταιρικά ομόλογα για τα οποία υπάρχει κινητικότητα να βγουν μέσα στον Οκτώβριο.

Συμπερασματικά, τα συναλλακτικά δεδομένα φέτος παρουσιάζουν εντυπωσιακή βελτίωση υποστηρίζοντας εκδόσεις που σε άλλες εποχές πιθανόν να θεωρούνταν απαιτητικές. Ήδη από την τρίτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου το ΧΑ έχει πιάσει σε το τζίρο που έκανε σε ολόκληρο το 2025 σε 167 συνεδριάσεις. Και αυτό ίσως αποδειχθεί το μεγαλύτερο κέρδος της χρονιάς για το ΧΑ.