Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος επικράτησαν οι πωλητές - Πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η σημερινή συνεδρίαση, καθώς επιβεβαιώθηκε και έμπρακτα το αγοραστικό ενδιαφέρον της περιόδου.

Καταρχάς, υπήρξαν δύο διακριτά σκέλη: στο πρώτο μισό, οι -λιγοστοί- πωλητές επικράτησαν, και απουσία κρίσιμης μάζας κατάφεραν να πιέσουν τον Γενικό Δείκτη έως και το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.078 μονάδων (-0,57%)˙ στο δεύτερο μισό έλαβε χώρα μια συντονισμένη ανοδική αντίδραση, ώστε ο Δείκτης να επιστρέψει έως και σε θετικό έδαφος (υψηλό ημέρας +0,05%) και τελικά να κλείσει οριακά αρνητικός -0,05%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 130 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 35 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 16 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Μολονότι βραχυπρόθεσμα η εν λόγω αντίδραση ήταν αξιόλογη και «έσωσε» την παρτίδα, μολαταύτα παραμένουμε εντός της ζώνης 1.950-2.110 μονάδων, και προφανώς θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια για οποιαδήποτε ανοδική συνέχιση.

Η συνεδρίαση προηγείται χρονικά της κρισιμότατης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ώστε να φαντάζει λογική η διστακτικότητα.

Περί αυτού, μπορεί η μείωση του επιτοκίου να είναι πιθανότατη, αλλά η προσοχή έχει στραφεί στο λεκτικό του επικεφαλής για τις προθέσεις της Τράπεζας και τα επόμενα βήματα.

Σε κάθε περίπτωση, μοιάζει πιο λογικό να κατευθυνθούν τα πράγματα προς μειωμένα επιτόκια, ενώ δεν αποκλείεται σύντομα να ανακοινωθεί πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ίσως όχι με την τωρινή ηγεσία.

Εξάλλου, ο πλέον πιθανός αντικαταστάτης, Kevin Hassett έχει ταχθεί προφανώς υπέρ τέτοιας μονεταριστικής προσέγγισης, ενώ αναγνωρίζεται και η στενή συνεργασία του με τον Πρόεδρο Trump.

Και πέραν από το ύψος του επιτοκίου, που θα προσδιορίζει κατ’ επέκταση και το κόστος δανεισμού στο ερχόμενο διάστημα, προτείνεται και η μείωση του ισολογισμού της Fed, που σιωπηλά έχει κατέλθει περισσότερο από 1,5 τρισεκ. δολάρια στα τελευταία 3 έτη εν μέσω υψηλών επιτοκίων και πληθωρισμού. Κάτι που με τη σειρά του δίνει τεχνικό έρεισμα εκκίνησης ποσοτικής χαλάρωσης και τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας.

Επιστρέφοντας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα παραπάνω μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ του σεναρίου της ανοδικής συνέχισης, μιας και -καλώς ή κακώς- οι εκείθεν εξελίξεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την εγχώρια αγορά.

Επιμέρους, αίσθηση προκαλεί ο ΣΑΡ που συνέχισε ανοδικά σε νέα υψηλά μήνα, απομακρυνόμενος από τη βάση των 12,10-12,20 (5 συνεδριάσεις είχε κάτσει εκεί), με καλές πιθανότητες να δοκιμάσει επαναπροσέγγιση των ιστορικών υψηλών του Αυγούστου, λίγο πάνω από τα 15, σε πρώτη φάση.

Οι ΒΙΟ και ΕΛΧΑ ήταν και πάλι ασταμάτητες, αμφότερες σε νέα πολυετή υψηλά, σε μια από τις καλύτερες χρονιές της ιστορίας τους. Η πρώτη κερδίζει το εντυπωσιακό (για τόσο αμυντική μετοχή) +108% φέτος, η δεύτερη το επίσης σπάνιο +85%.

Ο AKTR συνεχίζει να απορροφά την προσφορά σε αυτά τα επίπεδα, με την αγορά να περιμένει πολλά από αυτόν, για πολλούς λόγους, που όλοι συγκλίνουν σε ένα ισχυρό 2026.

Σταθεροποιητικά κινήθκαν πολλοί τίτλοι, όπως ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ.

Οι τραπεζικές μετοχές επηρέασαν όσο έπρεπε την αγορά, και ενώ οι περισσότερες είχαν μια αδιάφορη συνεδρίαση, η CREDIA φαίνεται να ξεκινά κάτι καλό. Σήμερα δοκίμασε τη βραχυπρόθεσμης αξίας ζώνη των 1,55-1,56, με μεγάλα περιθώρια πάνω από 2€ εν ευθέτω χρόνω.

Από τη μεσαία, κίνηση προσπαθεί να βγάλει ο ΑΒΑΞ, σε νέα υψηλά 15ετίας. Σήμερα προσπέλασε την αντίσταση των 2,50-2,52, με ισχυρό όγκο, και επόμενο στόχο τα 2,90.

Το ΚΡΙ έχει μεγάλο ενδιαφέρον και οριακά σταμάτησε λίγο πάνω από τα 19,60, προκαταβάλοντας για συνέχεια προς τα 21, δυστυχώς με μέτριο τζίρο.

Τέλος, το ΠΡΟΦ θέλει λίγη ακόμα υπομονή, καθώς τα 7,60 οριοθετούν την κίνηση, εμποδίζοντας τη μετοχή να δει τα 8,6.