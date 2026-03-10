Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι εισηγμένες παραμένουν σε τροχιά ρεκόρ

Καθώς οι αναταράξεις στις αγορές συνεχίζονται, θα ήταν χρήσιμη μια επικαιροποίηση της εικόνας από πλευράς θεμελιωδών δεδομένων, προκειμένου να μην χάνεται η συνολική αίσθηση της πραγματικής κατάστασης της αγοράς. Αν και το δείγμα είναι σχετικά μικρό και αφορά μόλις 25 εισηγμένες εταιρείες, η κεφαλαιοποίηση που αντιπροσωπεύουν είναι ύψους 101,5 δισ. ευρώ, σχεδόν το 69% της αγοράς.

Ως είθισται όσες εταιρίες σπεύδουν να ανακοινώσουν πρώτες τα οικονομικά πεπραγμένα έχουν κάτι καλό να πουν και έτσι το δείγμα περιλαμβάνει μόνο κερδοφόρες εταιρίες. Η συνολική εικόνα είναι αισιόδοξη καθώς ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση 2% (ανάλογη με το ΑΕΠ του 2025) στα 43,7 δις ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη είναι αυξημένα κατά 7,1% στα 6,8 δις ευρώ και τα καθαρά κέρδη είναι αυξημένα κατά 15,2% στα 8,6 δις ευρώ. Πρόκειται για ρυθμούς που αύξησης που για το αντίστοιχο πλήθος εταιριών στο εξάμηνο είναι καλύτεροι και μάλιστα με μεγάλη διαφορά στα καθαρά κέρδη: Ο κύκλος εργασιών στο πρώτο μισό της χρονιάς είχε μηδενική μεταβολή, τα λειτουργικά κέρδη είχαν τον ίδιο ρυθμό μεταβολής (7%) ενώ η καθαρή κερδοφορία ήταν στο +5%. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι το δεύτερο εξάμηνο είχαμε μια πιο δυνατή περίοδο ζήτησης.

Σε ότι αφορά την καθαρή κερδοφορία οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες συνεισφέρουν 3,11 δις ευρώ, δηλαδή μια αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ακριβώς μεταβολή έχουν και οι Τράπεζες οι οποίες συνεισφέρουν 5,5 δις ευρώ αν και η χρονιά του 2024 είχε επηρεαστεί από τις πιστωτικές ζημιές της CrediaBank (327 εκατ. ευρώ) και το αισθητά μικρότερο καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η υπέρβαση των επιδόσεων του 2024 πάντως παραμένει ένα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα για τις εισηγμένες. Αφενός το 2024 αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ιστορικών επιδόσεων και ίσως αυτό βγάλει μια κόπωση στα νούμερα αφετέρου από τα δημοσιευμένα στοιχεία θα λείψουν τα έκτακτα αποτελέσματα της πώλησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενώ η Metlen ήδη έχει ενημερώσει για αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις. Η ως τώρα προβολή των εκτιμήσεων σε συνδυασμό με τα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνει ότι οι εισηγμένες το 2025 θα κινηθούν στα καθαρά κέρδη 3,5% υψηλότερα στα 11,9 δις ευρώ.

Σε ότι αφορά τα μερίσματα το κοντέρ μέχρι στιγμής γράψει 2,8 δις ευρώ και αν προστεθούν και τα πρόσφατα προμερίσματα ο λογαριασμός των ως τώρα χρηματικών διανομών για την χρήση του2025 ανεβαίνει στα 3,7 δις ευρώ. Το περυσινό όριο των 5,34 δις ευρώ ωστόσο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να υπερκεραστεί καθώς θα απουσιάζουν επιστροφές κεφαλαίου ή ειδικές διανομές που συνδέονται με την πώληση παγίων στοιχείων ή συμμετοχών.

Σε κάθε περίπτωση, η πιο καθαρή εικόνα για τη φετινή πορεία των αποτελεσμάτων θα διαμορφωθεί έως τις 31 Μαρτίου, όταν θα έχουν δημοσιευθεί τα μεγέθη των βασικών εταιρειών που καθορίζουν την τάση της κερδοφορίας σε κομβικούς κλάδους όπως η ενέργεια και ο τουρισμός. Μέχρι τότε, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συντηρούν μια συγκρατημένα θετική εικόνα για την αγορά.

Η εικόνα της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιριών