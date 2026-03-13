Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη 0,1% με οδηγό ΕΛΠΕ και ΟΤΕ

Έκλεισε άλλη μια «δύσκολη» χρηματιστηριακή εβδομάδα, η δεύτερη συνεχόμενη εν μέσω γεωστρατηγικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει σήμερα στις 2.132,56 μονάδες με κέρδη 0,1%, μετά από 19 αλλαγές προσήμου.

Μια εβδομάδα που παραδόξως έφερε κέρδη 0,47%, κάτι που δεν αποτυπώνει ακριβώς τη συγκυρία, μιας και το υπερβολικό πτωτικό άνοιγμα της Δευτέρας συντάραξε και τους πλέον υπομονετικούς.

Ωστόσο, τόσο το μεσοπρόθεσμης αξίας θετικό αφήγημα, όσο και η οριοθέτηση της αρνητικής ειδησεογραφίας προστάτεψε το ΧΑ (και τα λοιπά Χρηματιστήρια) από έκτροπα που θα μπορούσαν να περιπλέξουν τα πράγματα.

Κι έτσι, παραμένει ως βασικό σενάριο η συσσώρευση τιμών μεταξύ 2050-2190 μονάδων, όπου απορροφώνται οι ρευστοποιήσεις και λαμβάνουν χώρα αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, με πιθανότερο σενάριο την εν ευθέτω χρόνω αποκλιμάκωση και επιστροφή σε μια «κανονικότητα».

Τούτο δε λογίζεται χρηματιστηριακά, και όχι γεωστρατηγικά, υπό τη θεώρηση ότι μπορεί η δυστυχής πολεμική συνθήκη να συνεχιστεί, αλλά οι επενδυτές να πιστέψουν ότι τα νέα δεδομένα (λ.χ. υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου) δεν θα αναχαιτίσουν τη δυναμική των αγορών.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο, αν και υπερβολικό στις αντιδράσεις του, είτε σε πτωτικές ή σε ανοδικές ημέρες, επέδειξε τον καλύτερο δυνατό χαρακτήρα.

Το χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων είναι η ποιότητα στη διαπραγμάτευση και όχι η απόδοση αυτή καθαυτήν, μιας και η μεταβλητότητα είναι μεγάλη. Τούτο δε αποδεικνύεται πρωτίστως από τους όγκους συναλλαγών, καθώς αφενός παρατηρήθηκε ότι στα πτωτικά σκέλη μειώνεται σημαντικά, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι κάθε νέα ρευστοποίηση δεν έχει την κρίσιμη μάζα για να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα˙ αφετέρου, συνολικά οι ημερήσιοι όγκοι δεν ανέρχονται στα επίπεδα που σημείωνε το ΧΑ στην πολύμηνη άνοδο.

Ειδικότερα σήμερα, το φαινόμενο αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό, διότι ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε έως το -1% με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, ενώ όσο περνούσε η ώρα δυνάμωνε στην άνοδο.

Τελικά, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 265 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλαγών.

Την παράσταση έκλεψαν τα ΕΛΠΕ (+4,4%) που σημείωσαν νέο πολυετές υψηλό, επίσημα στα επίπεδα προ πανδημίας, όντας και από τις ελάχιστες μετοχές που άντεξαν τις πιέσεις των ημερών. Μεταξύ αυτών και η ΜΟΗ, αντίστοιχα ανθεκτική συμπεριφορά, μιας και οι εξελίξεις στην τιμή του πετρελαίου δείχνουν να ευνοούν τις μετοχές αυτές.

Η ΕΥΔΑΠ, επίσης, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα, έχοντας τα εταιρικά γεγονότα με το μέρος της μετά και την είσοδο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο μετοχικό σχήμα (μέσω της θυγατρικής URBAN SERVICES). Ενδεικτικά, φλερτάρει με τα υψηλά Μαϊου 2021 με επόμενο στόχο την πειροχή των 11€.

Σήμερα είχε πολύ καλή συμπεριφορά και η MTLN (+4,37%), που διέσπασε από την αρχή τη ςσυνεδρίασης την αντίσταση των 37 και κινήθηκε επιθετικά, δυστυχώς όμως με πολύ χαμληό τζίρο μόλις 225 χιλ. τεμαχίων.

Κατά τα λοιπά, ο τραπεζικός Δείκτης υποαπέδωσε αισθητά, μην ακολουθώντας τον ρυθμό, και με μικτά πρόσημα στις τραπεζικές μετοχές. Ειδική μνεία για την CREDIA, της οποίας η ΕΓΣ θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, με σημαντικές εξελίξεις να βρίσκονται μπροστά της, ενισχύοντας το ούτως ή άλλως υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ειδική μνεία για την αγορά κρατικών ομολόγων, που αντιμετώπισε και σήμερα πιέσεις. Ενδεικτικά, το 30ετές ελληνικό (λήξης 2054, 4,125%) κατέγραψε χαμηλό ζωής σε τιμή 93,5% (υψηλό ζωής 110%). Στις τελευταίες εβδομάδες, το spread μεταξύ 10ετούς ελληνικού και γερμανικού έχει «τσιμπήσει» από τις 55 στις 80 μ.β., ενώ και το spread μεταξύ 10ετούς και 2ετούς ελληνικού κατήλθε από τις 155 μ.β. στις 105.