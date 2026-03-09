Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,94% - Διασώθηκαν οι 2.100 μονάδες

Η νευρικότητα ήταν το χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης, όχι μόνο στο ελληνικό Χρηματιστήριο αλλά και παγκοσμίως.

Η ημέρα ξεκίνησε με ακραία μεταβλητότητα στον πρωταγωνιστή της περιόδου, το πετρέλαιο, του οποίου η τιμή εκτοξεύτηκε έως και τα 116 δολάρια ανά βαρέλι για τα συμβόλαια του αργού στη Νέα Υόρκη.

Και με τις ασιατικές αγορές να καταρρέουν από νωρίς το πρωί (ο ΝΙΚΚΕΙ βυθίστηκε μέχρι και το -7,5%), ήταν βέβαιο ότι στο ΧΑ τα πράγματα δεν θα ήταν εύκολα.

Πραγματικά, επιβαρυμένος και από τις προηγούμενες δύσκολες ημέρες, ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με απώλειες σχεδόν 4% και τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών να σημειώνουν σημαντικές απώλειες, καθώς οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση της γεωστρατηγικής κρίσης επικράτησαν.

Αν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για άμβλυνση των επενδυτικών κινδύνων, το ταμπλό βρήκε δυνάμεις να εξομαλύνει την κατάσταση, και να οδηγήσει τον Δείκτη έως και στο +0,68%.

Τελικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο -0,94% στις 2.102,61 μονάδες, με φόντο τις -προς το θετικό εξελίξεις- στην έκτακτη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G7 με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει η σύγκρουση με το Ιράν και για να εξετάσουν την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.

Η σύνοδος κατέληξε στην έγκριση συντονισμένης απελευθέρωσης 300 έως 400 εκατ. βαρελιών από τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα, η μεγαλύτερη παρέμβαση στα 52 χρόνια ιστορίας του ΔΟΕ.

Η ανακοίνωση ανέκοψε προσωρινά την άνοδο του πετρελαίου, και «ωραιοποίησε» την εικόνα στα μετοχικά ταμπλό.

Η συναλλακτική δραστηριότητα στο ΧΑ ήταν υψηλή, λίγο κάτω από τα 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έστω και με τόση μεταβλητότητα, απεδείχθη η αξία του επιπέδου 2.050-2.060 μονάδων του Γενικού Δείκτη, που για δεύτερη (και πολύ κρίσιμη) ημέρα άντεξε τις πιέσεις, και τους αγοραστές να βγάζουν αντανακλαστικά.

Υπενθυμίζοντας ότι το εν λόγω επίπεδο ήταν το χαμηλό της περασμένης Τρίτης και το «τέλος» (έστω βραχυπρόθεσμα) της πτώσης.

Επιμέρους, οι περισσότεροι τίτλοι σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση κατάφεραν να συντηρηθούν αν και η συμπεριφορά απέχει κατά περίπτωση.

Επί παραδείγματι, η ΑΛΦΑ αφενός κατάφερε να αποτραβηχτεί από το χαμηλό ημέρας των 3,25€ (-5,18%) και έκλεισε στα 3,351€ (-2,39%)˙ αφετέρου, ακόμα και αυτό το χαμηλό δεν προσπέλασε τα ακραία σημεία της Τρίτης (3,21€).

Αντιδιαμετρικά, η CENER, όχι μόνο έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας (-6,65%) αλλά πολύ χαμηλότερα από το χαμηλό των 19,7€ της Τρίτης.

Αντίστοιχα πιεσμένες και υποτιμημένες εμφανίζονται οι ΑΡΑΙΓ, ΕΛΧΑ, ΒΙΟ και ΟΡΤΙΜΑ και TITC, με εβδομαδιαίες απώλειες από 16% έως και 26%.

Εν τω μεταξύ, εξαιρετική ανθεκτικότητα επιδεικνύουν οι AKTR (που δεν ..λέει να χάσει τα 10€), ΕΛΠΕ και ΜΟΗ (για προφανείς λόγους) και ΕΕΕ και ΟΤΕ.

Από τη μεσαία, η DIMAND έβγαλε έως και ..ανοδική αντίδραση, με φόντο τα εκπληκτικά της αποτελέσματα 2025, ενώ εντυπωσιακό γύρισμα έκανε ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από το -4,83% στο +1,17%.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Wall Street ανοίγει για λίγες ημέρες στις 15:30 ώρα Ελλάδος (αντί 16:30), λόγω της αλλαγής ώρας.