Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη με ώριμη επενδυτική συμπεριφορά

Το ελληνικό Χρηματιστήριο κατάφερε να συμπεριφερθεί αξιοπρεπώς σε μια ομολογουμένως «περίεργη» συνεδρίαση, που ακολούθησε το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση στις ΗΠΑ.

Το αδύναμο άνοιγμα του Γενικού Δείκτη και το ενδοσυνεδριακό χαμηλό -1,45% στα πρώτα λεπτά, αντικαταστάθηκε από σταδιακές τοποθετήσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα.

Κι έτσι, ο Δείκτης έκλεισε οριακά θετικός στο +0,26%, λίγο πάνω από τις 2061 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 199 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα - σχεδόν- 35 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης κατάφερε να προσπελάσει οριακά την αντίσταση των 2060 μονάδων, στην οποία σταμάτησε χθες στο κλείσιμο, προκύπτουσα από το πτωτικό χάσμα της 18ης Νοεμβρίου.

Ο πρώτος στόχος φαίνεται στις 2100 και επόμενος στις 2220.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΓΔ κατέγραψε οριακά κέρδη 0,21% σε επίπεδο εβδομάδας, την ίδια ώρα που ο Nasdaq καταγράφει (προς το παρόν) -3,7%, ο DAX40 -3,1% και ο S&P500 -2,8%.

Ο τραπεζικός δείκτης έχει καλή εικόνα, καθώς όχι μόνο αντέδρασε ανοδικά από τις 2180 μονάδες (κλείσιμο 7ης Νοεμβρίου), αλλά επιβεβαίωσε εκ νέου την παραμονή στην ανοδική τάση με την επιστροφή στις 2240. Εδώ, ο στόχος είναι +14%, στη ζώνη των 2600, ενώ η έξοδος σε αρνητική έκβαση κοντινή και ελεγχόμενη, λίγο κάτω από τις 2170.

Ειδικότερα, οι τραπεζικές μετοχές δείχνουν ανθεκτικές, έχοντας «γλυτώσει» τα χειρότερα τις τελευταίες ημέρες. Η ΟΡΤΙΜΑ συνεχίζει να απογοητεύει, όντας η πιο «φθηνή» σε αυτά τα επίπεδα και απέχοντας πάνω από 13% από τις κορυφές της, σε αντίθεση με την πάρα πολύ καλή BOCHGR, που δεν …λέει να διορθώσει, απέχοντας λιγότερο από 4% από τις αντίστοιχες δικές της.

Οι λοιπές βρίσκονται κάπου στη μέση, εξαιρώντας από την ομάδα την CREDIA, μιας και αφορά σε ιδιαίτερη περίπτωση, και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το διάστημα.

Εδώ, το αγοραστικό σήμα από τα 1,41€ καλά κρατεί, με πρώτο στόχο τα 1,60 και πιθανότητες να δει τα 1,85 εν ευθέτω χρόνω. Εξάλλου, τα αποτελέσματα εννεαμήνου ήταν εντυπωσιακά, άνευ ετέρου, και πολύ μακριά από την εικόνα των υπολοίπων τραπεζών.

Η MTLN παραμένει πιεσμένη κάτω από τα 43€, υπό το βάρος της εξόδου από MSCI, ενώ και ο ΟΠΑΠ δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί, στη σκιά της μειωμένης ορατότητας για το μεσοπρόθεσμο ως Allwyn.

Τα χαρτιά του Ομίλου Viohalco στηρίχτηκαν μια χαρά και σήμερα, με τη ΒΙΟ σε νέα πολυετή υψηλά, ενώ και η ΕΛΧΑ επιμένει κοντά στις δικές της κορυφές, παρά το «άδειασμα» των περασμένων ημερών.

Η ΔΕΗ μοιάζει ασταμάτητη σε νέα πολυετή υψηλά, απορροφώντας την οποιαδήποτε προσφορά.

Το ΚΡΙ, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε ενδοσυνεδριακά, βρήκε πατήματα και έκλεισε σχεδόν αμετάβλητο. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου δεν έδωσαν «λύση», με την εταιρεία να παρουσιάζεται ισχυρή στον κύκλο εργασιών (+25%) ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, όμως χλιαρή σε επίπεδο κερδοφορίας, με οριακή κάμψη.

Η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα είναι μεγαλύτερη από κάποιο αρνητικό σενάριο, καθώς όλοι οι παράγοντες που τη δικαιολογούν παραμένουν εν ισχύ. Η διστακτικότητα των τελευταίων εβδομάδων προκύπτει από την αντίστοιχη στη Wall Street, με τους Αμερικάνους να φοβούνται τα …ύψη, σε τόσο υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών τους, ψάχνοντας απεγνωσμένα αφορμές για διόρθωση.