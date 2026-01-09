Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσα κεφάλαια άντλησαν οι εισηγμένες την τελευταία τριετία

Κεφάλαια 2,53 δισ. ευρώ άντλησαν οι εισηγμένες το 2025 από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ. Πρόκειται για κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω από αυξήσεις κεφαλαίου, από νέες εισαγωγές, από έκδοση εταιρικών ομολόγων, από private placements αλλά και από επανεπένδυση μερισμάτων.

Το ποσό αυτό αν και είναι ιδιαίτερα υψηλό υπολείπεται των περίπου 5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2024 από το ΧΑ χάρη όμως στα μεγάλα private placements σε Πειραιώς και Εθνική (περίπου 2,5 δισ. ευρώ) αλλά και στην εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ του ΔΑΑ σε μια έκδοση που προσέγγισε τα 800 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων του 2025 είναι ίδιο περίπου με τα 2,475 δισ. ευρώ του 2023, γεγονός που σημαίνει ότι την τελευταία τριετία οι εισηγμένες «σήκωσαν» από το ΧΑ γύρω στα 10 δισ. ευρώ που αναδεικνύει το ρόλο της χρηματιστηριακής αγοράς στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Νέες εισαγωγές, εταιρικά ομόλογα, αυξήσεις κεφαλαίου, placements και επανεπέδυση μερισμάτων

Ειδικότερα, την περσινή χρήση αντλήθηκαν 1,39 δισ. ευρώ από την έκδοση εταιρικών ομολόγων, 538 εκατ. ευρώ από private placements, 272,4 εκατ. ευρώ από αυξήσεις κεφαλαίου, 225,4 εκατ. ευρώ από νέες εισαγωγές και 96 εκατ. ευρώ από επανεπένδυση μερισμάτων.

Στα εταιρικά ομόλογα ξεχωρίζουν οι εκδόσεις των 500 εκατ. ευρώ η κάθε μία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Lamda, το ομόλογο της Αegean ύψους 250 εκατ. ευρώ και το ομόλογο της Αktor Group ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Στις αυξήσεις κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης ξεχωρίζει η αύξηση της Αktor Group με 200 εκατ. ευρώ και της Eυρώπη Holdings με 68,34 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά το 2025 πέρασαν το κατώφλι του ΧΑ οι εταιρείες: Αlter Ego (57 εκατ. ευρώ από το IPO), Fais (53,5 εκατ. ευρώ) και Qualco (113 εκατ. ευρώ). Στα private placements η ΕΧΑΕ υπολογίζει και τις αυξήσεις κεφαλαίου που δεν έγιναν με δικαίωμα προτίμησης, όπως την αύξηση της Intralot (429 εκατ. ευρώ), της Ideal (48 εκατ. ευρώ) και της Premia (40 εκατ. ευρώ).

Σε επανεπένδυση μερισμάτων προχώρησαν εντός του τέσσερις εταιρείες: Το ΔΑΑ με 84,7 εκατ. ευρώ, η Briq Properties (δύο φορές με συνολικά 6 εκατ. ευρώ), η Alter Ego 4,6 με 4,6 εκατ. ευρώ και η Αlpha Trust Ανδρομέδα (δύο φορές με συνολικό ποσό 0,5 εκατ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια του 2025 είχαμε και τη μετάταξη από την Εναλλακτική Αγορά στην Κύρια Αγορά των εταιρειών Real Consulting και Onyx, όπως επίσης και τη διπλή εισαγωγή της Metlen σε Λονδίνο και Ελλάδα, καθώς και την αντίστροφη συγχώνευση των τραπεζών Αlpha, Eurobank και Πειραιώς (Ηive up) όπου οι τράπεζες απορρόφησαν τις μητρικές holding.

Εκτακτα έσοδα 20 εκατ. ευρώ για την ΕΧΑΕ - τι προβλέπεται για φέτος

Kαι στην περίπτωση της Metlen αλλά και των τραπεζών δεν αντλήθηκαν κεφάλαια αλλά λογίστηκαν ως νέες εισαγωγές για αυτό και απέφεραν συνολικά έσοδα περίπου 20 εκατ. ευρώ στην ΕΧΑΕ.

Για φέτος σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν επαφές της ΕΧΑΕ με νέες δυναμικές εταιρείες για είσοδο στην Εναλλακτική Αγορά, τουλάχιστον τρεις εισηγμένες θα απευθυνθούν στη retail αγορά των εταιρικών ομολόγων, ενώ αναμένονται και αρκετά placements από τις εισηγμένες που δεν έχουν επαρκή διασπορά ώστε να εναρμονιστούν με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου.