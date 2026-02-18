Η χρονιά του - πύρινου - αλόγου

Καλή χρονιά με υγεία για όσους μας διαβάζουν από τη μακρινή Κίνα. Από την περασμένη Δευτέρα η χρονιά του ξύλινου φιδιού πέρασε στην ιστορία και πλέον διανύουμε τη χρονιά του αλόγου, όχι ενός απλού αλόγου αλλά του αλόγου της φωτιάς σύμφωνα με την κινέζικη αστρολογία.

Όσοι έχουν γνωρίσει Κινέζους επενδυτές και γενικά ανθρώπους που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις θα έχουν διαπιστώσει ότι οι πολλές αποφάσεις τους συνδέονται με μια σειρά από δεισιδαιμονίες. Ο παράγοντας «προλήψεις» δεν είναι απλά ένα σύμπτωμα μιας μερίδας ατόμων αλλά ένα βασικό χαρακτηριστικό της Κινεζικής κουλτούρας.

Και επειδή η στάση αυτή μπορεί να επηρεάσει τις αγορές υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί και αποτελούν οδηγό για την επενδυτική συμπεριφορά ενόψει ή κατά τη διάρκεια «σημαντικών» αστρολογικών στιγμών.

Ενώ στις δυτικές οικονομίες σχεδόν κανείς δεν θα επένδυε τα χρήματά του με βάση το ωροσκόπιο ή διάφορες δεισιδαιμονίες γύρω από αριθμούς, στην Κίνα αυτό συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις αγορές.

Για να εξετάσουν πόσο ισχυρό είναι αυτό το φαινόμενο, μια ομάδα ερευνητών ζήτησε από 84 Κινέζους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) και 280 Κινέζους ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν σε ένα εργαστηριακό πείραμα. Στο πείραμα αυτό, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

Η μία ομάδα έλαβε πληροφορίες για μια μετοχή και ρωτήθηκε αν θα ήθελε να επενδύσει σε αυτή. Η άλλη ομάδα έλαβε επιπλέον πληροφορίες, υπό τη μορφή μιας κινεζικής ή δυτικής αστρολογικής πρόβλεψης, η οποία προέβλεπε αν οι επενδυτικές αποφάσεις που θα λάμβανε το άτομο θα είχαν θετική ή αρνητική έκβαση. Και να πώς μεταβλήθηκε η προθυμία για επένδυση ανάλογα με την ύπαρξη μιας θετικής ή αρνητικής πρόβλεψης τύχης.

Επίδραση των αστρολογικών προβλέψεων στην προθυμία για επένδυση

Είναι σαφές ότι, όσον αφορά τις προβλέψεις τύχης, τα κινεζικά ωροσκόπια επηρεάζουν πολύ περισσότερο τους Κινέζους επενδυτές απ’ ό,τι τα δυτικά ωροσκόπια. Και το μέγεθος της επίδρασης είναι εντυπωσιακό. Ένα θετικό κινεζικό ωροσκόπιο αυξάνει την προθυμία για επένδυση κατά περισσότερες από 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων/επιχειρηματικών συμμετοχών επηρεάζονται από τα ωροσκόπια ακόμη περισσότερο από τον μέσο Κινέζο ιδιώτη επενδυτή. Θεωρητικά οι επαγγελματίες αυτοί θα έπρεπε να είναι πιο «εκλεπτυσμένοι» επενδυτικά.

Για όλους εμάς που δεν πιστεύουμε σε όλες αυτές τις μεσαιωνικές δεισιδαιμονίες η ένταση κάποιων διακυμάνσεων εξαιτίας της θέσης των πλανητών μπορεί να είναι και ευκαιρία.

Βέβαια, σε έναν άλλο τομέα όπως είναι ο αθλητισμός, κάποιοι φροντίζουν να πηγαίνουν πάντα στο γήπεδο με τα ίδια εσώρουχα ή κάθονται πάντα στην ίδια πλευρά του καναπέ όταν παίζει η αγαπημένη τους ομάδα. Αυτή όμως είναι μια διαφορετική ιστορία.