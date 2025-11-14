Χρηματιστήριο Αθηνών: "Stop" στο ανοδικό σερί - Πιέσεις από τραπεζικές μετοχές, άντεξε ο ΟΤΕ

Πτωτικό ήταν σήμερα το ελληνικό Χρηματιστήριο, στη σκιά των εκτεταμένων ρευστοποιήσεων σε όλα τα Χρηματιστήρια στον κόσμο.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, ανοίγοντας με απώλειες 1%. Παρά την πρωινή προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης και το ενδοσυνεδριακό -0,27%, ο Δείκτης ξανακατρακύλησε, για να συνεχίσει την υπόλοιπη συνεδρίαση κοντά στα χαμηλά ημέρας, χωρίς καμία διάθεση για ανοδική αντίδραση.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης έκλεισε στις 2059 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,75% ένα κλείσιμο που -τηρουμένων των αναλογιών- ήταν πολύ καλό, μιας και οι ευρωαγορές υπεραπέδωσαν στην πτώση (ενδεικτικά, ο Eurostoxx50 έχανε 1,3% εκείνη την ώρα).

Πάντως, η Wall Street, παρά τις πιέσεις όλη την ημέρα στα παράγωγα των βασικών δεικτών και το άσχημο άνοιγμα (S&P500 -1,3%) υπήρξε αγοραστική διάθεση στη συνέχεια, δίνοντας έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό.

Επίσης, η συναλλακτική δραστηριότητα στην Αθήνα ήταν μέτρια, στα 207 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, αμβλύνοντας περαιτέρω τις ανησυχίες.

Ο ΟΤΕ (+1,34%) «έβαλε» όση πλάτη μπορούσε, αμβλύνοντας έως έναν βαθμό την σταθμισμένη πτώση, η οποία δεν οφείλετο μόνο στις τραπεζικές μετοχές (ΔΤΡ -0,98%) αλλά και σε άλλα δεικτοβαρή χαρτιά, όπως ΕΕΕ (-1,54%) και MTLN (-1,33%).

Αναφερόμενοι στον τραπεζικό Δείκτη, η BOCHGR (-0,24%) συμπεριφέρθηκε για άλλη μια συνεδρίαση πολύ ώριμα, απορροφώντας ικανοποιητικά τις ρευστοποιήσεις. Η μετοχή, μολονότι απέχει μόλις 1% από τα ιστορικά της υψηλά (αντιδιαμετρικά, η OPTIMA απέχει 13%, η ΑΛΦΑ 9%, η ΠΕΙΡ 8%), μολαταύτα διόρθωσε στο ελάχιστο δυνατό, τηρουμένων των αναλογιών, αποδεικνύοντας την ισχυρή μετοχική της βάση.

Και γενικά μιλώντας, τα τρέχοντα επίπεδα ενδείκνυνται μόνο για τοποθέτηση με κοντινό στοπ, ειδικότερα δε για την ΟΡΤΙΜΑ με πολύ καλό λόγο απόδοσης κινδύνου, μιας και η δυνητική ζημία υπολογίζεται στα 20 σεντς, ενώ το δυνητικό κέρδος υπερπολλαπλάσιο, και πάνω από τα 8,80€

Ενδιαφέρον στήσιμο έχει και ο AKTR (-0,87%), μια μετοχή που έχει βαλθεί να γράψει διψήφια τιμή, ενώ αφενός τιμήθηκε η πρώτη κοντινή στήριξη των 9€, αφετέρου η επόμενη είναι στα 8,55-8,60.

Ο TITC άφησε καλές εντυπώσεις, καταγράφοντας και νέο υψηλό τριμήνου αψηφώντας το αδύναμο γενικό κλίμα, με κέρδη +1,27%. Ό, τι έκανε και η ΒΙΟ (+1,13%), η οποία επέμεινε στη ζώνη των 10€ και σε πολυετή υψηλά.

Η ΑΡΑΙΓ (-1,15%) άφησε την ανοδική κίνηση ..για άλλη μέρα, μιας και το ισχυρό momentum των ημερών μετά τη διάσπαση των 13,60€ αναχαιτίστηκε ελέω συνολικά κακής εικόνας. Πάντως, η μετοχή έχει ακόμα τα φόντα να δει τα 16,60, εφόσον και η λοιπή αγορά το επιτρέψει.

H INΛΟΤ «έκαψε» την είδηση της αναβάθμισης από DBRS (σε B, high, από Β με διατήρηση του Positive trend), μιας και η μετοχή ακολούθησε πλαγιοπτωτικά το ταμπλό, κλείνοντας με απώλειες 1,61% στα 1,098€.

Αδύναμο το κλείσιμο της ΛΑΜΔΑ, που ..τα παράτησε προς το τέλος και αφέθηκε σε χαμηλά μήνα με απώλειες 3,53%.

Τα ΕΧΑΕ (-3,99%) είδαν μετά από τρεις μήνες τα 6€, κλείνοντας σε τιμές πριν την πρώτη ανακοίνωση της ανταλλαγής, στις αρχές του Ιουλίου, με πολλούς εγκλωβισμένους ή/και πικραμένους. Να τονιστεί ότι η διαδικασία φθάνει στο τέλος της, μιας και «όσοι δήλωσαν, δήλωσαν» για τη βούληση ανταλλαγής.