Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα Beta του πολέμου

Το πύρινο άλογο δεν μας τα λέει και πολύ καλά καθώς εδώ και 10 συνεδριάσεις η μεταβλητότητα έχει επιστρέψει δυναμικά στην εγχώρια αγορά. Η είσοδος στην νέα κινέζικη ζωδιακή συναστρία συνοδεύεται με το «καλημέρα» από ακραίες κινήσεις σε πετρέλαιο και μετοχές με το διεθνές περιβάλλον να τροφοδοτεί νευρικότητα και να επαναφέρει έντονα τις διακυμάνσεις στα ταμπλό. Η πυκνότητα και η σημασία των γεγονότων έχουν αλλάξει τα δεδομένα οδηγώντας την επενδυτική προσέγγιση στο «κάθε μέρα είναι μια άλλη ημέρα» υπό την έννοια ότι το κλίμα και οι προσδοκίες μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας την πορεία της αγοράς περισσότερο απρόβλεπτη.

Η στιγμή είναι κατάλληλη για να διαμορφωθεί ένα χαρτοφυλάκιο άμυνας για όσους πιστεύουν ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις θα κρατήσουν για αρκετό χρονικό διάστημα και άρα η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του πληθωρισμού είναι προ των πυλών ή ένα χαρτοφυλάκιο επίθεσης για όσους θεωρούν ότι οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές το προσεχές Φθινόπωρο δεν αφήνουν πολλά περιθώρια καθυστερήσεων που θα οδηγούσαν σε αλλαγή της στάσης των κεντρικών τραπεζών αναφορικά με την νομισματική τους πολιτική. Ανάλογα με το προφίλ και τις προσδοκίες του κάθε επενδυτή η διαχειριστική τακτική οφείλει να προσαρμοστεί ανάλογα λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα θεμελιώδη και την συσχέτιση των εταιριών με το συστημικό κίνδυνο.

Αν η στρατηγική είναι το «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση» τότε ενδεχομένως τα υψηλά Beta να ταλαιπωρήσουν βραχυπρόθεσμα την αξία των μετοχών σας ωστόσο στο τέλος των γεωπολιτικών αναταράξεων η ταχύτητα ανάκαμψης να είναι εντονότερη. Από την άλλη πλευρά ένα χαρτοφυλάκιο που εξετάζει το μετριασμό του συστημικού ρίσκου ίσως οι μετοχές που έχουν χαμηλότερο βαθμό συσχέτισης με το Γενικό Δείκτη να χρήζουν περισσότερης προσοχής.

Στην άμυνα επομένως βρίσκουμε τις μετοχές των Coca Cola, Jumbo, Σαράντη και ΟΤΕ με αντικείμενο δραστηριότητας που μπορεί να θεωρηθεί έως και ανελαστικό εξετάζοντας και την πορεία των πωλήσεων τους σε αντίστοιχες κρίσεις στο παρελθόν. Και οι τέσσερις εταιρίες διαπραγματεύονται με Beta μακράν χαμηλότερα της μονάδος σχεδόν στο 0,50. Εξετάζοντας το πρόσφατο παρελθόν τους η αμυντική στάση έχει διάρκεια άνω των 2 ετών και μάλιστα είναι και στις τέσσερις μετοχές φθίνουσα.

Στον αντίποδα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διατηρούν την επιθετικότερη συμπεριφορά με Beta που ξεκινούν από το 1,37 και καταλήγουν στο 1,65. Οι μετοχές της Elvalhalkor (1,3) και Viohalco (1,1) ακολουθούν με αισθητά βελτιωμένη συμπεριφορά έναντι του παρελθόντος. Το ίδιο συμβαίνει και με την Optima Bank η οποία αν και έχει μικρή σχετικά χρηματιστηριακή ιστορία έχει βρεθεί ψηλά στην θέση του πίνακα (1,24). Τέλος ανάλογη εικόνα με αυτή της αγοράς έχουν οι Cenergy, ΔΕΗ και Τράπεζα Κύπρου.

Η βέλτιστη σύνθεση του χαρτοφυλακίου πάντως θα πρέπει να έχει λίγο από όλα. Ένα σύστημα 4-4-2 δείχνει μάλλον καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της παρούσας συγκυρίας. Και επειδή καμία αγορά δεν αγαπά τα μονοθεματικά χαρτοφυλάκια – όπως και κανένας προπονητής δεν εμπιστεύεται μια ομάδα μόνο με επιθετικούς – το ταπεινό αλλά δοκιμασμένο 4-4-2 έχει ακόμη λόγο ύπαρξης. Τέσσερις «αμυντικοί» για να απορροφούν τα σοκ όταν το πετρέλαιο αποφασίζει να κάνει σπριντ ή οι γεωπολιτικοί τίτλοι γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα. Τέσσερις «μέσοι» για να κρατούν τη μπάλα στο κέντρο, εκεί όπου η αγορά συνήθως χωνεύει τα νέα και φτιάχνει τάση. Και δύο «επιθετικοί» με υψηλά Beta, γιατί κάποιος πρέπει να τρέξει στην αντεπίθεση όταν η αγορά θυμηθεί ότι τα χρηματιστήρια τελικά ανεβαίνουν πιο συχνά απ’ όσο πέφτουν.

Τα Beta των εταιριών της μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (12μήνες υπολογισμού)