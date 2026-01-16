Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος επικράτησαν οι πωλητές

Σεμινάρια ανθεκτικότητας, στο ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να καταφέρνουν να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες της ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, ωστόσο με ελεγχόμενη ένταση, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο -0,54% (2235 μονάδες).

Τελικά, η αγορά έδειξε ανοχές, μην αφήνοντας τους πωλητές να πάρουν φόρα, με το κλείσιμο στο -0,09% να είναιουσιαστικά άνευ ουσίας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 340 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 34 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση και παρά το αρνητικό σημερινό πρόσημο, ο Δείκτης παραμένει έντονα ανοδικός, στα υψηλά 16ετίας, κλείνοντας σήμερα την 9η ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες 10.

Η εικόνα ήταν μικτή, μιας και υπήρξαν θετικοί και αρνητικοί πρωταγωνιστές.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco υπεραπέδωσαν αισθητά, με τη CENER (+2,29%) να καταγράφει νεότερα ιστορικά υψηλά και αντίστοιχα ΒΙΟ (+3,37%) και ΕΛΧΑ (+2,45%) σε νέα πολυετή.

Εντύπωση προκάλεσε και η επιμονή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,49%), που μετά τις εντυπωσιακές συνεδριάσεις της Τετάρτης και Πέμπτης, +8% και +7%, επέμεινε σε νέες κορυφές, ενώ οι (δικαιολογημένες) ρευστοποιήσεις των βραχυπρόθεσμων απορροφήθηκαν εύκολα. Επίσης, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν και πάλι υψηλή, στα 769 χιλ. τεμάχια, ήτοι σχεδόν 5 φορές ανώτερη του Μ.Ο. της., με τη μετοχή να καταγράφει σωρευτικά κέρδη 18% στις πρώτες ημέρες του 2026.

Νέο ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν και οι αμυντικοί ΔΑΑ (+0,9%), πάνω από τα 11€, και ΚΑΡΕΛ (+0,55%).

Δυνατές εμφανίστηκαν και οι ΕΥΡΩΒ (+2,06%) και ΠΕΙΡ (+1,35%), σε νέα πολυετή υψηλά, κρατώντας και τις ισορροπίες στον Δείκτη με τη στάθμισή τους, ενώ και η ΑΛΦΑ (+0,94%) τινάχθηκε στο τέλος.

Απεναντίας, απογοήτευσαν ΜΠΕΛΑ (-1,8%), ΟΤΕ (-1,18%) και ΟΠΑΠ (-1,27%). Η πρώτη, σε νέα χαμηλά τριμήνου, δεν κατάφερε να κρατήσει τη ζώνη των 27€, με επόμενο επίπεδο στήριξης τα 25,70. Φαίνεται, τελικά, ότι η αποεπένδυση της Fidelity «κόστισε» στην ψυχολογία των επενδυτών.

Ο δεύτερος ξαναγύρισε στη βάση των 16,60, που δοκίμασε για 5η συνεδρίαση στις τελευταίες 18, πράγμα που σημαίνει ότι συσσωρεύει εντός 16,60-17, ετοιμάζοντας κίνηση.

Αδύναμη ήταν και η συμπεριφορά της MTLN (-1,09%), που για άλλη μια φορά διέψευσε τις ελπίδες. Ενώ ξεκίνησε ορεξάτη, με ενδοσυνεδριακό υψηλό +1,1%, τελικά κατέληξε σε χαμηλά ημέρας, χωρίς να κατοχυρώσει εδάφη.

Η ΟΤΟΕΛ (-0,77%) έχει μπει στο στόχαστρο των επενδυτών μετά τη διάσπαση των 12 €, στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 (τότε με 68 χιλ. τεμάχια). Και μετά την κούρσα έως τα 13,25€, είναι λογικό -ακόμα και ευκταίο- να πισωγυρίζει, ώστε να δώσει ευκαιρία επανεισόδου σε όποιους την πιστεύουν.

Εξαιρετικός ο μερισματοφόρος ΝΑΚΑΣ (+1,67%), που τίμησε τη βάση των 3,50 και μπορεί καταρχάς να ξαναδει τα ιστορικά υψηλά των 4,20, αλλά και -γιατί όχι- να συνεχίσει προς τα 4,80.

Τέλος, η ΒYLOT (-1,86%) δεν βρήκε ούτε αυτην την εβδομάδα την απαραίτητη ώθηση για να προσπελάσει τα 1,10 (αρχικά), ώστε να ανοίξει οδρόμος για καθαρή ανοδική κίνηση και μακριά από την τιμή της ΑΜΚ.