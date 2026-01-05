Απώλειες 0,17% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ενδιαφέρουσα η σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της «κουτσής» χρηματιστηριακής εβδομάδας, εν όψει της αυριανής αργίας των Θεοφανείων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε αρκετή νευρικότητα, και παρά την καλή εικόνα στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά Χρηματιστήρια, τελικά δεν κατάφερε να ακολουθήσει.

Ενδεικτικά, ο S&P500 καταγράφει κέρδη 0,6% στο κλείσιμο του ΧΑ, ο Dow Jones 30 +1,2%, o Nasdaq100 +0,8%, ο DAX40 +0,95%.

Ο Γενικός Δείκτης, ενώ ξεκίνησε επιθετικά σε νέα πολυετή υψηλά (έως το +0,21% στο άνοιγμα), τελικά κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος μέχρι και το κλείσιμο, δοκιμάζοντας τις αντοχές των βραχυπρόθεσμων. Τελικά, μετά από μια «βόλτα» έως το -0,67%, κατάφερε να χάσει «μόλις» 0,17%, τερματίζοντας στις 2.154,4 μονάδες.

Μάλιστα, οι 2.145 μονάδες (χαμηλό 2.144) ήταν και η κοντινή στήριξη μετά το αγοραστικό κρεσέντο της Παρασκευής), την οποία και τίμησε πανηγυρικά βγάζοντας μια αξιοπρεπή ανοδική αντίδραση.

Ο επόμενος στόχος φαίνεται στις 2.260 μονάδες, που προκύπτει από το εύρος της συσσώρευσης Αυγούστου-Δεκεμβρίου, και εικάζεται ότι θα επιτευχθεί με φόντο το καλό κλίμα παγκοσμίως.

Ακόμα πιο κρίσιμη θεωρείται η τεχνική συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, που για άλλη μια περίοδο θεωρούνται πρωταγωνιστές.

Ο ΔΤΡ έχει ένα μεσοπρόθεσμο, έντονα ανοδικό τέμπο, και με τη διάσπαση (και σημερινή επιβεβαίωση) των 2.360-2.370 μονάδων έχει κάθε λόγο να κοιτά τις 2.600, με πρώτη στάση τις 2.490.

Σήμερα, την καλύτερη συμπεριφορά είχαν οι CREDIA και BOCHGR, που μπορεί να μην έκαναν κάτι... φανταχτερό, όμως η γενικότερη εικόνα, ο τρόπος που απορρόφησαν τις πωλήσεις αλλά και το συνολικό «στήσιμο» δείχνει ανοδικές διαθέσεις.

Μαζί τους και η ΑΛΦΑ (υπενθυμίζουμε πρωταθλήτρια του 2025 σε απόδοση +125%), που άντεξε στο τέλος και έκλεισε θετική.

Απεναντίας, η ΕΤΕ επιβάρυνε το ταμπλό με τη στάθμισή της, πιεζόμενη μέχρι και το -2,18%, αν και τελικά έδειξε καλό πρόσωπο στο τέλος.

Η ΕΤΕ, μαζί με την ΕΕΕ ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη χλιαρή απόδοση του ΧΑ, ενώ ακολούθησαν αδύναμα οι ΔΕΗ και AKTR.

Η MTLN συνέχισε την προσπάθειά της πάνω από τα44€, με στόχο τα 49.

Ο TITC, παρά το ότι έχει βρεθεί σε ιστορικά υψηλά (12 νέα, στις τελευταίες 14 συνεδριάσεις), απορρόφησε τις λιγοστές πωλήσεις και παρέμεινε εκεί.

Υψηλό τριμήνου και για την πιεσμένη ΑΡΑΙΓ, έτοιμη να συναντήσει (και γιατί όχι, να προσπεράσει) τα δικά της ιστορικά υψηλά στα 15€.

Συμβολικής σημασίας η σημερινή συνεδρίαση για τα ΕΛΠΕ, που μετά από 7 χρόνια κατάφεραν να καταγράψουν επίπεδα προ πανδημίας.

Το επίπεδο των 8,70-8,80 αποκτά μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε ότι έχει δοκιμαστεί άλλες τρεις φορές στο εξεταζόμενο διάστημα, τον Φεβρουάριο του 2023, τον Μάιο του 2024 και τον Αύγουστο του 2025.

Θα πρέπει να τονιστεί, βέβαια, ότι αν υπολογιστούν (αφαιρεθούν) τα γενναία μερίσματα, η εικόνα είναι διαφορετική: τα επίπεδα προ πανδημίας ήταν στα 5,30, και οι προαναφερθείσες τρεις κορυφές ήταν, χοντρικά, στα 6,60, 7,40 και 8,70 (το τελευταίο μέρισμα εδόθη νωρίτερα, τον Ιούλιο).

Εν πάση περιπτώσει, τα ΕΛΠΕ είναι μια από τις κορυφαίες μερισματοφόρες επιλογές, και θα μπορούσε να δώσει λανθασμένη εικόνα η εξέταση της τιμής, και μόνο αυτής, υπολογίζοντας ότι την τελευταία 10ετία η απόδοση με τα μερίσματα σκαρφαλώνει στο +320%.

Τέλος, η ΕΛΧΑ επέστρεψε σε νέα πολυετή υψηλά, μετά από την τετραήμερη βουτιά στις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου. Η μετοχή «μπαίνει» στον 9ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, ένα σερί που έχει επαναλάβει το 2017 και το 2019.